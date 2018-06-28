Президент подписал закон о штрафах для поисковиков, хостеров и VPN

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 27.06.2018 № 155-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым предусматриваются штрафные санкции за неисполнение федерального закона 276-ФЗ, запрещающего обход госблокировок. Закон вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.

Внесенные поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предусматривают штрафные санкции в отношении провайдеров хостинга, анонимайзеров или VPN за непредоставление данных об их владельцах или средствах обхода блокировок, а также сведений об уведомлении их владельца о необходимости размещения данных для идентификации. В качестве административного наказания предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей для физических лиц, от 50 до 300 — для юридических.

Если поисковики продолжат выдавать ссылки на запрещенные сайты, то физическим лицам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 500 до 700 тысяч рублей.

Роскомнадзор должен будет создать федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую «черный список» запрещенных ресурсов. По запросам правоохранительных органов ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам. Нарушителю будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках с требованием предоставить данные, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера.

Провайдер будет обязан передать соответствующие данные в течение трех рабочих дней. После чего Роскомнадзор направит требование к анонимайзеру о необходимости подключения к ФГИС. Ресурс должен выполнить требование в течение 30 дней.

После вхождения анонимайзера во ФГИС, от VPN-сервиса требуется «обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ» программ и иных техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а от поисковика — прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать позволяющие обходить госблокировки ресурсы.

Госдумой данный закон был принят в окончательном, третьем чтении в начале июня текущего года, одобрен Советом Федерации несколько дней назад.

Федеральный закон 276-ФЗ, ставший основанием для разработки и принятия 155-ФЗ, был принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан Президентом Путиным летом прошлого года.

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