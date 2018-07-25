VPN-сервис HideMy.name оспорит блокировку в суде

Прокурорский произвол в отношении сайтов-анонимайзеров, происходящий по всей России в последние несколько лет, коснулся на днях популярного VPN-сервиса HideMy.name, ранее известного как HideMe.ru. Основанием для внесения его в реестр заблокированных сайтов стало принятое год назад по иску местного прокурора решение Медведевского районного суда Йошкар-Олы (Респ. Марий Эл) от 4 июля 2017 года. Сложно переоценить тот уровень абсурда, которым сопровождается данная блокировка, поскольку она и произошла почему-то уже через год после вынесения данного судебного решения, и в вину сайту HіdеMу.name ставится уж совсем немыслимое — размещение экстремистских материалов, в частности — признанной еще в 2010 году решением уфимского суда книги «Майн кампф». И ещё целый ряд странностей подметил гендиректор сервиса Маркус Саар, который уже сталкивался с блокировками Роскомнадзора в начале прошлого года в отношении сайт HіdеМе.ru из-за из-за наличия на главной странице строки ввода для быстрого анонимного посещения любого сайта.

«Прокурор Килемарского районного суда Республики Марий Эл обратился в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — говорится в решении суда. — Свои требования обосновывает тем, что в рамках проводимой проверки установлено, что на Интернет-странице https://hidemy.name/ru/ размещена информация с экстремистскими материалами. При проведении данного мониторинга установлено, что пользователи сети «Интернет» имеют неограниченный доступ к Интернет — сайтам, на которых размещены материалы, признанные в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ экстремистскими. При подключении к сети «Интернет» физические и юридические лица имеют доступ к информации, размещенной на вышеназванном сайте, на котором размещена книга «майн кампф», признанная экстремистской решением Кировского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 24 марта 2010 года. Вход на сайт свободный, не требует предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с содержанием указанной страницы и скопировать информацию в электронном варианте может любой Интернет — пользователь».

РосКомСвобода связалась в гендиректором сервиса HideMy.name Маркусом Сааром, который поведал нам об обстоятельствах данной блокировки.

Одной из претензий, выдвинутых российскими властями к сайту, рассказывает Саар, стало якобы наличие анонимайзера на сайте, «которого у нас нет с января 2017 года, как нас заблокировали в первый раз (тогда еще домен hideme.ru) и мы переехали на новый домен hidemy.name уже без формы анонимайзера». Отмечено это в данном абзаце: «При проведении данного мониторинга установлено, что пользователи сети «Интернет» имеют неограниченный доступ к Интернет — сайтам, на которых размещены материалы, признанные в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ экстремистскими».

Вторая претензия — якобы наличие вышеупомянутой запрещенной в России книги. «‘При подключении к сети «Интернет» физические и юридические лица имеют доступ к информации, размещенной на вышеназванном сайте, на котором размещена книга «майн кампф», признанная экстремистской’, но как вы понимаете, книги там никогда не было и не могло быть, — поясняет гендиректор сервиса. — То есть [заблокировали] за анонимайзер, которого никогда на домене hіdеmу.nаmе не было, и за книгу «майн кампф», которой там тоже никогда не было и не могло быть».

На вопрос, связалась ли администрация сайта с Роскомнадзором, Саар ответил, что да:

…Однако никакого ответа не последовало — за этим сразу же произошла блокировка, удивляется Саар:

«Самая оперативная из всех, с которыми мы сталкивались, чтобы в пятницу письмо, а во вторник блокировка. При том, что судебное решение более, чем годовой давности — 4 июля 2017 года».

.

Сервисом уже подготовлены жалобы на действия РКН в контролирующие органы, отдельно будет обжаловано судебное решение. «Любопытный прецедент получается, когда сайт блокируется без нарушений и никто из звеньев цепи (прокурор, суд, Роскомнадзор) не проверяют этот факт [наличия противоправной информации]», — отмечает Саар. Раньше, по его словам, «Роскомнадзор так не работал, всегда вступали в диалог и хоть что-то отвечали перед блокировкой».

«Тут блокировка за то, что прокурор Килемарского района нашел нас в Яндексе по запросу «анонимайзер», — уверен Саар.

На вопрос — был ли вызван представитель сервиса в суд, глава HideMy.name ответил:

«Нет, никакого извещения не было, иначе мы бы обжаловали это решение. <…> Абсурдность всего театра доставляет тем, что решению больше года, а блокировка проводится за 3 дня, даже не выясняя ничего с владельцем ресурса».

.

Саар также вспомнил блокировку полуторагодовалой давности, когда претензии властей возникли к ресурсу HideMe.ru, в результате чего сервисы пришлось переехать на «зеркало» hideme.one. Роскомнадзор не оставил этот факт без своего внимания и пригрозил ограничить доступу к этому сайту тоже, но затем, после пояснений администрации сервиса, вынес его из реестра:

Поскольку ответа на электронную почту сервис до сих пор не получил, Маркус Саар попросил обратиться к Роскомнадзору посредством СМИ, блогов и соцсетей. HіdеMу.nаmе до сих пор ждет разъяснений от надзорного ведомства, а также реакции прокуратуры и суда на предмет отсутствия на сайте какой бы то ни было противоправной информации. А пока сервис временно переехал на «зеркало», где для несведующих пользователей, в том числе представляющих властные структуры, проведен краткий ликбез — чем же отличается анонимайзер, так нелюбимый российскими прокурорами как явление, от VPN.

Текущее основное зеркало сервиса: https://hidemyna.me. Можно также использовать: https://hidemyname.org и https://hidemyname.biz. Все приложения продолжают работать в штатном режиме.

.



.

Читайте также:

Представитель России в ЕСПЧ уверен, что информация о VPN может быть запрещённой

🔓

Роскомсвобода запросила у Роскомнадзора обоснование блокировки VPN-сервисов

🔓

Сервис TgVPN и юристы РосКомСвободы подали иск на Роскомнадзор

🔓

Президент подписал закон о штрафах для поисковиков, хостеров и VPN

.