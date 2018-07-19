Кураторство над телекомом могут поручить «охотнику за Telegram»

Заместителем министра цифрового развития, курирующим телекоммуникационную отрасль, может стать Олег Иванов. Об этом сообщили российские СМИ и подтвердил источник CNews на телекоммуникационном рынке. Сейчас Иванов занимает пост замглавы Роскомнадзора и курирует ту же сферу – отрасль связи.

Напомним, в мае Министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве (АЦ).

Иванов контролировал исполнение провайдерами соответствующих обязательств. В числе прочего при Иванове была создана автоматизированная система «Ревизор», которая следит за блокировкой запрещенных сайтов из сетей различных провайдеров. Весной 2018 г.Роскомнадзор начал блокировку доступа к мессенджеру Telegram. Владелец мессенджера Павел Дуров решил сопротивляться требованиям властей и обходить блокировку, меняя IP-адреса. В ответ на это Роскомнадзор стал блокировать целые подсети (блоки) IP-адресов зарубежных хостинг –провайдеров, которыми пользуется Telegram: Google, Amazon WebServices, Microsoft Azure, Digital Ocean и др.

В какой-то момент в России из-за Telegram было заблокировано около 20 млн IP-адресов. Такие действия привели к перебоям в работе большого числа сервисов, при том что сам Telegram, хоть и с переменным успехом, но продолжал работать. Это привело к негативной реакции общественности и протестам со стороны представителей интернет-индустрии. В итоге Роскомнадзор сократил число заблокированных IP-адресов до 3,7 млн и сейчас мессенджер остается доступным в России.

Неделю назад Роскомнадзор разослал операторам связи письмо, в котором предупредил о «репутационных и иных рисках» использования телеграм-каналов для оказания «информационно-справочных услуг». Копия документа за подписью замглавы ведомства Олега Иванова опубликована в телеграм-канале «Эшер II». Как пояснил автор канала Филипп Кулин, письмо ему передали операторы. В письме Иванов напоминает, что в апреле суд решил «ограничить функционирование» мессенджера, обязав делать это не только Роскомнадзор, но «и иные юридические лица».

Позже Роскомнадзор подтвердил рассылку письма. По сообщению ведомства, оно носит «профилактический характер», а под упомянутыми «репутационными и иными рисками» подразумевается возможное недовольство абонентов. На днях радио «Серебряный дождь» сообщило о получении такого письма и своём вынужденном уходе из Telegram.

Неделю назад мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил провести проверку по факту законности функционирования Telergam-канала администрации города, напомнив, что мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором. Каналу пришлось объявить о переходе в статус неофициального.

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