В слежку за пользователями вписали еще полсотни интернет-сервисов

РосКомСвобода в ходе мониторинга реестра «Организаторов распространения информации» (ОРИ) обнаружила заметное обновление сайтов и сервисов, которые теперь по «закону Яровой» обязаны полгода хранить и делиться с российскими компетентными органами всей внутренней перепиской, файлами, звонками пользователей, одним словом, всеми их действиями и взаимодействиями. Если до 1 июля 2018 года на ОРИ, согласно требованиям 97-ФЗ, налагалась обязанность предоставлять ФСБ и полиции только все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные, то теперь, в силу требований федерального закона 374-ФЗ («пакета Яровой») спецслужбы получат полный контроль над всеми данными пользователей.

Итак, какие наиболее известные сервисы оказались в реестре ОРИ после очередного обновления данного реестра со стороны Роскомнадзора:

reestr.rublacklist.net/distributor/108994

Событие, собственно говоря, вполне ожидаемое, учитывая смену собственника этого популярного интернет-ресурса с последующим переездом серверов из США в Россию. Напомним также, что в апреле прошлого года ЖЖ практически в принудительном порядке заставил своих пользователей заключить с сервисом новое соглашение, больше похожее на «добровольно-принудительное» согласие на слежку.

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Принадлежащий «Газпром-медиа» видеохостинг и агрегатор лицензионного видеоконтента Rutube.ru

reestr.rublacklist.net/distributor/109033

В попадании «русского YouTube» в реестр ОРИ тоже мало удивительного, если только не включить на минутку воображение и не представить, какой объём информации придется переработать силовикам, начиная примерно с 2006 года. Стоит также не забывать о наличии у данного сервиса мобильных приложений для всех типов операционных систем — данные оттуда также будут представлены пред светлы очи «товарища майора».

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reestr.rublacklist.net/distributor/109024

Если раньше силовики мониторили данный портал для борьбы с перепродажей краденого, а также ловлей незадачливых «торговцев шпионскими гаджетами», то теперь это станет еще одним ресурсом для поиска «крамолы».

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Программная платформа построения социально-развлекательных интернет-сервисов «Фотострана» fotostrana.ru

reestr.rublacklist.net/distributor/108985

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Российский «онлайн-филиал» крупнейшего в мире сообщества попутчиков BlaBlaCar — blablacar.ru

reestr.rublacklist.net/distributor/108990

ФСБ должно знать не только о чём вы говорите, но также куда, с кем и на чём едете.

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reestr.rublacklist.net/distributor/108989

20 миллионов пользователей сайта знакомств теперь под бдительным контролем российских спецслужб.

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Российская рекомендательная социальная сеть «МирТесен» mirtesen.ru (12 млн посетителей в месяц)

reestr.rublacklist.net/distributor/108993

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Владелец известного в прошлом мессенджера Qip — ООО «Медиа Мир»

reestr.rublacklist.net/distributor/108987

Кроме qip.ru, указано в реестре ОРИ, «Медиа Мир» владеет электронной почтой mail.qip.ru и сервисом по созданию и использованию форумов borda.ru. Видимо, компании также принадлежит популярный видеохостинг «с эротическими онлайн-трансляциями» Smotri.соm — на сайте Qip для него предусмотрена специальная кнопка, но в карточке Роскомнадзора данная информация не указана.

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Бесплатный файлообменник с регистрацией в Латвии Files.fm

reestr.rublacklist.net/distributor/108997

В связи с тем, что Латвия входит в ЕС, возникает вопрос — как присутствие данного сервиса умудряется выполнять по многим пунктам входящие в противоречие законодательства о персональных данных Европейского союза и России? По большому счёту это касается и вышеупомянутых популярных сервисов, пользователи которых живут не только в России.

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Первый (как он сам себя позиционирует) сервис видео звонков с автоматическим переводом в реальном времени DROTR — Droid Translator

reestr.rublacklist.net/distributor/108984

Владеющая сервисом фирма Technology Improves the World s.r.o. зарегистрирована в Чехии, поэтому к ней тоже относится вопрос о сочетании российского законодательства с ЕС.

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.Есть в обновленном реестре ОРИ и внезапные записи:

Интернет-магазин товаров для творчества и рукоделия Арт-волна.рф

reestr.rublacklist.net/distributor/109023

Какой оперативно важной темой могут делиться со спецслужбами специалисты по изготовлению кукол и вышивке лентами, остаётся только догадываться.

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reestr.rublacklist.net/distributor/109021

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Сайт по продвижению балансбординга в России и продаже балансбордов TREEKIX

reestr.rublacklist.net/distributor/109018

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Помощь в подборе и установке окон ПВХ yahroma-okna.com

reestr.rublacklist.net/distributor/109015

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Любопытно также, что запрещенный в России Telegram из реестра ОРИ не вынесен:

reestr.rublacklist.net/distributor/108969

Неужели у РКН и силовиков еще теплится надежда получить ключи шифрования от владельцев мессенджера?

Напомним, что ранее в реестр ОРИ были внесены сервисы Яндекса, Mail.Ru, ВКонтакте, Одноклассники, Рамблер и другие сайты и порталы. Всего на текущий момент в реестре ОРИ числится 152 записи, которые могут включать от одного до нескольких десятков интернет-ресурсов (если принадлежат одному юридическому лицу).

Мы будем продолжать вести открытый общественный мониторинг всех реестров Роскомнадзора.

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