Военные следователи в Питере тоже хотят взламывать смартфоны

На сайте госзакупок в результате очередного мониторинга РосКомСвобода обнаружила заказ, практически идентичный ранее опубликованному Военным следственным управлением СКР по Тихоокеанскому флоту. Только на сей раз цена вопроса не 2, а 2,5 миллиона рублей, и взломом мобильных устройств на системах Android и iOS заинтересовалось Военное следственное управление Следственного комитета России по Западному военному округу (располагается в Санкт-Петербурге).

Как уже говорилось выше, описанные в заявке технические требования практически идентичны приведённым в «Приморском» тендере, разве что заказ «подорожал» на полмиллиона рублей.

Следователи готовы потратить бюджетные деньги на автономное устройство, в задачи которого входит:

— Извлечение информацию из мобильных устройств, работающих под управлением операционных систем: Android, iOS (включая, но не ограничиваясь данными наименованиями);

— Физическое извлечение информации с возможностью обхода пользовательских кодов блокировки из мобильных устройств, построенных на базе процессоров Mediatek, Spreadtrum, Qualcomm;

— Физическое (побитовое) извлечение информации из мобильных устройств и внешних накопителей информации, с возможностью восстановления удаленных данных;

— Извлечение, расшифровка и декодирование структуры файловых систем мобильных устройств производства компаний Apple, а также устройств на базе операционной системы Android;

— Обнаружение и декодирование истории сообщений, отправленных или полученных программными клиентами систем мгновенного обмена сообщениями (Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, WeChat, Line и др.);

— …и другие задачи, описанные в 33 пунктах, о которых мы писали в предыдущей публикации.

Дата окончания подачи заявок — 06.09.2018 г., окончание срока рассмотрения первых частей заявок — также шестого сентября, а уже непосредственно проведение аукциона в электронной форме намечено на 10 сентября текущего года в 11:05.

Тем временем, по «Приморскому» тендеру 31 августа состоялось рассмотрение единственной заявки на участие в электронном аукционе — заявку подало ООО «ЭкспертЭкспресс», основным видом деятельности которого является обработка данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность. Как указано в карточке компании, «ЭкспертЭкспресс» участвовал уже в 44 конкурсах, из которых выиграл 34. Госконтрактов выполнено 32. Основные заказчики фирмы — всё те же военные следователи, и послужной список у неё достаточно внушительный:

Глава компании, Игорь Ширяев, занимает также должность отдела внедрения криминалистических технологий ЗАО «ЭСТЕР Солюшнс» (преобразовано в ООО «Эстер Солюшнс»), которая ранее уже реализовывала продукцию израильской компании Cellebrite для быстрого взлома телефонов.

.



.

Читайте также:

Красноярск хочет одолеть экстремизм двумя видеороликами за 4,3 миллиона рублей

🔓

Дагестан ударил по «экстремизму» сразу четырьмя гостендерами

🔓

Татарстан: гостендер как конвейер экстремистских судеб.

🔓

Хакасская полиция заказывает ПО для глубокого анализа соцсетей

🔓

Военные следователи в Приморье закупаются аппаратурой для взлома телефонов

.