16.01.2019
Глава Счётной палаты призвал всесторонне обсудить законопроект об изоляции Рунета
Алексей Кудрин считает, что Правительству РФ следует пригласить интернет-компании и бизнес в цифровой сфере, поскольку инициатива Клишаса, Боковой и Лугового напрямую затрагивает интересы представителей этого рынка

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Выступая на Гайдаровском форуме, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил Правительству создать площадку для обсуждения экспертами законопроекта об автономной работе Рунета:

«Сейчас обсуждается закон о защите российского сегмента интернета. Он был внесён, дискутируется, там обсуждаются при каких вариантах он может быть заблокирован. Вы знаете, это очень раздражает тех, кто инвестирует в интернет и цифровые технологии, потому что не всегда чувствуют, а где те ограничения и как они будут работать. Это настолько важный вопрос для прорыва российской экономики, особенно для цифровизации, что он должен быть обсужден всесторонне. Я бы предложил Правительству создать площадку для дискуссии всех известных экспертных групп в этой сфере».

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По его мнению, кроме вопросов безопасности интернета есть еще вопросы инвестиций в цифровую экономику и развития российского сегмента. Он добавил, что все это касается не только социальных сетей и узкого круга компаний, поскольку крупнейшие предприятия страны формируют базы данных, автоматизируют производство, что напрямую связано с производительностью труда. «Если у нас будут не до конца ясные порядки, то инвестиции в этот сектор могут уменьшиться. Это настолько чувствительно и важно, что этот закон нужно — его нужно обсудить еще более досконально», — считает А.Кудрин.

В декабре сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой (ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект №608767-7, как уверяют авторы, направленный на «защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа». Предполагается минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи, и создать дублирующую инфраструктуру — национальную систему доменных имен.

При этом на случай, если властям самим потребуется ограничить доступ к каким-то ресурсам, на сетях операторов законопроектом предлагается установить технические средства, определяющие источник передаваемого трафика. Причем бизнесу за это якобы платить не придется — технические средства будут устанавливаться за счет Роскомнадзора.

Примечательно, что два года назад бывший вице-президент международной корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN Михаил Якушев заявил, что с технологической точки зрения, отключить нашу страну от интернета невозможно: «…разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством». Якушев тогда подчеркнул, что использование и развитие интернет-технологий в России будет продолжаться «независимо от каких-либо попыток «дестабилизации» этого использования, причем как «снаружи», так и «изнутри», поскольку сами эти технологии предусматривают возможность их максимально стабильной работы независимо от посторонних факторов».

Законопроект, между тем, в середине декабря был рекомендован инфокомитетом Госдумы к включению «в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2019 года (январь)». Одним из соисполнителей проекта закона назначен Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, который на днях поддержал инициативу Боковой-Клишаса-Лугового.

В свою очередь, первый зампред Комитета по законодательству Людмила Бокова подчеркнула, что парламентарии хотят таким образом сделать российский сегмент Интернета устойчивым, включая голосовую связь, телеграфную, телевещание. Дело в том, что сегодня каждый оператор связи знает только о своей инфраструктуре — и ничего о сети соседей.

«При Роскомнадзоре создаётся Центр мониторинга и управления, который будет обладать информацией обо всей инфраструктуре связи. Задача центра — координировать усилия множества операторов связи при любых экстраординарных ситуациях — чрезвычайная ситуация в регионе, выход сетевого оборудования из строя и так далее», — пояснила сенатор.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов подчеркивал, что законопроект не направлен на контроль трафика или ограничение российских пользователей в глобальной сети, а призван обеспечить стабильную работу Рунета в кризисных условиях, которые могут возникнуть как по техническим, так и по политическим причинам.

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