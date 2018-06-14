Мосгорсуд отклонил апелляцию Telegram о незаконности блокировки

В Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Telegram на незаконность его блокировки. Как утверждают представляющие интересы мессенджера юристы правозащитной организации «Агора», во время принятия решения об ограничении доступа к данному интернет-сервису, были допущены ряд процессуальных нарушений. В частности, Таганский районный суд города Москвы не проверил полномочия Роскомнадзора, который не имеет права обращаться с такими заявлениями (о блокировке). В жалобе говорится, что надзорное ведомство может обращаться в суды только в защиту собственных интересов и ввел суд в заблуждение. «…С таким иском обратиться в суд может только прокурор. Ни одна статья не наделяет Роскомнадзор правом обращения с таким заявлением в суд», — зачитала судья Юлия Иваненко апелляционную жалобу.

В апелляции также указано, что вопрос должен был быть рассмотрен в порядке административного судопроизводства. В Таганском же суде, по мнению представителей Telegram, был грубейшим образом нарушен принцип состязательности; само рассмотрение иска заняло 19 минут, никаких причин так спешить не было.

Кроме этого, во время заседания судьей Иваненко было зачитано ещё несколько указанных в жалобе допущенных Таганским судом процессуальных нарушений, а также указан тот факт, что в России у Telegram имеется до 15 млн пользователей, которые после блокировки лишены возможности вести защищенную переписку. Telegram, также указывают юристы «Агоры», дает возможность вести публичные каналы, которые являются архивом уникальной информации, и она не может быть получена из других источников. В апелляции представители Telegram также вспомнили то, каким образом была осуществлена блокировка мессенджера — из-за нее пострадали компании, которые никакого отношения к Telegram не имеют.

Роскомнадзор, в свою очередь, настаивает — его полномочия были проверены судом, а в заявлении содержались ссылки на нормативные правовые акты. Заявления о том, что, подавая иск, они выступали в собственных интересах, по мнению РКН, абсурдно.

В ходе прений все стороны еще раз озвучили свою позицию по данному делу, и адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев снова напомнил о технической невозможности предоставления ключей шифрования, поскольку данные ключи вырабатываются непосредственно на самих устройствах.

Ключи для расшифровки сообщений пользователей Telegram нужны ФСБ РФ для защиты общества и государства, в свою очередь, заявила в четверг представитель спецслужбы на заседании Мосгорсуда:

«Эти данные необходимы для защиты жизни и здоровья граждан, безопасности государства, личности и общества. По моему мнению, баланс публичных и частных интересов тут соблюден».

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По ее словам, эта информация пригодится в оперативно-розыскной деятельности, а ее отсутствие может привести к тому, что преступления вовремя не будут предотвращены.

Представитель Роскомнадзора заявила, что ФСБ и Роскомнадзор в течение года предпринимали попытки побудить Telegram изменить архитектуру мессенджера и считают — компания имеет техническую возможность сделать это и предоставить ключи для дешифрования сообщений.

«Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом. Поэтому мы считаем, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования», — пояснила суду представитель Роскомнадзора. То есть надзорное ведомство «ничтоже сумняшеся» призывает компанию встроить в программу бэкдоры. Вот такие в РКН «технические подкованные специалисты». Спасибо, не агитируют при входе в интернет кликать на баннеры «жми сюда!».

То, что требования ФСБ и РКН не учитывают баланса между интересами пользователей и спецслужб, а вмешательство в работу мессенджера практически сводит на «нет» его защищенность, к сожалению, не подействовали на суд, и решение Таганского суда было оставлено без изменения, а апелляция — без удовлетворения.

Мосгорсуд отказался снимать блокировку с Телеграма. Телеграм продолжает работать.https://t.co/Ww8TDkuyZh

Адвокат Рамиль Ахметгалиев после суда: pic.twitter.com/4kcSd9VwuG — Щёко Асахарин (@gjardharr) June 14, 2018

В своем комментарии после окончания суда Рамиль Ахметгалиев заявил:

«Сегодняшний суд и его результат — это лишь очередной этап в решении этой проблемы. Подчеркну, это не дело отдельной компании против правоохранительных органов России. Это проблема, которая присуща не только нашей стране, но и всему международному сообществу. Нужен четкий ответ на вопрос, каким образом обеспечивается соблюдение баланса между необходимостью сохранения публичных и частных интересов. Ответа на него пока не существует ни в России, ни в других странах. Подводя итоги сегодняшнего решения суда, можно сказать, что Россия упустила свою возможность задать некие тренды, правила, предложить свой вариант этого баланса. Соответственно, этим вопросом теперь будут заниматься международные инстанции, в том числе и Европейский суд по правам человека. Дальнейшие ответы на поставленные вопросы мы уже услышим от этих органов».

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С ним солидарен глава «Агоры» Павел Чиков, напомнивший также о том, что процедура запрета мессенджера уже приобрела сугубо формальный характер, особенно с учетом доступности Telegram в России: «Мосгорсуд оставил решение о блокировке в силе. ЕСПЧ просит прислать жалобу на блокировку до 20 июня. Роскомнадзор продолжает делать вид, что блокирует. Суды продолжают делать вид, будто что-то решают. ФСБ продолжает делать всё, что хочет. Telegram продолжает работать».

В своем Telegram-канале Чиков также сообщил, что Верховный суд РФ оспаривающую блокировку мессенджера ФСБ апелляцию назначил на 9 августа текущего года.

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