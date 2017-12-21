Реестр ОРИ: согласие сотрудничать с Роскомнадзором не спасает от блокировки

РосКомСвобода в ходе очередного мониторинга реестра организаторов распространения информации, обнаружила очередной орловский сайт под блокировкой. На этот раз им стал «Гражданский форум», который владельцы сайта позиционируют как дискуссионную площадку для представителей всех политических течений, которых волнуют самые злободневные темы Орловской области:

reestr.rublacklist.net/rec/257614

Как правило, в данную часть реестра ОРИ попадают только те ресурсы, которые отказались регистрироваться в Роскомнадзоре, а также выполнять требования федерального закона 97-ФЗ, предписывающего владельцев интернет-ресурса предоставлять ФСБ по первому требованию информацию о всех действиях и взаимодействиях пользователей, а с 1 июля 2018 года, согласно требованиям «пакета Яровой», — ещё и передавать силовикам всю пользовательскую переписку, звонки, обмен файлами, которые владельцы сайта должны будут хранить в течение полугода.

Если предложение Минкомсвязи и ФСБ о постепенном введении в действие требований 374-ФЗ будет принято, ОРИ придётся сохранять переписку и звонки пользователей в течение месяца, а к 2023 году время хранения этого цифрового мусора «вырастет» до полугода.

Однако по словам владельцев сайта, они выполнили свою часть требований Роскомнадзора, и в реестр заблокированных «Гражданский форум» попал уже после регистрации. Как утверждает создатель ресурса, правозащитник Дмитрий Краюхин, в начале декабря он узнал, что Роскомнадзор требует зарегистрировать ресурс в реестре ОРИ. Краюхин отправил в ведомство документы, и на днях получил уведомление, что они получены и «будут рассмотрены в установленные законом сроки». На следующий день его уведомили о блокировке сайта «до исполнения обязанностей, предусмотренных законом об информации».

«Сейчас мы получили предложение вывести сайт из-под российской юрисдикции. Предложение принимаем, но понимаем, что сейчас понятие «российская юрисдикция» границ не имеет, — ответил Краюхин на вопрос о планах создателей сайта. — Тут забавно другое. Оказывается подлежит регистрации любой сайт — вне зависимости от посещаемости. Сейчас даже если посещает один человек — необходимо регистрировать».

Другой создатель «Гражданского форума», журналист Владимир Панфилов сообщил, что он обжалует решение о блокировке сайта.

Региональные подразделения Роскомнадзора и ФСБ всё чаще «дарят» общественности уникальные случаи воплощения в жизнь дарованных им государством полномочий. Не перестают вызывать удивление, во-первых, процесс выбора очередного объекта для слежки за пользователями, во-вторых, — методы налаживания сотрудничества с ОРИ.

О том же, что уже сами по себе выдвигаемые силовиками и РКН требования к владельцам сайтов о принуждении помогать им в слежке за пользователями изначально незаконны, поскольку противоречат Конституции, говорилось уже много раз.

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