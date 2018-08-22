Хакасская полиция заказывает ПО для глубокого анализа соцсетей

РосКомСвобода продолжает следить за процессом госзакупок, связанных с интернет-активностью российских пользователей. Во время очередного мониторинга сайта госзакупок нами был обнаружен еще один интересный тендер, на этот раз — от Министерства внутренних дел Республики Хакасия. Объект закупки — «Поставка программного комплекса по мониторингу социальных сетей и неисключительного права на его использование, для нужд МВД по Республике Хакасия», стоимость которого — 99 000 рублей. Дата окончания подачи заявок — 31.08.2018.

Согласно технической части контракта, хакасской полиции необходим программный комплекс, который «должен использовать технологии поиска и анализа данных с упоминаниями выбранных Заказчиком объектов мониторинга, автоматизированно собирать данные статистической активности пользователей социальных сетей, фиксировать силу внутренних связей в группах и сообществах, строить сетевую визуализацию пользователей социальных сетей, автоматизировать процессы сбора информации о распространяемом пользователями контенте и фиксировать рост аудитории групп и сетевых сообществ, ранжируя по месту проживания и возрасту подписчиков».

В перечне требований — абсолютно полный контроль над действиями пользователей в соцсетях, поскольку комплекс должен:

позволять оперативно фиксировать появление в социальных сетях статистических аномалий, рост числа опубликованных комментариев на интересующую аналитика тему, а так же находить в сети Интернет пользователей, распространяющих специализированный контент;

позволять аналитикам вести работу по таким направлениям, как прогнозирование поведения аудитории социальных сетей офф-лайн на основе собранных данных из групп, страниц и аккаунтов в социальных сетях;

на базе сетевого анализа (SNA — social network analysis) должен выявлять (непосредственно выявление должно производится аналитиком после добавления группы на мониторинг) группы в социальных сетях, имеющие сильные внутренние связи;

реализовывать раздельный вывод данных мониторинга социальных сетей — каждый вид анализа каждой из социальных сетей должен выводится в своем разделе интерфейса;

обеспечивать управление составом площадок, подлежащих мониторингу и давать возможность определения частоты их индексации, в том числе работать со сложными для индексации площадками, например, страницами, профилями и группами «Фейсбук».

«Лента мониторинга СМИ должна выводиться в отдельном окне интерфейса. Переключение между соцсетями должно происходить путем нажатия одной кнопки», — отмечается в заказе.

Много внимания в уделено социальной сети ВКонтакте, требования к мониторингу которой расписаны наиболее подробно. Например, «Модуль фиксации расслоения общей массы исследуемых объектов на основе индекса поляризации пользователей социальной сети Вконтакте»

«…должен предусматривать возможность создания аналитиком двух кластеров. Кластер групп и сообществ негативного характера и кластер групп и сообществ позитивного характера. В каждый из кластеров аналитик должен иметь возможность добавлять объекты для мониторинга — группы и публичные страницы. Программа автоматизированно ежесуточно должна собирать данные о численности подписчиков каждой конкретной группы и сообщества в каждом кластере и заносить id пользователей в базу данных, высчитывая общее число оригинальных подписчиков каждой группы одного кластера относительно числа подписчиков каждой группы другого кластера, а так же общее число оригинальных подписчиков групп из разных кластеров. Рост и падение процента общих подписчиков в группах обоих кластеров должны отображаться в виде обратного графика».

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Также «модуль предназначен для наглядной демонстрации роста или падения числа подписчиков как в каких-либо отдельных группах, так и в кластерах, объединяющих группы, схожие по тем или иным признакам».

В программный комплекс также должны входить «Модуль подсчета ссылочного контента в группах социальной сети Вконтакте», «Модуль сетевого анализа и визуализации в социальной сети Вконтакте», «Модуль автоматической публикации новостей на стенах аккаунтов, аутентифицированных системой в социальной сети Вконтакте», «Модуль оперативного статистического мониторинга социальной сети Вконтакте», «Модуль поиска ключевых значений в конкретных группах и публичных страницах социальной сети Вконтакте», а также «Модуль автоматизированного поиска контента в социальной сети Вконтакте (Ангел ХранителЪ)».

Последний модуль должен отыскивать в социальных сетях «распространителей тех или иных интересующих аналитика материалов», а также «выявлять подростков в возрасте до 18 лет в каждом отдельно взятом регионе, которые являются конечными получателями тех или иных публикаций». Кроме этого, «Ангел ХранителЪ» должен «осуществлять постоянный мониторинг страниц пользователей социальной сети ВКонтакте в заданном аналитиком регионе на предмет появления на страницах пользователей интересующих аналитика материалов в виде аудиороликов, видеороликов, публикаций, а так же данный модуль должен фиксировать членство в тех или иных группах и сообществах жителей заданного региона».

«Список контента, который программный модуль должен искать в социальной сети, должен вводится на отдельной странице, раздельно — аудио, видео, текст, а так же членство в группах, определенных аналитиком как целевые. Списки поискового контента должны создаваться аналитиком путем добавления и удаления в интерфейсе программы на странице, где и выводится список запрещенного контента и только в административной части программы, доступной так же на клиентской стороне. На клиентской стороне должны быть свои списки поискового контента, разделенные по принадлежности между клиентами», — указано в заказе.

В модуле оперативного статистического мониторинга социальной сети «Вконтакте» должно быть реализовано оперативное предупреждение посредством СМС оповещения и почтовой рассылки о всплесках статистической активности пользователей социальной сети «ВКонтакте». Данный вид программного решения должен быть основан на ежечасном круглосуточном автоматизированном сборе и анализе статистических данных активности аудитории социальной сети — количества лайков, репостов, комментариев и публикаций в целевых группах, пабликах и аккаунтах социальной сети «Вконтакте».

Все аккаунты, группы и паблики, стоящие на мониторинге, должны иметь возможность распределения по тем или иным кластерам, созданным аналитиком. Например, кластер города, кластер региона, кластер спорта. Аналитик, работающий с программой должен иметь возможность самостоятельно создавать и удалять кластеры по необходимости в любой момент времени. Аналитик должен иметь возможность редактирования названий созданных кластеров.

Все аккаунты, группы и паблики каждого кластера в отдельности должны иметь возможность вывода списком в интерфейс программы в котором должна быть представлена возможность редактирования настроек мониторинга и анализа каждого источника в отдельности по следующим критериям:

данные для сбора — число постов, лайков, репостов и/или комментариев;

интервал сравнения активности пользователей: от 1 до 24 часа;

частота оповещения аналитика при выявленной аномальной активности от 1 раза в час до 1 раза в 24 часа;

параметры аномальной активности от 100 до 10 000 %.

Что вкладывается в понятие «аномальной активности», и согласно каким законам математики она может доходить до десяти тысяч процентов, не уточняется.

Также в программный комплекс должны входить «Модуль поиска ключевых слов в социальной сети Вконтакте (Лента новостей)», «Парсер форумов, работающих на CMS IP.Board» (собирает все комментарии топика с указанием автора комментария, времени публикации, фото и ссылочный контент), и несколько модулей для Facebook, Twitter, ЖЖ и онлайн-СМИ.

В Facebook один модуль должен визуализировать Сеть комментаторов, которые комментировали один выбранный профиль, страницу или группу. Другой нацелен на поиск ключевых значений в группах, профилях и публичных страницах соцсети (осуществляет сбор данных стоящих под наблюдением групп, страниц и профилей и последующую возможность поиска в базе данных заданных аналитиком слов и выражений и выводить по запросу аналитика историю публикаций, отфильтрованную в заданный аналитиком интервал).

Модуль статистического мониторинга микроблогов «Твиттер» должен служить для оперативного предупреждения аналитика по средствам СМС оповещения и почтовой рассылки об аномальной активности пользователей. «Данный вид программного решения должен быть основан на ежечасном круглосуточном автоматизированном сборе и анализе статистических данных активности аудитории микроблогов «Твиттер» — число лайков, репостов и публикаций в целевых аккаунтах микроблогов «Твиттер». Процесс сбора и анализа данных должен быть автоматизирован», — подчеркивает заказчик.

Все аккаунты, стоящие на мониторинге в этому модуле, как и в случае с «модулем оперативного статистического мониторинга социальной сети ВКонтакте», должны при необходимости быть отнесены к соответствующему кластеру. Например, кластер города, кластер вида спорта и т.д. Аналитик, работающий с программой, должен иметь возможность самостоятельно создавать и удалять кластеры по необходимости в любой момент времени. Названия созданных кластеров должны быть при необходимости отредактированы.

Возможность редактирования настроек мониторинга и анализа каждого источника в отдельности по следующим критериям также идентичны «модулю оперативного статистического мониторинга социальной сети ВКонтакте».

Модуль поиска ключевых фраз во всей сети микроблогов «Твиттер» (Лента Новостей) должен представлять собой поиск ключевых слов в аккаунтах и осуществлять мониторинг всей сети «Твиттер» на предмет появления в них заданных аналитиком слов и выражений.

Модуль поиска ключевых значений в конкретных аккаунтах «Твиттер» должен представлять собой поиск ключевых слов в аккаунтах и осуществлять ежесуточный мониторинг стоящих под наблюдение групп на предмет появления в них заданных аналитиком слов и выражений. В данном модуле должен быть реализован функционал оперативного оповещения аналитика программы о превышении активности аудитории в каждом отдельном объекте мониторинга на заданную в настройках величину по средствам СМС оповещения или отправкой сообщения на электронную почту.

Модуль поиска ключевых значений в блогах Живого Журнала (Livejournal.com) по средствам RSS-ленты должен представлять собой поиск ключевых слов в блогах Живого Журнала. Данный модуль должен осуществлять мониторинг не всей сети Живого Журнала, а конкретных блогов поставленных на мониторинг аналитиком, на предмет появления в них заданных аналитиком слов и выражений. Модуль должен собирать все публикации из целевых блогов Живого Журнала.

Модуль мониторинга онлайн-СМИ по средствам RSS-ленты должен представлять собой поиск ключевых слов в онлайн- СМИ. «Предусмотреть в данном модуле создание аналитиком кластеров, — делает пометку заказчик. — Данный модуль должен осуществлять мониторинг не всех онлайн-СМИ сразу в одном блоке, а конкретных онлайн-СМИ поставленных на мониторинг аналитиком в том или ином, созданном аналитиком кластере».

Этот модуль должен иметь панель настроек состояния мониторинга, позволяющих включать или останавливать процесс сбора данных, количество потоков задействованных на сбор данных из онлайн-СМИ стоящих на мониторинге. «В интерфейс программы встроить раздел с информацией о методике анализа и настройках модуля. Мониторинг должен осуществляться по средствам RSS-ленты», — добавляет МВД Республики Хакасия.

Судя по тому, насколько всеобъемлющие задачи ставят хакасские полицейские за столь небольшую сумму перед потенциальным исполнителем, подобные программные комплексы, скорее всего, уже созданы и поставлены на поток.

Мы будем отслеживать дальнейшую активность внутри данной закупки: какие разработчики готовы исполнять подобный заказ, кто будет выбран исполнителем и почему, а также аналогичные тендеры от других госведомств.

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