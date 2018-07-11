Битва за Telegram: оперативные сводки

В рамках кампании «Битва за Telegram» РосКомСвобода продолжает борьбу по защите прав пользователей и интернет-бизнеса, обжалуя неправомерные действия и решения российских спецслужб и Роскомнадзора, которые в середине апреля текущего года, нарушив конституционные права граждан, заблокировали на территории России популярный мессенджер Telegram. Ранее владелец мессенджера, Павел Дуров, отказался передавать ФСБ «ключи шифрования» для доступа к пользовательской переписке, поскольку это сделает небезопасным общение в нем, а также нарушает конфиденциальность.

К этому моменту нашими юристами были проведены следующие действия:

В Мосгорсуд подано административное исковое заявление о признании незаконными действий ФСБ России по истребованию у компании Telegram LLP информации, необходимой для декодирования сообщений всех пользователей;

Порядка 50 индивидуальных и 1 коллективная жалоба от российских пользователей подано в Следственный комитет России и МВД РФ о проверке действий руководства Роскомнадзора на предмет умышленного создания препятствий в работе веб-ресурсов путем включением целых подсетей IP-адресов в реестр;

В Арбитражный суд Москвы подано административное исковое заявление о признании незаконными действий Роскомнадзора в по включению IP-адресов, принадлежащих британскому VPN-сервису, в Единый реестр.

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Далее мы представляем актуализированную информацию о том, как обстоят дела в российских судах и правоохранительных органах на данный момент:

1. В начале апреля 2018 в Мещанский суд города Москвы был подан иск в связи с требованиями ФСБ по предоставлению “информации, необходимой для декодирования сообщений пользователей Telegram” (по сути — «ключи» для дешифровки всех сообщений). Однако 22 марта 2018 суд вынес определение об отказе в принятии административного иска, ссылаясь на то, что “из содержания иска не следует, что обжалуемые действия нарушают либо иным образом затрагивают права, свободы и законные интересы административных истцов”.

Таким образом, суд не захотел увидеть в таком требовании какого-либо нарушения прав пользователей на тайну переписки, и сразу отказал в судебной защите. 4 апреля 2018 года на Определение суда была подана частная жалоба. 22 мая текущего года апелляционная инстанции Мосгорсуда отказала в удовлетворении частной жалобы и оставила ранее вынесенное определение в силе. Не согласившись с подобными выводами, юристы РосКомСвободы в настоящее время готовят кассационную жалобу в Президиум Мосгорсуда, которая будет подана на следующей неделе.

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2. После регистрации жалобы в пользу заявителей, как и ожидалось, начался ее затяжной редирект по разным органам и инстанциям. Конечно, сразу было очевидно, ни одному правоохранительному и надзорному органу не хочется решать неудобный вопрос, связанный с явным превышением Роскомнадзором возложенных на него полномочий. Несмотря на указание нами при подаче заявления на возможное наличие состава ч. 2 ст. 13.18 КоАП РФ (воспрепятствование работы сайтов), производство по которому относится к подведомственности органов полиции, в МВД почему-то решили, что это не про них, и переадресовали жалобу в Генпрокуратуру.

Но в Генпрокуратуре еще раз все внимательно изучили и отправили жалобу обратно в МВД, и что странно, в сам Роскомнадзор. При этом прокурора Королева Д.Л., принявшего решение, никак не смутило положение п. 6 ст. 8 Федеральный закона №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», запрещающее направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

В итоге в МВД РФ все-таки спустили жалобу в ГУВД Москвы, откуда сообщили, что 11 июня 2018 материал все же был зарегистрирован в КУСП и направлен в УВД САО г. Москвы для проверки и принятия процессуального решения.

ГУВД Москвы также зарегистрировал и сами индивидуальные жалобы пользователей, присвоив им самостоятельные КУСПы (книга учёта сообщений о происшествиях), однако до настоящего времени не уведомил ни нас, ни заявителей о результатах проведенной проверки.

При этом мы получили отштампованный ответ от самого Роскомнадзора, которому в нарушение закона и спустили жалобу по одному из каналов. Позиция ведомства сводится к тому, что во всем виноваты хостинг-провайдеры (читай, Azure, Amazon, Google, Microsoft, Digital Ocean и другие) и блокировка огромного количества ресурсов в связи ограничением доступа к Telegram — это исключительно их проблема. В своей позиции РКН, также как и ранее Минюст, ссылается на достаточно спорное Определение КС РФ от 17.07.2014 №1759-О, которое было вынесено по жалобе издателя Харитонова, чей сайт был заблокирован «за компанию» просто по той причине, что находился на том же IP-адресе с сайтом, на котором была размещена незаконная информация.

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Ответ Роскомнадзора → PDF | 3 MB

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3. Развязанная Роскомнадзором война против Telegram, как известно, привела к массовому ограничению доступа с территории России ко множеству интернет-ресурсов и сервисов. Российские представители бизнеса, которые в начале вообще не понимали — что происходит, достаточно сильно возмутились подобным топорным правоприменением со стороны ведомства, ведь они напрямую отразились на их собственном бизнесе, однако, как и ожидалось, мало кто в итоге дошел до суда в целях защиты своих прав в судебном порядке, несмотря на громкие заявления в публичном пространстве. Тем не менее, такие нашлись. В середине июня британская компания Private Networks LP (TgVPN), предоставляющая услуги VPN для безопасного Интернет соединения, а также публичные прокси-сервера, обратилась в Арбитражный суд в связи с блокировкой IP-адресов, используемых сервисом.

Собеседование по делу со сторонами назначено на 19.07.2018 г. в 11 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: 115191 Москва, ул. Большая Тульская, дом 17, зал 8076 этаж 8.

Учитывая, что решение по Telegram было принято Таганским судом с множеством процессуальных нарушений (к примеру, Роскомнадзор вообще не уполномочен подавать подобные иски), в РКН для развязывания крупномасштабной охоты за Telegram и его динамично меняющимися IP (которые позволяют подключаться к мессенджеру) на всякий случай запаслись решением Генпрокуратуры №27-31-2018/Ид2971-18 от 16 апреля 2018 г, которая якобы установила “размещение на каналах и аккаунтах Telegram призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а именно материалов, пропагандирующих и оправдывающих деятельность [запрещенных в России] организаций “Исламское государство Ирака и Леванта”, “Джебхат ан-Нусра”, “Джабхат Фатху Шам”, “Ахрар Аш-Шам” и других незаконных формирований на территориях Сирийской Арабской Республики”.

В начале июня мы также сделали запрос в Роскомнадзор о предоставлении копии этого «резинового» решения Генпрокуратуры, которое ведомство использовало в качестве основания для блокировки миллионов IP-адресов и ресурсов, никак не связанных с Telegram. Напомним, согласно закону, решения Генпрокуратуры по блокировкам имеют особый механизм применения. Они развязывают руки Роскомнадзору, так как позволяют действовать немедленно, без уведомления владельца сайта и хостера, а также без предоставления им возможности удалить спорный контент. До настоящего времени ответа так и не поступило. Если мы его так и не получим от ведомства, придется запрашивать его посредством судебного запроса.

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Битва за Telegram продолжается!

Глава юридической практики РосКомСвободы

Саркис Дарбинян.

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