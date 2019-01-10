Провайдеров и владельцев сайтов обложат штрафами за «пронаркотический контент»

Власти, ранее фактически признав низкую эффективность запрета любых «наркотических» тем в интернете, всё-таки не желают пересматривать то нагромождение законов и других правовых актов вокруг столь щекотливой темы, а просто продолжили поиск виноватых в распространении наркомании среди населения. МВД России подготовило поправки в КоАП, предполагающие повышение ответственности владельцев интернет-ресурсов и провайдеров за пропаганду наркотиков.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» выложен на общественное обсуждение и, согласно пояснительной записке, само министерство признаёт — необходимые нормы, предусматривающие наказание за распространение подобной информации, в законодательстве уже есть — это статья 6.13 КоАП.

За последние 5 лет, также отмечает МВД, судами рассмотрено 923 дела об административных правонарушениях, и сумма наложенных штрафов составила свыше 22,3 млн руб. «При этом способ совершения указанного административного правонарушения не влияет на его квалификацию, — указывает разработчик законопроекта. — Вместе с тем современные тенденции свидетельствуют, что наиболее востребованной площадкой для пропаганды и рекламы наркотиков является сеть Интернет и всевозможные программные продукты, использующие интернет-технологии. Данный факт является закономерным, поскольку в настоящее время наркоторговцы все активнее использует Интернет в качестве способа для сбыта наркотиков, преимущественно бесконтактным способом».

В распространении «наркосодержащей» информации через интернет МВД видит особую опасность, поскольку «в данном случае круг лиц, в том числе несовершеннолетних, подвергающихся воздействию пронаркотического контента, не ограничен».

Министерство приводит данные о рассмотрении свыше 47 тысяч обращений Роскомнадзора, по которым принято более 20,5 экспертных решений об ограничении доступа к соответствующим интернет ресурсам в 2017 году. За 8 месяцев прошлого года таких обращений рассмотрено свыше 21,5 тысяч, по которым принято 17 тысяч решений о блокировке.

В связи с этим МВД приходит к следующему выводу:

«Представляется, что владельцы интернет-ресурсов, пропагандирующие либо рекламирующие наркотики, должны нести более строгую административную ответственность, для чего предлагается ввести отдельный квалифицирующий признак в статью 6.13 КоАП РФ, предусмотрев повышенные штрафные санкции для рассматриваемой категории физических, должностных или юридических лиц, одновременно внеся изменения в часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ, определяющую размеры административных штрафов. Операторы связи, предоставляющие услуги связи провайдерам хостинга, а равно самостоятельно выступающие в роли последних, несут ответственность за неисполнение обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в соответствии со статьей 13.34 КоАП РФ, предполагающей наказание в виде административного штрафа».

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Сейчас, как говорилось выше, в КоАП уже существует статья о пропаганде наркотиков. Она предусматривает штрафы от четырех тысяч рублей для граждан до миллиона рублей для юридических лиц. МВД предлагает дополнить эту статью отдельным пунктом с отдельными штрафами.

Согласно предложению МВД, штрафы для граждан должны составить от пяти до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрен штраф в миллион рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Также законопроект увеличивает штрафы для провайдеров за неисполнение требований по блокировке запрещенной информации. Должностных лиц предложено штрафовать на 10-30 тысяч рублей, юридических — на 100-500 тысяч.

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На текущий момент по требованию МВД РФ заблокировано 11 125 интернет-ресурсов, что составляет 8,2% от общего числа всех заблокированных в России сайтов. Стоит также отметить, что до сих пор в реестре находятся ещё более полутора тысяч сайтов, заблокированных по указанию ныне не существующего ФСКН (данное ведомство также имело полномочия по вынесению решений об ограничении доступа к «наркоресурсам»):

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О том, как требования о блокировке оборачиваются цензурой вполне благопристойных сайтов, писалось уже не один раз. Например, в конце декабря МВД РФ потребовало заблокировать материал «Героин — собственность модели», размещенную на портале «Батенька, да вы трансформер». В публикации шла речь о привлекательной девушке, которая уже много лет сидит на героине. При этом ей удается вести более или менее нормальную жизнь. Статья вызвала большой резонанс, в том числе в журналистской среде. Часть представителей профессии упрекнули автора в однобокой подаче, поскольку не были опрошены эксперты, не был описан вред наркотиков. Другие же журналисты отметили, что материал получился хорошим именно за счет нестандартной подачи.

Недавно стало известно, за что был заблокирован клип на песню рэпера Хаски:

Стало известно, почему Роскомнадзор заблокировал клип Хаски «Иуда» Оказывается, в МВД углядели пропаганду наркотиков там, где ее заметить очень сложно: https://t.co/ORbnZTfNsE pic.twitter.com/kHkye3kzqe — RAP.RU (@raprutrue) January 9, 2019

То и дело под запрет попадают статьи на Луркморе, в Википедии и других популярных интернет-ресурсах.

Становится очевидно, что власти исключают вообще любой вариант дискуссии о теме наркотиков в российском обществе, продолжая решать проблему роста наркомании карательными мерами, а в отношении цифровых источников подобной информации применяя исключительно «аналоговые» методы, которые, как мы уже упоминали выше, никакого положительного эффекта не оказывают. В Сети уже мало кто воспринимает подобные инициативы с воодушевлением — чаще к ним относятся со скептицизмом, а порой и едва сдерживаемым сарказмом.

Тем кто занимается наркотиками а значит и оплатой их рекламы в сетях, штраф в 1 млн. рублей как укус комара(( И еще дешевле будет для них штраф в 30 тысяч если нанять физических лиц.Вы же не думаете что "рекламщики" по своей собственной инициативе делают такую рекламу? — karma (@zigzagsudbi) January 10, 2019

> независимое СМИ в репортаже случайно на заднем плане показывает наркомана

> получает штраф 1000000 рублей закон суров но это закон — حقلاوي رايق (@slawa96293532) January 10, 2019

«МВД предлагает повысит штрафы за пропаганду наркотиков в интернете: для граждан до 30 000 рублей, для юрлиц — до млн рублей» А я хочу сказать, что трава — это не наркотик. Бухло и сигареты — наркотик, а трава нет. Курите и будьте счастливы. Надеюсь, мы дорастем до легалайза. — Илья Варламов (@varlamov) January 10, 2019

И запретить Билана нет наркоманов на сцене!!! — Maxim Lis (@VadimF3) January 9, 2019

Всё правильно, запретили же рэперов — Сны Хармса (@Harms_winking) January 10, 2019

То есть… "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Реквием по мечте" и другие фильмы, которые оставили след в киноиндустрии окажутся по запретом ?? При том, что борт #1 гоняет в Южную Америку… — Томагавк (@Tomagawk) January 9, 2019

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Дата окончания общественного обсуждения — 23 января 2019 года, и свои замечания вы можете высказать на странице законопроекта.

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