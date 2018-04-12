Суд одобрил блокировку Telegram

В России теперь уже официально запрещён популярный мессенджер Telegram. Таганский районный суд Москвы принял сторону Роскомнадзора, который накануне потребовал немедленной блокировки мессенджера. Дело «ФСБ против Telegram» сразу начиналось со скандалами — сначала по поручению силовиков Роскомнадзор принудил компанию зарегистрироваться в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), и всё это сопровождалось публичной пикировкой через СМИ главы российского надзорного ведомства Александра Жарова с создателем мессенджера Павлом Дуровым. Потом, уже после внесения интернет-сервиса в реестр ОРИ, Роскомнадзор намекнул, что от мессенджера российским властям нужно «немного больше», чем просто предоставление данных о компании, которые, к слову, можно найти в открытых источниках — на Telegram с того момента легли обязанности, описанные в федеральном законе 97-ФЗ. Таким образом, стало ясно, что Роскомнадзор откровенно лукавил, ведя пикировку с администрацией мессенджера и утверждая, что им понадобились исключительно данные о компании, поскольку Дуров упирался и предупреждал, что исполнять требования «пакета Яровой» он не намерен. Российские власти в лице главы Роскомнадзора утверждали: «Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет»…

…и совершенно прогнозируемо ФСБ затребовала у Telegram «ключи шифрования» как раз таки для доступа к пользовательской переписке на основании всё того же «пакета Яровой», полностью обнулив «честное слово» господина Жарова.

«Собственно, Роскомнадзор, внеся в реестр ОРИ Telegram, передал данный сервис в руки ФСБ, представители которой и инициировали сначала запрос к сервису о предоставлении ключей шифрования переписок пользователей, а потом при отказе Дурова это делать с объяснением принципиальной невозможности этого — подали на мессенджер в суд. Ну а дальше вы знаете: суд встал на сторону спецслужб, Telegram инициировал обжалование и в ходе него уже подал иск в ЕСПЧ, одновременно с этим была запущена общественная кампания “Битва за Telegram”, Роскомнадзор подождал постановления суда и 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера в России», — комментирует сложившуюся ситуацию руководитель РосКомСвободы Артём Козлюк.

Он также напомнил, что вся эта история началась, в общем-то, ещё в 2014 году, когда заработал вышеупомянутый федеральный закон 97-ФЗ, вошедший в историю Рунета как закон “о блогерах и организаторах распространения информации (ОРИ)”:

«Реестр блогеров оказался настолько ненужной никому сущностью, — даже сам Роскомнадзор попросил закрыть его, — что законодатели внезапно взяли и сделали через пару лет. И это оказался первый и единственный на текущий момент прецедент отмены какой-либо нормы в отношении интернет-регулирования, которое насчитывает уже не один десяток внедренных законодательных норм. А вот реестр ОРИ остался и представляет из себя очень существенную вещь по своему влиянию на функционирование любых интернет-сервисов в России: веб-сайтов, форумов, поисковиков, мессенджеров, файлообменников и т.д. Туда попадают интернет-ресурсы по требованию ФСБ, а вносит их Роскомнадзор, который сначала пытается связаться с владельцами сервисов, а в случае отказа с их стороны сотрудничать со спецслужбами инициирует процедуру их блокировки. Попадание в данный реестр обязывает сервис собирать, хранить и предоставлять российским компетентным органам все метаданные пользователей: кто, когда, откуда зашел в сервис, с кем контактировал, множество других атрибутов. А с момента вступления в силу норм “пакета Яровой” 1 июля 2018 года — хранить полгода и предоставлять спецслужбам уже и всю внутреннюю переписку, звонки, передаваемые файлы и т.д. Тем самым полностью нивелируя понятие “тайны связи”, которая гарантирована гражданам РФ Конституцией. В данный реестр ОРИ уже внесены Яндекс, ВКонтакте, Mail.ru и еще под сотню других и больших и совсем маленьких интернет-ресурсов и сервисов, в т.ч. иностранных. Есть и примеры блокировок за отказ сотрудничать. Например, такой санкции уже подвергнуты мессенджеры Line, BlackBerry Messenger, Zello».

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После ряда судебных тяжб, состоявшихся в России, которые как сам Telegram, так и его пользователи проиграли (иски последних даже не дошли до стадии судебных заседаний), Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы. О том, что назначены какие-то заседания, ни Telegram, ни его представители не были извещены — пресс-служба суда удосужилась позвонить за сутки до «беседы» одному из адвокатов «Агоры» (правозащитная организация, представляющая Telegram в российском суде), который находился в другом регионе, а просьба перенести сегодняшнее заседание, на котором решалась дальнейшая судьба мессенджера в России, судом была оставлена без удовлетворения.

Глава «Агоры» Павел Чиков сообщил в своём Telegram-канале, что соответствующее ходатайство было направлено в суд вечером 12 апреля факсом:

​​«Ходатайство в Таганский суд было направлено вчера вечером факсом. «Мы полагаем, что неисполнение судом требований гражданского процессуального кодекса в части подготовки к судебному заседанию (непредоставление иска, реальной и фактической возможности представить возражения на иск и свои доказательства) существенным образом нарушают право на защиту. Нет никаких объективных причин рассматривать иск в экстренной процедуре, которая и не предусмотрена процессуальным законодательством для таких случаев. Просим суд обеспечить фактическое исполнение требований процессуального кодекса и обеспечить реализацию всех процессуальных прав, предоставленных в данном случае законом компании Telegram как ответчику. Отложить судебное заседание на разумный срок и устранить все вышеуказанные процессуальные нарушения. Представитель Telegram адвокат Динзе Д.В.

12 апреля 2018 г.

21 час. 05 мин»».

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Накануне заседания, где должен был рассматриваться иск Роскомнадзора о блокировке популярного мессенджера, Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram дабы «не легитимировать откровенный фарс своим присутствием».

При рассмотрении на сегодняшнем заседании ходатайства «Агоры» судьёй Смолиной представитель Роскомнадзора Смелянская заявила: «[Ходатайство] Не подлежит удовлетворению — по нашей информации, суд надлежащим образом уведомлял Telegram о заседании. У них было время заключить соглашение с представителями, чтобы они ознакомились».

Представитель ФСБ, в свою очередь, сказал: «Учитывая, что надлежащим образом все извещены, оснований [для переноса заседания] нет».

В итоге судья отклонила ходатайство представителей Дурова о переносе заседания, поскольку «ответчик был извещен и, по ее мнению, имел возможность ознакомиться с иском Роскомнадзора. Ходатайство Динзе судья назвала «злоупотреблением правом»».

Тем временем, в последние два дня резко выросло число установок прокси-сервисов (использование прокси-сервера позволяет подменить местоположение пользователя на другую страну и тем самым обойти ограничения на доступ к сайтам и сервисам), да и в целом тема обхода блокировок снова стала актуальной в российском сегменте Рунета.

Эксперт Института исследований интернета Ирина Левова не ожидает значительного сокращения числа пользователей Telegram при блокировке сервиса, благо информацию о методах ее обхода распространить достаточно легко.

«Пока цензоры принимают решение “Telegram нельзя, заблокировать”, интернет и технологии дают нам всем обратный ответ, — считает Артём Козлюк. — Но в этом нет особой радости: кроме пользователей есть еще и операторы связи, и хостеры, и созданная уникальная инфраструктура сетевого пространства в России — и вот такой абсурд правоприменения, наложенный на технологическую безграмотность принимаемых законов по регулированию интернета в России, вносит существенное обременение и вред развитию и отрасли, и технологий, а, соответственно, и — экономике нашей страны. Кстати, о том, существуют ли все-таки ключи, которыми можно расшифровать нашу переписку в Telegram. Для секретных чатов — точно нет. Там end2end шифрование, и ключи генерятся на стороне пользователей».

«Что касается обычных чатов, — отмечает он, — то в принципе они не шифруются, но есть ли доступ к ним у самого сервиса, не совсем очевидно. Так как хотя пользовательская часть и существует на открытом ПО, которое можно проаудитировать, то серверная часть — на закрытом ПО — и общество не может провести технический аудит, кода, что он делает и как. Можно только верить или не верить Дурову».

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко поддержал требование Роскомнадзора о блокировке Telegram сразу после принятия судом соответствующего решения.

«Такая мера применяется, когда необходимо прекратить длящееся преступление, и есть основание полагать, что ответчик не будет добросовестно являться на заседания, а будет максимально тянуть», — сказал он. Клименко считает, что блокировка Telegram сразу после суда является адекватной мерой. Такая вот «защита интересов интернет-сообщества» со стороны соответствующего советника.

В суде представители Роскомнадзора и ФСБ придерживались общей линии, настаивая на том, что Telegram обязан исполнять предписания российских властей.

При рассмотрении дела судья напомнила, что Роскомнадзор обратился с иском об ограничении доступа, указывая, что мессенджер нарушает Федеральный закон «Об информации»: Telegram не исполнил обязанности по передаче ФСБ ключей, необходимых для декодирования, что является основанием для применения ограничения доступа к ресурсу. Роскомнадзор поддерживает свое ходатайство, представитель ФСБ тоже.

«Учитывая, что Telegram не исполнил обязанности, полагаем, что основания для блокировки имеются. Я прошу суд обратить внимание, что Telegram не предоставил не только ключи, но и [приводил] данные о том, что запрос невозможно исполнить», — заявила Костина, представляющая ФСБ.

Представитель Роскомнадзора сказала, что Telegram в 2017 году был включен в реестр распространителей информации.

«Роскомнадзор совершил все действия для того, чтобы Telegram исполнил закон, — заявила Смелянская. — Роскомнадзором было сформировано и представлено заявление, в котором мы просим ограничить доступ к Telegram. Роскомнадзор также в целях исполнения решения вчера подавал ходатайство о немедленном исполнении решения, потому что сведения, которые распространяются в Telegram, может содержать в себе экстремизм, терроризм, и они представляют угрозу РФ и всем гражданам, в том числе пользователям мессенджера».

Представитель ФСБ Костина заявила, что «…основания для ограничения доступа имеются».

«Хотела пояснить суду, что, как я уже говорила, ни запрошенная информация, ни информация о невозможности исполнить закон не поступала», — отметила она.

Представитель ФСБ, как и предыдущие выступающие, вспомнила про административное дело: Telegram считал приказ ФСБ незаконным и отказывался передать ключи шифрования не по причине отсутствия технической возможности, а ссылаясь на незаконность приказа.

«Telegram должен знать свои обязанности и принять все меры для их исполнения», — закончила свой спич представитель ФСБ.

Смелянская подытожила позицию ФСБ и РКН, что «лица из реестра распространителей «обязаны исполнять обязанности», возложенные на них законом, и в первую очередь — думать о безопасности».

В итоге суд постановил заблокировать Telegram в России.

У Telegram есть месяц на обжалование в Мосгорсуде данного решения.

Напомним, ранее журналисты Олег Кашин и Александр Плющев обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на блокировку мессенджера и нарушение их пользовательских прав властями России. Такую же жалобу в скором времени подадут ещё несколько десятков пользователей Telegram, о чём сообщил ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

В декабре прошлого года юристы «Агоры» также пожаловались на действия российских властей в отношении Telegram в ООН.

РосКомСвобода ещё раз напоминает о том, что есть несколько способов обхода незаконных блокировок тех или иных интернет-ресурсов, и ранее нами была составлена инструкция, включающая наиболее простые и удобные для пользователей инструменты:

Как пользоваться Telegram, если его заблокируют

Ряд из предложенных в нашей инструкции сервисов помогут вам в случае блокировки не только Telegram, но и любых других интернет-ресурсов. Представленные нашими специалистами решения актуальны не только для России — они также могут быть полезны пользователям и в других странах, где применяется государственная цензура.

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