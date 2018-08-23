Дагестан ударил по «экстремизму» сразу четырьмя гостендерами

РосКомСвобода продолжает проводить общественный мониторинг борьбы с экстремизмом через гостендеры. Сегодня мы обратили внимание на Республику Дагестан — местное Министерство по делам молодёжи разместило сразу четыре госзаказа разной стоимости и формата. У трёх из них дата окончания подачи заявок 24 августа, тридцатого числа уже можно будет увидеть, кто эти тендеры выиграл.

Первый заказ — «Разработка и издание методических материалов и пособий, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде» — размещен 16.08.2018 г., стоимость — 100 000 рублей. Дата и время окончания подачи заявок — 24.08.2018 06:00. Дата проведения аукциона в электронной форме — 30.08.2018, время проведения — 11:40.

Исполнитель должен разработать и издать методические материалы и пособия (брошюры), направленные на профилактику идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде. Сюда входят три позиции:

1. Методический материал «Мирный Дагестан», направленный на духовно-нравственное просвещение молодежи и привития патриотических ценностей и повышения морально-этической культуры и самосознания в количестве 50 экземпляров (бумага А4, цветная печать, 36 страниц),

2. Методический материал «Адаптация молодежи к городской среде», направленный на адаптацию первокурсников к новым (городским) условиям жизни в количестве 50 экземпляров (бумага А4, цветная печать, 31 страница),

3. Методический материал «ИнтернетБЕЗопасности», направленный на информационно-психологическую безопасность молодежи в количестве 50 экземпляров (бумага А4, цветная печать, 64 страницы).

Отдельным пунктом идёт разработка и тиражирование уличных баннеров, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде.

Второй заказ — «Проведение конгресса детских и подростковых общественных объединений на тему информационной защиты подрастающего поколения от негативного воздействия экстремистской идеологии» также размещён 16 августа, и дата окончания подачи заявок — 24 августа. Стоимость — 300 000 рублей, дата проведения аукциона — 30.08.2018, через пять минут после предыдущего.

Исполнителю предстоит организовать и провести данное мероприятие в октябре текущего года в Махачкале с планируемым количеством участников — 200 человек. Кроме организации непосредственно самого мероприятия, формирования рабочей группы, «пакета участников», печати бейджей и других сопряжённых с подобными мероприятиями дел, исполнитель обязан организовать фуршет (судя по описанию — для кофе-брейков).

Третий заказ — «Проведение просветительских встреч с молодежью, находящейся в местах лишения свободы, в социально-реабилитационных центрах, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма» выложен в тот же день, что у двух предыдущих, и тоже дата окончания подачи заявок на него — 24 августа текущего года. Стоимость — 400 000 руб., дата проведения — также 30 августа в 11:35. Как вы заметили, у всех этих заказов разница во времени проведения аукционов — всего 5 минут.

Место проведения – Социально-реабилитационные центры Республики Дагестан, подведомственные учреждения УФСИН России по Республике Дагестан. В описании мероприятия и цели работы значатся «Организация встреч «Страницы мужества» с молодежью, находящейся в местах лишения свободы, в социально-реабилитационных центрах совместно с правоохранительными органами и представителями администрации районов и городов республики с целью профилактики идеологии экстремизма и терроризма».

Программа проведения лекции включает в себя:

— обеспечение договоренности с Министерством труда и социального развития Республики Дагестан и Управлением федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Республике Дагестан по проведению курса лекций;

— приглашение экспертов и другие расходы, связанные с проездом и питанием;

— открытие, вступительное слово о специфике реализации проекта совместно с представителями администрации муниципальных образований республики, представителями подведомственных учреждений УФСИН России по Республике Дагестан (РД), модерирование мероприятия;

— выступления не более 3 спикеров-экспертов в области противодействия идеологии терроризма и работников УФСИН РФ по РД;

— закрытие и подведение итогов лекции с участниками;

— транспорт для перевозки экспертов и технического оснащения к месту проведения лекций обеспечивает Исполнитель.

Сроки оказания услуг — с момента подписания контракта до 15 декабря 2018 года.

Четвёртый, последний заказ — организация семинаров для специалистов по работе с молодежью при муниципальных образованиях Республики Дагестан по курсу «Профилактика экстремизма в молодежной среде» выложен 17.08.2018 г., дата и время окончания подачи заявок — 27.08.2018 г. 06:00. Дата проведения аукциона в электронной форме, 31.08.2018 г., время — 11:45. Стоимость заказа — 800 000 рублей.

Программа проведения лекции включает в себя:

— обеспечение договоренности с Министерством труда и социального развития Республики Дагестан и Управлением федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Республике Дагестан по проведению курса лекций;

— приглашение экспертов и другие расходы, связанные с проездом и питанием;

— открытие, вступительное слово о специфике реализации проекта совместно с представителями администрации муниципальных образований республики, представителями подведомственных учреждений УФСИН России по Республике Дагестан (РД), модерирование мероприятия;

— выступления не более 3 спикеров-экспертов в области противодействия идеологии терроризма и работников УФСИН РФ по РД;

— закрытие и подведение итогов лекции с участниками;

— транспорт для перевозки экспертов и технического оснащения к месту проведения лекций обеспечивает Исполнитель.

Участники – руководители муниципальных органов по делам молодежи, отвечающих за реализацию программ противодействия идеологии экстремизма и терроризма, государственной молодежной политики. Место проведения мероприятия — Махачкала. Исполнитель обеспечивает участие в программе обучения не менее 52 человек из 52 муниципальных образований Республики Дагестан и не менее 7 специалистов (лекторов) по заявленным критериям, 2 из которых из других субъектов РФ (по согласованию).

Период обучения: с 20 октября по 30 ноября 2018 года. Объем программы: 36 часов. Срок обучения по Курсу – 7 дней.

Наименование дисциплин образовательной программы Курса:

1) Содержание понятия «экстремизм» и «терроризм», причины и факторы вовлечения молодёжи в экстремистскую и террористическую деятельность;

2) Виды нормативно-правовых актов в сфере противодействия экстремизму и терроризму и их толкование.

3) Технологии и приоритетные направления профилактической работы в сфере молодёжного экстремизма и терроризма, в том числе в сети Интернет;

4) Границы компетенций специалистов учреждений органов по делам молодежи в вопросах профилактики экстремизма и терроризма;

5) Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики и противодействия экстремизма и терроризма;

6) Перечень экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации;

7) Межконфессиональное взаимодействие в регионе. Религиозные движения, действующие на территории Республики Дагестан;

8) Развитие гражданской активности и патриотических чувств, как ресурс противодействия экстремистской и террористической деятельности;

9) Психотип террориста, индивидуальная мотивация террориста;

10) Актуальные вопросы межэтнических отношений на территории Республики Дагестан, национально-культурные объединения, как ресурс профилактики экстремизма и терроризма.

«Цель — повышение профессионального уровня компетенций и формирования практических и коммуникативных знаний в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде», — сказано в заявке.

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Как мы уже писали ранее, тема поиска и профилактики экстремизма в регионах сейчас достаточно популярна, география соответствующих госзакупок достаточно обширна. А цели — эфемерны.

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