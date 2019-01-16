Глава Счётной палаты призвал всесторонне обсудить законопроект об изоляции Рунета

Выступая на Гайдаровском форуме, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил Правительству создать площадку для обсуждения экспертами законопроекта об автономной работе Рунета:

«Сейчас обсуждается закон о защите российского сегмента интернета. Он был внесён, дискутируется, там обсуждаются при каких вариантах он может быть заблокирован. Вы знаете, это очень раздражает тех, кто инвестирует в интернет и цифровые технологии, потому что не всегда чувствуют, а где те ограничения и как они будут работать. Это настолько важный вопрос для прорыва российской экономики, особенно для цифровизации, что он должен быть обсужден всесторонне. Я бы предложил Правительству создать площадку для дискуссии всех известных экспертных групп в этой сфере».

.

По его мнению, кроме вопросов безопасности интернета есть еще вопросы инвестиций в цифровую экономику и развития российского сегмента. Он добавил, что все это касается не только социальных сетей и узкого круга компаний, поскольку крупнейшие предприятия страны формируют базы данных, автоматизируют производство, что напрямую связано с производительностью труда. «Если у нас будут не до конца ясные порядки, то инвестиции в этот сектор могут уменьшиться. Это настолько чувствительно и важно, что этот закон нужно — его нужно обсудить еще более досконально», — считает А.Кудрин.

В декабре сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект №608767-7, как уверяют авторы, направленный на «защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа». Предполагается минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, и создать дублирующую инфраструктуру — национальную систему доменных имен.

При этом на случай, если властям самим потребуется ограничить доступ к каким-то ресурсам, на сетях операторов законопроектом предлагается установить технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Причем бизнесу за это якобы платить не придется — технические средства будут устанавливаться за счет Роскомнадзора.

Примечательно, что два года назад бывший вице-президент международной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN Михаил Якушев заявил, что с технологической точки зрения, отключить нашу страну от интернета невозможно: «…разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством». Якушев тогда подчеркнул, что использование и развитие интернет-технологий в России будет продолжаться «независимо от каких-либо попыток «дестабилизации» этого использования, причем как «снаружи», так и «изнутри», поскольку сами эти технологии предусматривают возможность их максимально стабильной работы независимо от посторонних факторов».

Законопроект, между тем, в середине декабря был рекомендован инфокомитетом Госдумы к включению «в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2019 года (январь)». Одним из соисполнителей проекта закона назначен Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, который на днях поддержал инициативу Боковой-Клишаса-Лугового.

В свою очередь, первый зампред Комитета по законодательству Людмила Бокова подчеркнула, что парламентарии хотят таким образом сделать российский сегмент Интернета устойчивым, включая голосовую связь, телеграфную, телевещание. Дело в том, что сегодня каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре — и ничего о сети соседей.

«При Роскомнадзоре создаётся Центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи. Задача центра — координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях — чрезвычайная ситуация в регионе, выход сетевого оборудования из строя и так далее», — пояснила сенатор.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов подчеркивал, что законопроект не направлен на контроль трафика или ограничение российских пользователей в глобальной сети, а призван обеспечить стабильную работу Рунета в кризисных условиях, которые могут возникнуть как по техническим, так и по политическим причинам.

.



.