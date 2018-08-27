В слежку за пользователями вписали еще полсотни интернет-сервисов

РосКомСвобода в ходе мониторинга реестра «Организаторов распространения информации» (ОРИ) обнаружила заметное обновление сайтов и сервисов, которые теперь по «закону Яровой» обязаны полгода хранить и делиться с российскими компетентными органами всей внутренней перепиской, файлами, звонками пользователей, одним словом, всеми их действиями и взаимодействиями. Если до 1 июля 2018 года на ОРИ, согласно требованиям 97-ФЗ, налагалась обязанность предоставлять ФСБ и полиции только все контакты пользовательской адресной книги, электронной почты, данные о количестве и объёме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, точное время посещений и другие метаданные, то теперь, в силу требований федерального закона 374-ФЗ («пакета Яровой») спецслужбы получат полный контроль над всеми данными пользователей.
Итак, какие наиболее известные сервисы оказались в реестре ОРИ после очередного обновления данного реестра со стороны Роскомнадзора:
reestr.rublacklist.net/distributor/108994
Событие, собственно говоря, вполне ожидаемое, учитывая смену собственника этого популярного интернет-ресурса с последующим переездом серверов из США в Россию. Напомним также, что в апреле прошлого года ЖЖ практически в принудительном порядке заставил своих пользователей заключить с сервисом новое соглашение, больше похожее на «добровольно-принудительное» согласие на слежку.
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reestr.rublacklist.net/distributor/109033
В попадании «русского YouTube» в реестр ОРИ тоже мало удивительного, если только не включить на минутку воображение и не представить, какой объём информации придется переработать силовикам, начиная примерно с 2006 года. Стоит также не забывать о наличии у данного сервиса мобильных приложений для всех типов операционных систем — данные оттуда также будут представлены пред светлы очи «товарища майора».
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reestr.rublacklist.net/distributor/109024
Если раньше силовики мониторили данный портал для борьбы с перепродажей краденого, а также ловлей незадачливых «торговцев шпионскими гаджетами», то теперь это станет еще одним ресурсом для поиска «крамолы».
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reestr.rublacklist.net/distributor/108985
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reestr.rublacklist.net/distributor/108990
ФСБ должно знать не только о чём вы говорите, но также куда, с кем и на чём едете.
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reestr.rublacklist.net/distributor/108989
20 миллионов пользователей сайта знакомств теперь под бдительным контролем российских спецслужб.
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reestr.rublacklist.net/distributor/108993
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reestr.rublacklist.net/distributor/108987
Кроме qip.ru, указано в реестре ОРИ, «Медиа Мир» владеет электронной почтой mail.qip.ru и сервисом по созданию и использованию форумов borda.ru. Видимо, компании также принадлежит популярный видеохостинг «с эротическими онлайн-трансляциями» Smotri.соm — на сайте Qip для него предусмотрена специальная кнопка, но в карточке Роскомнадзора данная информация не указана.
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reestr.rublacklist.net/distributor/108997
В связи с тем, что Латвия входит в ЕС, возникает вопрос — как присутствие данного сервиса умудряется выполнять по многим пунктам входящие в противоречие законодательства о персональных данных Европейского союза и России? По большому счёту это касается и вышеупомянутых популярных сервисов, пользователи которых живут не только в России.
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reestr.rublacklist.net/distributor/108984
Владеющая сервисом фирма Technology Improves the World s.r.o. зарегистрирована в Чехии, поэтому к ней тоже относится вопрос о сочетании российского законодательства с ЕС.
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.Есть в обновленном реестре ОРИ и внезапные записи:
reestr.rublacklist.net/distributor/109023
Какой оперативно важной темой могут делиться со спецслужбами специалисты по изготовлению кукол и вышивке лентами, остаётся только догадываться.
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reestr.rublacklist.net/distributor/109021
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reestr.rublacklist.net/distributor/109018
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reestr.rublacklist.net/distributor/109015
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Любопытно также, что запрещенный в России Telegram из реестра ОРИ не вынесен:
reestr.rublacklist.net/distributor/108969
Неужели у РКН и силовиков еще теплится надежда получить ключи шифрования от владельцев мессенджера?
Напомним, что ранее в реестр ОРИ были внесены сервисы Яндекса, Mail.Ru, ВКонтакте, Одноклассники, Рамблер и другие сайты и порталы. Всего на текущий момент в реестре ОРИ числится 152 записи, которые могут включать от одного до нескольких десятков интернет-ресурсов (если принадлежат одному юридическому лицу).
Мы будем продолжать вести открытый общественный мониторинг всех реестров Роскомнадзора.
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