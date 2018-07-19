РосКомСвобода изложила суду суть претензий к «резиновым» решениям Генпрокуратуры

Как сообщила медиаюрист «Центра цифровых прав» Екатерина Абашина, сегодня в рамках подготовки дела к судебному разбирательству состоялось собеседование в Арбитражном суде города Москвы. Напомним, речь идет об иске владельца TgVPN Владислава Здольникова против Роскомнадзора с требованием признать незаконными действия по блокировке следующих IP-адресов, используемых сервисом:

Карточка дела зарегистрирована в суде за номером A40-132989/2018.

Участвовавший в собеседовании ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян сообщает:

«Для нас самым важным на стадии подготовки дела было получение того самого «резинового» решения Генеральной прокуратуры от 16 апреля 2018, которым, напомню, легитимизировали блокировки всех этих миллионов IP-адресов, когда гонялись за Telegram. Именно из-за него сервис Доверителя плохо работал какое-то время. Все, что мы знаем про него, так это то, что Генпрокуратура якобы нашла в Telegram материалы, пропагандирующие «Джебхат ан-Нусра» и другие радикальные организации [запрещенные на территории РФ]. По факту мы понимаем, что решение ГП использовалось дополнительно к решению Таганского суда лишь для того, чтобы быстрее переблокировать все «бреши» блокировок, через которые ходил Telegram. Ведь процедура блокировки по прокурорским решениям сильно отличается от других форм блокировок. Их можно применять сразу, без каких-либо уведомлений и предупредительных выстрелов в адрес владельцев ресурсов. Ранее мы его самостоятельно запросили в самом Роскомнадзоре по адвокатскому запросу. На что получили достаточно хамский ответ, что приказом самого Роскомнадзора от 12.08.2013 № 912 предоставление копий требований Генеральной прокуратуры не предусмотрено, в связи с чем нам его не покажут. Сегодня в суде мы попросили суд обязать Роскомнадзор его представить, после чего юрист ведомства пообещал, что все же принесет его в суд. По существу будем слушаться 28 августа и все оставшиеся вопросы зададим на самом заседании. А вопросов у нас скопилось уже немало».

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Юрист РосКомСвободы также предоставил нам документ, который прислал Роскомнадзор в качестве ответа на запрос о решении Генпрокуратуры, и он действительно представляет собой некую формализованную попытку отфутболить обращавшихся к ним граждан, но никак не желание разобраться в непростой ситуации:

«В связи с Вашим запросом от 09.06.2018 № 8/2018 (вх. № 90779 от 18.06.2018) о предоставлении копии требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.04.2018 № 27-31-2018/Ид2971-18 сообщаем следующее. В соответствии с частью 1 статьи 6.1 Федерального закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) адвокат вправе направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ, официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.

При этом частью 6 статьи 6.1 Федерального закон № 63-ФЗ установлено, что в случаях, если законодательством РФ предусмотрен особый порядок предоставления информации, рассмотрение адвокатского запроса осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ для соответствующей категории сведений.

Порядком функционирования Информационной системы взаимодействия, утверждённым приказом Роскомнадзора от 12.08.2013 № 912 (зарегистрирован Минюстом России 26.11.2013, регистрационный № 30454), предоставление копий требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации о принятии мер по ограничению доступа к сайтам в сети «Интернет» не предусмотрено.

Дополнительно информируем, что в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 6.1 Федерального закона № 63-ФЗ адвокату также может быть отказано в предоставлении запрошенных сведений в случае, если нарушены требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, определённые в установленном порядке.

Требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса (далее – Требования) утверждены приказом Минюста России от 14.12.2016 № 288 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2016, регистрационный № 44887).

В соответствии с пунктом 5 Требований адвокатский запрос должен содержать в том числе реквизиты соглашения об оказании юридической помощи, либо ордера, либо доверенности (номер, дата выдачи ордера, было доверенности, либо дата заключения соглашения), регистрационный номер адвокатского запроса в журнале регистрации адвокатских запросов.

В Вашем запросе не содержится вышеуказанных сведений».

Как видим, РКН, несмотря на попытки делать вид открытости с помощью «веселых мемасиков» в соцсетях, в офлайне продолжает отгораживаться от граждан и представляющих их интересы юристов, сохраняя в атмосфере полной непрозрачности свои и Генпрокуратуры действия. Очень жаль, что надзорное ведомство именно так видит обратную связь, стремясь стать совершенно неподотчетной для российской общественности организацией.

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