Генпрокуратура подтвердила превышение Роскомнадзором полномочий при блокировке Telegram

Генпрокуратура не давала указаний Роскомнадзору блокировать миллионы IP-адресов на территории РФ после запрета мессенджера Telegram. Факт превышения федеральной службой полномочий выяснился во время судебного разбирательства между Роскомнадзором и компанией «Живая фотография», сайт которой попал под проводимую блокировку против сервиса Павла Дурова. Истец, подавший иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, считает действия властей незаконными, – его страница была заблокирована якобы на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля 2018-го.

Роскомнадзор действовал по собственной инициативе, следует из возражений надзорного ведомства на административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, который сейчас рассматривает Таганский суд Москвы. Заявитель, который владеет сайтом posterslegends.com, требует признать незаконными действия Роскомнадзора, приведшие к блокировке ресурса, и обязать его восстановить доступ к сайту.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам, это произошло на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля текущего года. Но, как уточняется в поступившем в суд документе (он подписан прокурором управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму А. Тимошиным), в данном требовании не говорилось о блокировке IP-адреса истца.

В требовании 27-31-2018 шла речь об ограничении доступа к семи аккаунтам мессенджера, пропагандирующим деятельность ряда запрещенных в России организаций на территории Сирии, а также к четырем сервисам, позволяющим обходить блокировки. В требовании также содержалось условие, что в случае копирования этих материалов на других ресурсах необходимо принимать меры по ограничению доступа и к ним. Поэтому Генпрокуратура считает, что не может быть ответчиком по данному иску.

По словам адвоката ООО «Живая фотография» Данила Бухарина, если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов сверх указанных в представленном ею документе, то получается, что Роскомнадзор превысил свои полномочия, действуя по собственной инициативе.

13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram, потому что его представители отказывались исполнять приказ ФСБ. Силовики требовали предоставить им ключи от расшифровки переписок пользователей. В Telegram заявили, что делать это не будут, так как это технически невозможно, потому что часть ключей хранится на устройствах пользователей, при этом приказ ФСБ противоречит Конституции РФ, которая гарантирует всем гражданам право на тайну переписки.

После этого РКН начал массово блокировать IP-адреса, к которым мог иметь отношение Telegram. В результате оказался ограничен доступ к миллионам IP-адресов Amazon и Google. Несмотря на усилия ведомства, мессенджер продолжает работать. Зато проблемы возникли у сотен других сайтов и сервисов, никак не связанных с Telegram.

Напомним, в середине июля текущего года владелец сервиса TgVPN Владислав Здольников с помощью юристов РосКомСвободы подал иск на Роскомнадзор с требованием признать незаконными действия по блокировке IP-адресов, используемых сервисом. Представляя в Арбитражном суде г.Москвы интересы сервиса TgVPN, нашим юристам важно получить решение ГП, согласно которому была легитимизирована блокировка миллионов IP-адресов в процессе погони Роскомнадзора за Telegram.

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