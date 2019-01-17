Закрытие дел по 282 продолжается

Невский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении Эдуарда Никитина «о совершении им запрещенного уголовным законом общественно-опасного деяния, содержащего признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.282 УК РФ», сообщает в своём Telegram-канале Объединенная пресс-служба судов города. В суде прокурор ходатайствовал о прекращении дела в связи с новым законом о декриминализации 282-й статьи, суд удовлетворил ходатайство.

По версии следствия, в 2015 году Никитин опубликовал во «Вконтакте» несколько картинок с надписями и комментариями. Психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в публикациях унижение достоинства «по признаку государственной принадлежности — россияне, по национальной принадлежности — русские».

Адвокат Максим Камакин говорил, что уголовное дело возбудили из-за карикатуры со словом «ватник» и анекдоте о выборах. Кроме того, следователи просили отправить Никитина на принудительное лечение после проведения психиатрической экспертизы. По запросу СК администрация соцсети ВКонтакте передала всю переписку обвиняемого в соцсети.

В Санкт-Петербурге отменили штраф в 300 тысяч рублей местному жителю Ивану Барбакову, которого признали виновным по статье 282 УК РФ.

«Апелляционная коллегия приговор суда отменила, уголовное дело прекратила за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния», — объяснили в пресс-службе.

Уголовное дело против Барбакова завели после того, как он опубликовал видеозапись под названием «Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)», а также картинки, на одной из которых с левой стороны изображен лик Иисуса, а с правой — человекоподобный образ; на второй картинке изображены несколько фотографий людей с подписями. По мнению следователей, изображения оскорбляли евреев.

Во время суда судебного заседания Барбаков признал вину в том, что он намеренно опубликовал в интернете записи, которые унижают достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности.

Следственный комитет прекратил уголовное дело по статье 282 УК (возбуждение ненависти или вражды), заведенное на крымско-татарского активиста Исмаила Рамазанова, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Это первое прекращение дела об экстремизме в Крыму после частичной декриминализации статьи. Дело закрыли после ходатайства адвоката Рамазанова Алексея Ладина.

Рамазанова задержали в январе 2018 года. Его обвиняли в распространении экстремистской информации с помощью приложения-рации Zello. Рамазанов провел в СИЗО около полугода, летом 2018 года ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Октябрьский районный суд Томска в среду удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении томского видеоблогера Вадима Тюменцева, о чём сообщил его адвокат Андрей Миллер:

«Вадим обратился с ходатайством о признании его невиновным по статье 282 УК РФ и условно-досрочном освобождении еще до подписания закона президентом. Поэтому его ходатайство было рассмотрено первым в России, к нему первому была применена данная поправка. Решение об удовлетворении ходатайства в связи с частичной декриминализацией статьи 282 вынес Октябрьский районный суд».

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Тюменцев получил 5 лет общего режима за два видеообращения на Ютубе. В одном из них он призвал перекрывать улицы в Томске против «беспредела чиновников и машруточников».

Несмотря на прекращение дел по ст.282 УК РФ в целом по стране, правозащитники жалуются, что в Крыму Следственный комитет не торопится исполнять поправки к данной статье — об этом сообщил в своём Telegram-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

По его словам, адвокат «Агоры» Алексей Ладин начал подавать в суды жалобы на бездействие следователя СК:

«Ладин представляет интересы восьми не связанных между собой подозреваемых в экстремизме и уже осужденных: активиста Евгения Каракашева, пользовательницы социальной сети «ВКонтакте» Элины Мамедовой, секретаря регионального отделения партии РОТ-ФРОНТ Валерия Большакова, крымскотатарских правозащитника Эмира-Усеина Куку, активистов Сулеймана Кадырова, Дмитрия Джигалова и Гульсум Алиевой».

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Напомним, в конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти (ч. 1 ст. 282 УК). Первое нарушение в этом случае будет грозить штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или обязательными работами на срок до 100 часов, или административным арестом на срок до 15 суток, юрлицам — штрафом от 250 тыс. до 500 тыс. руб. Для этого КоАП дополнится новой статьёй «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Повторное же нарушение в течение года предполагает уголовную ответственность.

UPD 17.01.2019 10:56. В Крыму прекращено дело Элины Мамедовой об экстремизме за репосты во ВКонтакте:

«Следователь по ходатайству защиты попросил Росфинмониторинг исключить ее из перечня экстремистов. В Ялте Следственный комитет прекратил за отсутствием состава преступления уголовное дело 27-летней Элины Мамедовой о возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности (часть 1 статьи 282 УК РФ). Поводом послужили репосты во «ВКонтакте», датированные 2014 и 2015 годами», — сообщил Павел Чиков со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

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