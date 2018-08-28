Военные следователи в Приморье закупаются аппаратурой для взлома телефонов

Военное следственное управление Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту (город Владивосток), заказало «аппаратно-программный комплекс для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств и комплектующих к ним», куда входит в том числе и расшифровка с последующим чтением истории переписки в популярных мессенджерах, если таковые будут установлены на изъятом смартфоне. Это следует из тендера, выложенного на сайте госзакупок, который продолжает исследовать РосКомСвобода на предмет появления там госзаказов, связанных с интернет-активностью российских граждан.
Заявки на исполнение данного заказа принимаются с 23 августа 2018 года, а дата окончания их подачи — 31 августа в 10:00.
3 сентября текущего года будут рассмотрены «первые части заявок участников», а сам аукцион состоится 6 сентября в 12:50.
Начальная (максимальная) цена контракта — 2 миллиона рублей.
По части технических требований к заказу, аппаратно-программный комплекс должен включать в себя:
«Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)», — указано в заказе.
Приморские следователи, кроме всего прочего, оговаривают поставку неисключительных прав на ПО с передачей лицензионных сертификатов, причем «поставляемые неисключительные права на программное обеспечение должны обеспечивать получение технической поддержки от представителей Поставщика и Производителя, возможность получения и установки обновленных экземпляров программного обеспечения в течение не менее чем 12 (двенадцати) месяцев».
Судя по контракту, это должно быть устройство, которое можно перевозить в сумке, иметь легкосплавный титановый корпус, обладать не менее двух встроенных комбинированных слотов для безвинтового крепления компьютерных носителей информации формата 3,5 или 2,5 дюйма с интерфейсными разъемами SATA/SAS, имеющими функции аппаратного блокирования операций записи на установленные носители.
Кроме этого, устройство должно обеспечивать:
Требуемые вычислительные мощности устройства:
— не менее, чем 4-х ядерным центральным обрабатывающим устройством с тактовой частотой не менее 2,8 ГГц, кэш памятью объемом не менее 8 Мб, энергопотреблением не более 45 Вт;
— оперативным запоминающим устройством типа DDR4 объемом не менее 32 Гбайт с частотой не менее 2133 МГц;
— накопителем на твердотельных дисках объемом не менее 480 Гбайт;
— жидкокристаллическим сенсорным экраном диагональю не менее 11,6-дюймов, разрешением FHD(1920×1080) с поворотным механизмом, позволяющим использовать экран под углом не менее чем 90° к плоскости Устройства;
— модулем беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой стандартов не менее 2,4 ГГц и 5 ГГц.
Также там должны иметься разъёмы USB 3.0 (не менее 4 шт.) и 3.1 Type-C (не менее 2 шт.), комбинированный разъём SATA/SAS с возможностью чтения/записи данных (не менее 1 шт.) и т.д.
На Устройстве должна быть предварительно установлена 64-битная проприетарная операционная система с графическим русскоязычным интерфейсом.
Габаритные размеры устройства должны составлять не менее 330 x 320 x 70 мм и не более 350 х 330 х 80 мм.
Достаточно длинный список требований к предустановленному программному обеспечению для изъятия и исследования информации из мобильных устройств связи, смарт-карт и карт памяти:
В состав программного обеспечения также должно входить программное обеспечение для составления и просмотра отчетов о проделанной работе со следующими возможностями:
— просмотр и анализ результатов исследования с использованием механизмов динамического поиска, создания выборок и заметок;
— создание новых и модификация ранее созданных отчетов о проделанной работе в форматах PDF, HTML, создание собственных шаблонов, заголовков, колонтитулов в отчете;
— включение или исключение информации для добавления в отчет;
— функционирование без предварительной установки и ввода лицензионных данных.
Ряд требований изложен и к предустановленному криминалистическому софту для исследования компьютерной информации, в частности — «Обнаружение и декодирование истории сообщений, отправленных или полученных программными клиентами систем мгновенного обмена сообщениями (Skype, WeChat, WhatsApp, Telegram, Line и др.)», «Обнаружение и декодирование пользовательской информации в программных клиентах социальных сетей «Twitter», «Facebook» и др.», «Извлечение информации об истории поисковых запросов из служебных файлов обозревателей сети Интернет «Internet Explorer», «Google Chrome», «Firefox», «Maxthon», «Opera»» и т.п.
Также в контракте имеются требования к набору пронумерованных интерфейсных кабелей для подключения к мобильным устройствам связи, которых должно быть не менее тридцати штук.
В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта в целях закупки аппаратно-программного комплекса заявлено, что «источником информации о цене товаров (работ, услуг), являющихся предметом закупки, стало изучение рынка в целях получения ценовой информации, необходимой для определения цены Контракта, проведенное по инициативе Заказчика, путем направления запроса о предоставлении ценовой информации пяти потенциальным исполнителям».
В результате полученных ценовых предложений от организаций, — говорится в тендере, — выбраны три наименьшие цены в целях закупки аппаратно-программного комплекса для изъятия и исследования информации из мобильных телефонов, иных цифровых устройств и комплектующих к ним для нужд военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту.
«Представленные товары являются идентичными, имеющими одинаковые, характерные для них основные признаки», — отмечается в заказе.
Если у матросов нет вопросов, то у военных следователей Тихоокеанского флота вопросы к ним накопились, и ответы на них сотрудники профильного СКР решили получить с помощью проникновения в гаджеты. Интересен еще тот факт, что в перечне интересующих следователей мессенджеров обозначен не только заблокированный, но достаточно популярный в России Telegram, но и гораздо менее распространенный у нас Line, который, напомним, был одним из первых попавших под блокировку Роскомнадзора мессенджеров.
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