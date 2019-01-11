Осторожно, дела закрываются

Алтайский СК закрыл уголовные дела в отношении «мем-экстремистов» Марии Мотузной и Андрея Шашерина. Барнаульцев также исключили из списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

«Изменилось законодательство, в связи с чем прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной, — сообщил СМИ сотрудник алтайского следкома. — Также прекращено уголовное дело в отношении жителя края Андрей Шашерина, которое было заведено по такой же статье».

Адвокат Андрея Шашерина Андрей Миллер рассказал «Правозащите Открытой России», что его подзащитный имеет право на реабилитацию, возмещение морального и имущественного вреда и официальные извинения. Однако теперь в отношении Шашерина может быть возбуждено административное дело.

​

«В постановлении написано, что в действиях Андрея Шашерина могут усматриваться признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов), — прокомментировал адвокат Андрей Миллер. — Шашерин категорически не согласен с таким выводом».

У Андрея прекратили по обеим статьям! И 282 и 148! Он будет подавать на реабилитацию и возмещение вреда! Ура! Теперь и он и я полностью свободные люди 😊 pic.twitter.com/uc6SVe33om — Frolová (@La72La) January 10, 2019

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков написал у себя в Telegram-канале о том, что «теперь прокурор обязан принести извинения, все СМИ, писавшие об уголовном преследовании — рассказать о прекращении дела, а сам Андрей получает право подать иск о возмещении вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием».

Напомним, уголовные дела в отношении Марии Мотузной и Андрея Шашерина возбудили за публикацию во ВКонтакте картинок на религиозную тематику. Их обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих. В октябре Индустриальный районный суд Барнаула вернул дело Мотузной прокурору, а чуть позже девушка уехала в Украину.

29 декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации «экстремистской» 282-й статьи. Однако в том же Барнауле студент Даниил Маркин и активист Антон Ангел до сих пор ждут развязки по своим делам. На них президентские поправки о частичной декриминализации 282 статьи УК пока не распространились.

Ежегодно по декриминализованной части 282-й статьи осуждали 500-600 человек, следовательно на пересмотр могут претендовать около 2000 осужденных, чей срок наказания или испытательный срок еще не истек либо с них не снята судимость, подсчитал Чиков.

Уже в прошлом году можно было фиксировать сокращение уголовных приговоров не только по ст. 282, но и по всем остальным преступлениям экстремистской направленности, говорит директор центра «Сова» Александр Верховский. По предположению эксперта, правоохранительная система стала готовиться к введению поправок еще год назад. И это позволяет надеяться, что возврата к прежнему масштабу уголовных репрессий за «лайки» и репосты не произойдет, считает Верховский.

Чиков также не верит в то, что полиция начнет с удвоенной энергией штрафовать нарушителей: в силу инерции системы ей понадобится не менее года на настройку практики, объясняет он. А если исходить из той версии, что декриминализация статьи об экстремизме стала результатом межведомственной конкуренции между МВД и ФСБ, то потребность в таких делах может уже и не возникнуть.

В Омске прекращено дело в отношении координатора штаба Навального Ольги Картавцевой. Ранее Ленинский районный суд Омска признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей за пост в социальной сети с призывом к участию в акции против повышения пенсионного возраста (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ), сообщает Telegram-канал «Апология протеста».

Омский областной суд, рассмотрев жалобу Ольги, отменил решение районного суда и направил дело на новое рассмотрение. Причиной отмены стала недоказанность факта размещения Картавцевой поста в паблике «Омск против повышение пенсионного возраста».

Омский областной суд указал в своем решении – «Не соглашается с выводом суда о том, что именно она является создателем и пользователем группы «В Контакте» «Омск против повышения пенсионного возраста». Считает, что суд пришел к такому выводу на основе данных о группе «Команда Навального.Омск», пользователем которого она является, при этом им не было учтено, что согласно имеющейся в материалах дела справке, дата последнего посещения ею указанной группы – 28 мая 2018 года».

На днях в новом рассмотрении Ленинский районный суд Омска принял решение о прекращении дела в связи с отсутствием в действиях Ольги Картавцевой состава административного правонарушения.

Защита 24-летнего блогера Руслана Соколовского, осужденного в 2017 году по статьям об оскорблении чувств верующих и экстремизме, попросила суд пересмотреть приговор в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Со слов адвоката Алексея Бушмакова, если ходатайство будет удовлетворено, с Соколовского могут снять судимость и исключить его из списка Росфинмониторинга (список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму), из-за внесения в который он не может полноценно пользоваться своими банковскими счетами.

Поскольку инкриминируемое Руслану действие теперь не считается преступлением, суд должен смягчить приговор и снизить срок наказания, уверен адвокат.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стал видеоролик, в котором студент-юрист Соколовский играл в Pokemon Go в Храме на Крови в Екатеринбурге. Верх-Исетский райсуд в мае 2017 года приговорил Соколовского к 3,5 годам лишения свободы условно. Свердловский облсуд сократил условный срок до 2 лет и 3 месяцев. В поддержку Соколовского выступили Владимир Познер, Алексей Навальный, Леонид Волков, Александр Плющев, Евгений Ройзман, и другие.

В деле «Нового величия» также есть положительные подвижки. «…две государственных экспертизы, заказанных следствием — в том числе и экспертиза Минюста — признали, что в материалах «экстремистской организации» никакого экстремизма нет — ни призывов, ни насилия, ничего, — сообщает Telegram-канал «телеграфная станция» со ссылкой на Медиазону. — Одна из экспертиз вообще говорит: по сути, это обычная политическая организация, которая продвигает свои взгляды — как, собственно, и все политические организации. С оптимизмом надо быть осторожнее, конечно: это не оправдание, да и СК, наверное, закажет третью, четвертую, будет лепить самые безумные вопросы. Но новости все равно хорошие».

.



.