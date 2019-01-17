Непубличность в целях госбезопасности

ФСО разместила на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов законопроект, которым предлагается засекретить закупки ведомства. Свою инициативу госохрана объясняет соображениями нацбезопасности перед лицом возросшей угрозы терроризма:

«В связи с увеличением количества угроз, в том числе террористического характера, в отношении объектов государственной охраны в Федеральной службе охраны Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О внесении изменения в статью 84 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающий осуществление закупок закрытым способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Принятие указанного федерального закона позволит обеспечить гарантированное выполнение мер по осуществлению государственной охраны».

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Реализация законопроекта, уверяют авторы документа, не окажет влияния на доходы, расходы бюджетов бюджетной системы РФ и «будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральному органу исполнительной власти в области государственной охраны в федеральном бюджете на осуществление деятельности в сфере установленных функций, а также не потребует увеличения штатной численности органов государственной охраны».

Больше секретности богу секретности https://t.co/3tbRyYlwau — Медиазона (@mediazzzona) January 17, 2019

При этом «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к ФСО, утверждают, что служба хочет в первую очередь закрыть информацию о технических средствах охраны и аппаратуре, так как ими интересуется иностранная разведка. Засекречивание предлагается ввести с января 2020 года.

РосКомСвобода опасается, что с принятием этого закона станут невозможными обзоры, которые информируют россиян о желании властей вмешаться в их личное пространство, в том числе и в интернете. По крайней мере, касаемо отдельных ведомств — ранее на закрытые торги перешли ФСБ, Минобороны, СВР и подведомственные им структуры.

К сожалению, нет гарантии, что режим подобной секретности не распространится на другие государственные структуры, и когда власти захотят в очередной раз приобрести софт или устройство, позволяющее, например, взламывать смартфоны, это ускользнёт от общественного внимания.

В декабре 2017 года право не раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты, получили госкомпании. В июне 2018 года Минфин предложил лишить госкомпании возможности скрывать данные о закупках.

Дата окончания общественного обсуждения законопроекта ФСО — 25 января 2019 года. Каждый может оставить к нему свои замечания и предложения.

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