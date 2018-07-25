Роскомнадзор ответит за «IP-геноцид» в Таганском суде

Таганский суд Москвы, который ранее принял решение о блокировке мессенджера Telgram, 30 июля текущего года рассмотрит по существу административный иск ООО «Живая фотография» к Роскомнадзору и Генпрокуратуре. Как объяснил адвокат Данил Бухарин, заявитель требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к мессенджеру, которые привели к блокировке принадлежащего компании сайта posterslegends.com, созданного для продвижения дизайнерских фотопостеров, и обязать ведомство восстановить доступ к ресурсу. Сейчас он открывается только через VPN.

Компания оценивает ущерб от блокировки интернет-магазина дизайнерских фотопостеров Posters & Legends в 500 тысяч рублей, но пока не требует от Роскомнадзора компенсации.

Интернет-магазин дизайнерских фотопостеров Posters & Legends был заблокирован 19 апреля, через три дня после того, как Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram в России, которая затронула миллионы IP-адресов. Компания «Живая фотография», которой принадлежит Posters & Legends, обратилась в Таганский суд Москвы с административным иском в середине июля.

Рассматривать иск будет судья Юлия Смолина, принимавшая решение о блокировке Telegram.

В середине апреля текущего года Роскомнадзор получил санкцию Таганского районного суда г. Москвы на блокировку мессенджера Telegram, который отказался предоставлять ключи шифрования ФСБ. Поскольку мессенджер использует облачные сервисы Amazon и Google, Роскомнадзор не придумал ничего лучше, как начать массово блокировать IP-адреса этих сервисов. Это вызвало сбой в работе множества никак не связанных с Telegram сайтов.

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