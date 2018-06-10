Украинцы полюбили Telegram на 600% больше

Украина показала рост аудитории мессенджера Telegram на 600% за год с мая-2017 по май-2018. Такие данные обнародованы в исследовании, проведенного компанией Isobar. Viber, который остается самым популярным мессенджером среди украинцев, увеличил число пользователей всего на 19%. Количество пользователей Facebook Messenger увеличилось на 210%, а WhatsApp стал популярнее в Украине на 133%.

Исследование Isobar в целом выявило следующие тенденции:

Интернет является единственным медианосителем, охват которого растет — в 2018 году он вырос до 73%, или 23 миллионов пользователей в месяц;

Аудитория возрастом 18-40 лет все чаще отдает предпочтение интернету, а не телевизору, проводя в сети на 16 часов в месяц больше, нежели перед голубыми экранами;

9 из десяти украинцев возрастом от 12 до 35 лет используют интернет. При этом наибольший прирост демонстрирует аудитория 45+, которая выросла на 80% за последние 6 лет;

Смартфон — устройство номер 1 для украинских интернет-пользователей любого возраста, причем 31% юзеров используют его для оформления покупок;

Через год после начала блокировки российских интернет-ресурсов заметно снизился их охват, а западные интернет-ресурсы получили монополию в этом сегменте Сети (сведения спорные, поскольку согласно другим данным аудитория Яндекса и ВКонтакте в UA просела не так уж и сильно);

Мессенджеры вытесняют соцсети. Наиболее быстрый рост демонстрирует Telegram, «рывок» которого составил 600% за год.

На волне блокировок Роскомнадзора исследователи компании Mediascope зафиксировали рекордное число активных пользователей Telegram из России. По данным аналитиков, в апреле 2018 года среднее число российских юзеров в день составляло более 3,7 миллиона человек в возрасте от 12 до 64 лет. В расчет вошли жители городов с населением минимум 100 тысяч человек.

Специалисты отметили, что месяцем ранее в мессенджер заходили всего 2,8 миллиона человек в день. Это значит, что с марта по апрель аудитория Telegram выросла на 31 процент. Причем в Москве за этот же время количество ежедневных пользователей выросло с 492 тысяч до 711 тысяч. Ежемесячная аудитория приложения также выросла на 28 процентов.

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