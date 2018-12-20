20.12.2018
Роскомнадзор убедил МВД заблокировать статью о героиновой девушке
В публикации на сайте «Батенька, да вы трансформер!» надзорное ведомство увидело нарушение российского законодательство, в связи с чем попросило МВД проверить данную статью

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МВД решило заблокировать статью «Героин — собственность модели» издания «Батенька, да вы трансформер», где рассказывается о женщине, десять лет употребляющей героин.

«С учетом того, что статья содержит сведения, которые направлены на формирование положительного образа лиц, потребляющих наркотики, принято решение о ее блокировке, о чем в установленном порядке проинформирован Роскомнадзор», — говорится в сообщении МВД России.

Недавно статью попросил у МВД проверить на предмет нарушения материала требований российского законодательства Роскомнадзор:

Как заявил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский, после предоставления полицией своего экспертного заключения РКН должен будет принять решение о блокировке сайта издания.

В данный момент ресурс внесён в реестр Роскомнадзора без ограничения доступа:

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Материал вызвал возмущение пользователей соцсетей, которые посчитали его пропагандой наркотиков. «Со слов [героини] выходит, что на героине можно сидеть чуть ли не без вреда для здоровья, важно только вовремя закинуться витаминами», — написала у себя в фейсбуке бывший шеф-редактор «Батеньки» Ольга Бешлей. Бывший заместитель главного редактора «Эха Москвы» Леся Рябцева сообщила, что пожаловалась на эту статью в Роскомнадзор.

Жалобы на материал действительно поступают в Роскомнадзор, подтвердил «Открытым медиа» Ампелонский. Однако ведомство зафиксировало статью ещё в момент её публикации благодаря своей автоматической системе мониторинга, отметил он.

У Роскомнадзора уже были претензии к «Батеньке» из-за материалов, которые, как посчитало ведомство, содержат пропаганду наркотиков. Так, в сентябре 2017 года издание по требованию Роскомнадзора удалило статью «Каково быть наркоторговцем».

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