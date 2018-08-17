Татарстан: гостендер как конвейер экстремистских судеб

Недавно мы описали тендер Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края стоимостью 4,3 миллиона рублей на создание двух 30-секундных видеороликов, которые должны «способствовать предупреждению террористических и экстремистских проявлений среди жителей Красноярского края». Это является одним из показательных примеров, как легко и непринужденно осваиваются местные бюджеты под борьбу с виртуальными ведьмами.

В ходе очередного мониторинга РосКомСвободы, мы выявили еще две интересных госзакупки — на этот раз от Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам, которые в ярком свете показывают, как еще можно осваивать бюджет под эфемерную борьбу с экстремизмом.

Показательно, что эти два тендера идут рядом, с одинаковыми сроками и начальными суммами контрактов:

Закупка «Право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации постоянного мониторинга и исследования материалов с признаками экстремизма, распространяемых в Республике Татарстан, для нужд государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан»» — начальная цена контракта 500 тысяч рублей. Закупка «Право заключения государственного контракта на оказание услуг по организации постоянно действующей адресной системы юридической, медицинской, психологической, социальной и иной помощи лицам, отбывшим или отбывающим уголовное наказание за преступления террористического или экстремистского характера, членам их семей в целях их социальной адаптации и ресоциализации, для нужд государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты Республики Татарстан»» — начальная цена контракта также 500 тысяч рублей.

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Эти две закупки напоминают некий конвейер по искусственному созданию проблемы, а потом разгребания её последствий. Всё это, конечно, за счет налогов граждан с непрозрачными целями и методами освоения выделяемых средств. И может это было бы не так страшно, если бы не ключевыми фигурами этих «конвейеров» были обычные люди, которых будут сначала выявлять и подвергать уголовному преследованию за постинг/репостинг мемов и анекдотов, а потом, в процессе отбытия сроков и после них «социально адаптировать».

Выбранные подрядчики будут осуществлять монетизацию слома человеческих судеб по крайне неоднозначной и резонансной теме «экстремизма», которая сейчас вызывает глубокую обеспокоенность в обществе — нет, не само это явление, а насколько неадекватно правоохранительные и судебные органы рассматривают дела этой тематики.

Из тех.задания первого тендера следует, что исполнитель обязан подготовить «5 лингвистических заключений, 5 психологических заключений, 9 религиоведческих заключений, 1 политологическое заключения. Для производства заключений в течение 10 дней со дня подписания контракта Заказчиком Исполнителю предоставляются материалы в том числе печатные (книги, средства массовой информации (включая газеты, журналы), рукописные; видео и аудио материалы, файлы на цифровых носителях информации. Для производства одного заключения Исполнителю предоставляется не более 50 (Пятидесяти) материалов».

Тендер уже прошел, 30 июля с выбранным исполнителем заключен контракт на сумму 497500 рублей. Им стала Автономная некоммерческая организация «Казанский межрегиональный центр экспертиз».

Второй тендер — по вопросам адаптации отбывших срок или еще находящихся в местах лишения свободы за экстремизм — выиграло Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт педагогики, психологии и социальных проблем». С ними так же 30 июля был заключен контракт на сумму 495000 рублей.

Вот так рутинно происходит освоение регионального бюджета на теме экстремизма.

И вообще что прослеживается —

Как мы, граждане, оплачиваем поиск ведьм со стороны госведомств:

1) зарплаты сотрудников СК, Прокуратуры, ЦПЭ, которые вовлечены в эти дела;

2) затраты на экспертизу при судебных процессах;

3) затраты на содержание в местах лишения свободы, осужденных за экстремизм;

4) затраты на социальную адаптацию после освобождения таких осужденных;

5) «профилактика» экстремизма через исследования, семинары, соцрекламу и т.д;

6) ведение списка экстремистских материалов, проверки учебных заведений и библиотек, контент-фильтры;

7) организация блокировок сайтов, контроль ограничения доступа.

Всё это напоминает какой-то замкнутый круг, в который вовлечены множество заинтересованных лиц и организаций, паразитирующих на этой неоднозначной теме и осваивающих федеральные и региональные бюджеты.

Поэтому переломить ситуацию в сторону декриминализации «экстремистских» статей очень сложно — бенефициары борьбы с мемами и анекдотами будут активно сопротивляться закрытию огромной кормушки, освоение которой очень сложно проверить на эффективность и полезность для общества.

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