Сервис TgVPN и юристы РосКомСвободы подали иск на Роскомнадзор

Владелец сервиса TgVPN Владислав Здольников с помощью юристов РосКомСвободы подал иск на Роскомнадзор с требованием признать незаконными действия по блокировке IP-адресов, используемых сервисом. Бесплатный прокси-сервис для Telegram Здольников сделал около года назад, но тогда основатель Telegram Павел Дуров формально выполнил требование Роскомнадзора — предоставил информацию о компании для внесения в реестр организаторов распространения информации, и мессенджер не заблокировали, рассказывает Здольников. Весь год сервис был не востребован до дня фактической блокировки — 16 апреля. В тот же день в компании получили уведомление о блокировке как серверов с VPN, так и серверов прокси.

В памяти пользователей Рунета еще свежи воспоминания о том, как Роскомнадзор, получив санкцию Таганского районного суда города Москвы на ограничение доступа к мессенджеру Telegram, 16 апреля текущего года устроил «ковровые бомбардировки» IP-адресов множества сервисов, в том числе таких «монстров», как Amazon и Google, чьими облачными сервисами пользуются другие интернет-ресурсы. В результате была нарушена работа никак не связанных с Telegram сайтов, оказались недоступны научные материалы, почтовые сервисы, онлайн-переводчики, etc. Кроме этого, Роскомнадзор абсолютно незаконно, под надуманными предлогами начал блокировать VPN, Proxy и анонимайзеры, в нарушение российского законодательства, используя «резиновые» решения Генпрокуратуры и приписывая вышеупомянутым сервисам какие только можно «грехи» — лишь бы отправить их в бан.

Стоит заметить, РКН до сих пор продолжает играть в кошки-мышки с мессенджером Telegram, самовольно включая сетевые адреса и целые подсети со «следами» мессенджера в реестр блокировок. И вот одной из таких жертв блокировочного произвола стал сервис TgVPN.

О том, что сайт сервиса TgVPN, предоставляющего услуги безопасного шифрованного соединения с Интернетом для защиты приватности, и около сорока его служебных адресов включены в «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», стало известно его владельцу из уведомления Роскомнадзора. В документе надзорное ведомство ссылается на одно из вышеупомянутых «резиновых» решений Генеральной прокуратуры РФ от того же 16 апреля 2018 года и разъясняет, что на адресах TgVPN якобы обнаружена информация о призывах к осуществлению экстремистской деятельности и материалы, пропагандирующие и оправдывающие деятельность запрещённых на территории Российской Федерации организаций «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра», «Джабхат Фатху Шам», «Ахрар Аш-Шам» и других незаконных формирований.

Естественно, обоснование Роскомнадзора ни что иное, как банальное вранье по той простой причине, что на всех адресах TgVPN, попавших в реестр блокировок (за исключением официального сайта-визитки tgvpn.com), отсутствовала вообще какая бы то ни было информация. Дело в том, что данные адреса, по словам владельцев сервиса, выполняют лишь техническую функцию «и вообще не отвечают на веб-запросы пользователей, а если попытаться зайти на них через браузер, можно увидеть абсолютно пустую страницу».

TgVPN решил обжаловать действия Роскомнадзора в суде и 13 июня текущего года администрация сервиса подала заявление в Арбитражный суд г. Москвы. Интересы английской компании в суде будет представлять юридическая команда РосКомСвободы.

Владельцы TgVPN и юристы РосКомСвободы намерены доказать, что действия Роскомнадзора по самовольному включению сетевых адресов в Единый реестр запрещённой информации на основании решений, ранее принятых судом и блокировочных санкций иных госорганов, сильно выходит за рамки полномочий службы, а его неуклюжая и бездумная работа вредит добросовестным провайдерам цифровых услуг, предоставляющих услуги безопасного соединения, незаконно ограничивает свободы предпринимательской деятельности и распространения информации.

Адвокат Private Network LP и ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян заметил, что процесс блокировки Telegram изначально начался с сомнительных решений суда и исполнительных органов, поэтому продолжение этой истории прогнозируемо обросло разного рода нарушениями:

«Вся эта история с Telegram началась с множества грубых процессуальных нарушений со стороны ФСБ и РКН, и уже после начала правоприменения она продолжает пестрить новыми нарушениями законов, которые вроде как специально принимались, чтобы блокировать таких как Telegram. Мы немного покопались в нормативке Роскомнадзора и выяснили, что у ведомства, оказывается, нет никаких полномочий самолично принимать решения о включении новых IP в реестр. В ведомстве должны иметься десятки таких решений Генпрокуратуры на включение новых подсетей. Мы уже запросили, но нам не дают. Будем требовать их в суде. Как известно, Роскомнадзор так и не смог заблокировать мессенджер, но зато нанес ущерб множеству IT-компаний, работающих на российской рынке. Перебои с доступом к некоторым сервисам до сих наблюдаются у множество пользователей из России. Все это причинило значительный ущерб компании доверителя, основная деятельность которой направлена на оказание услуг по безопасному и защищенному доступу в Интернет. Поэтому мы сейчас требуем признать действия ведомства незаконными, после чего будем ставить вопрос о возмещении убытков».

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«Подготовили и подали в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании незаконными действия Роскомнадзора по веерной блокировке IP-адресов, — сообщает в своем Telegram-канале Центр цифровых прав. — Подобная противоправная деятельность ведомства принесла существенный экономический ущерб многим предпринимателям, работающим на рынке Рунета».

Апелляционным судом города Москвы было принято заявление владельцев сервиса TgVPN и присвоен номер А40-132989/2018:

«Очевидно, Роскомнадзору очень не понравилось, что мы сделали популярный и бесплатный прокси-сервис для обхода блокировки Telegram, — говорит владелец сервиса, IT-эксперт Владислав Здольников. — Мы, конечно, не очень верим в российское правосудие, но та наглость и полное игнорирование закона и процедур Роскомнадзором дают шанс, если не на победу (в это тоже хочется верить), то на публичное признание Роскомнадзором своих незаконных действий в ходе рассмотрения дела.

Очень любопытно посмотреть, как Роскомнадзор будет оправдываться за один только факт, что в 2015 году, когда вышло постановление прокуратуры, под предлогом которого заблокировали сотни наших IP-адресов, нашего сервиса даже не существовало. Мы очень благодарны нашему адвокату Саркису Дарбиняну и его команде, которые согласились помочь нам в этом».

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