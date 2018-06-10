Украинцы полюбили Telegram на 600% больше

Украина показала рост аудитории мессенджера Telegram на 600% за год с мая-2017 по май-2018. Такие данные обнародованы в исследовании, проведенного компанией Isobar. Viber, который остается самым популярным мессенджером среди украинцев, увеличил число пользователей всего на 19%. Количество пользователей Facebook Messenger увеличилось на 210%, а WhatsApp стал популярнее в Украине на 133%.
Исследование Isobar в целом выявило следующие тенденции:
На волне блокировок Роскомнадзора исследователи компании Mediascope зафиксировали рекордное число активных пользователей Telegram из России. По данным аналитиков, в апреле 2018 года среднее число российских юзеров в день составляло более 3,7 миллиона человек в возрасте от 12 до 64 лет. В расчет вошли жители городов с населением минимум 100 тысяч человек.
Специалисты отметили, что месяцем ранее в мессенджер заходили всего 2,8 миллиона человек в день. Это значит, что с марта по апрель аудитория Telegram выросла на 31 процент. Причем в Москве за этот же время количество ежедневных пользователей выросло с 492 тысяч до 711 тысяч. Ежемесячная аудитория приложения также выросла на 28 процентов.
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