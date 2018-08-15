Красноярск хочет одолеть экстремизм двумя видеороликами за 4,3 миллиона рублей

В ходе мониторинга сайта госзакупок РосКомСвобода в категории «Услуги по производству пропагандистских или рекламных кинофильмов и видеофильмов» обнаружила заказ Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края стоимостью 4,3 миллиона рублей. Закупка была размещена 26 июля текущего года, дата и время окончания подачи заявок — 16.08.2018 г., рассмотрение же состоится 20 августа.

Согласно выложенной на госзакупках документации, исполнитель обязан обеспечить производство и размещение на телеканалах профилактических видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности в соответствии с государственной региональной программой Красноярского края «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности».

Исполнитель «производит из собственных материалов 2 видеоролика, хронометражем не менее 30 секунд каждый», и оба видеоролика должны быть выполнены в едином стилевом решении, изготовлены с учетом специфики восприятия информации телеаудиторией, «способствовать предупреждению террористических и экстремистских проявлений среди жителей Красноярского края».

«Содержание видеороликов не должно давать поводы для превратных трактовок, не должно содержать элементы, которые могут задеть патриотические, национальные или религиозные чувства», — предупреждает заказчик.

По окончании срока оказания услуг исполнитель предоставляет заказчику произведенные видеоролики на CD (DVD)-дисках.

«Исполнитель, — также указано в заказе, — обеспечивает прокат произведенных видеороликов на не менее чем двух телеканалах, один из которых осуществляет наземное эфирное вещание на территории Красноярского края (не менее, чем в 300 населенных пунктах Красноярского края, включая г. Красноярск), второй телеканал осуществляет вещание на территории Красноярского края (не менее, чем в 50 населенных пунктах Красноярского края, включая населенные пункты районов Крайнего севера). Территория вещания телеканалов подтверждается копией лицензии на вещание».

Видеоролики должны размещаться в прайм-тайм (время, когда телеканал имеет максимальную аудиторию). Исполнитель ежемесячно предоставляет заказчику эфирные справки, подтверждающие прокат видеороликов в эфире телеканалов.

Срок выполнения работ или оказания услуг — с момента заключения контракта до 15.12.2018 в соответствии с Графиком оказания услуг.

Красноярский край занял седьмое место среди регионов России по количеству преступлений экстремистской направленности, совершенных с 2011 по 2017 год, утверждает Генеральная прокуратура РФ. За 6 лет в Красноярском крае, по данным ведомства, было зарегистрировано 170 преступлений экстремистской направленности. Примечательно, что больше трети из них – 56 случаев – пришлось на 2017 год. Столько же зарегистрировано и годом ранее. При этом в 2011 году таких преступлений было всего два, и с тех пор их количество постоянно увеличивалось.

В рейтинге Красноярский край обогнали Москва, Московская область, Дагестан, Татарстан, Свердловская и Челябинская область. По данным на июнь 2018 года, в Красноярском крае было зарегистрировано 16 преступлений экстремистской направленности. Это 13 результат по России.

Правда, РосКомСвобода уже высказывала сомнение, что рост преступлений экстремистской направленности связан с каким-то «небывалым всплеском популярности» данного вида правонарушений среди россиян. Как ни парадоксально, но эти показатели «удачно совпали» с расширением антиэкстремистского законодательства, и поэтому абсурдность множества обвинений за высказанные в интернете мнения, репосты и даже лайки демонстрируют правоту сделанного нами более двух лет назад предположения. Более того, даже сами власти ужаснулись количеству возбуждаемых по «антиэкстремистским» статьям дел, поэтому и идут разговоры о «либерализации» статьи 282 УК РФ.

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