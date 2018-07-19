19.07.2018
Кураторство над телекомом могут поручить «охотнику за Telegram»
В обновленном составе Минцифры заместителем министра могут назначить нынешнего замглавы Роскомнадзора Олега Иванова

Ivanov stanet kurirovat Telecom

Заместителем министра цифрового развития, курирующим телекоммуникационную отрасль, может стать Олег Иванов. Об этом сообщили российские СМИ и подтвердил источник CNews на телекоммуникационном рынке. Сейчас Иванов занимает пост замглавы Роскомнадзора и курирует ту же сферу – отрасль связи.

Напомним, в мае Министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве (АЦ).

Иванов контролировал исполнение провайдерами соответствующих обязательств. В числе прочего при Иванове была создана автоматизированная система «Ревизор», которая следит за блокировкой запрещенных сайтов из сетей различных провайдеров. Весной 2018 г.Роскомнадзор начал блокировку доступа к мессенджеру Telegram. Владелец мессенджера Павел Дуров решил сопротивляться требованиям властей и обходить блокировку, меняя IP-адреса. В ответ на это Роскомнадзор стал блокировать целые подсети (блоки) IP-адресов зарубежных хостинг –провайдеров, которыми пользуется Telegram: Google, Amazon WebServices, Microsoft Azure, Digital Ocean и др.

В какой-то момент в России из-за Telegram было заблокировано около 20 млн IP-адресов. Такие действия привели к перебоям в работе большого числа сервисов, при том что сам Telegram, хоть и с переменным успехом, но продолжал работать. Это привело к негативной реакции общественности и протестам со стороны представителей интернет-индустрии. В итоге Роскомнадзор сократил число заблокированных IP-адресов до 3,7 млн и сейчас мессенджер остается доступным в России.

Неделю назад Роскомнадзор разослал операторам связи письмо, в котором предупредил о «репутационных и иных рисках» использования телеграм-каналов для оказания «информационно-справочных услуг». Копия документа за подписью замглавы ведомства Олега Иванова опубликована в телеграм-канале «Эшер II». Как пояснил автор канала Филипп Кулин, письмо ему передали операторы. В письме Иванов напоминает, что в апреле суд решил «ограничить функционирование» мессенджера, обязав делать это не только Роскомнадзор, но «и иные юридические лица».

Позже Роскомнадзор подтвердил рассылку письма. По сообщению ведомства, оно носит «профилактический характер», а под упомянутыми «репутационными и иными рисками» подразумевается возможное недовольство абонентов. На днях радио «Серебряный дождь» сообщило о получении такого письма и своём вынужденном уходе из Telegram.

Неделю назад мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил провести проверку по факту законности функционирования Telergam-канала администрации города, напомнив, что мессенджер Telegram был заблокирован Роскомнадзором. Каналу пришлось объявить о переходе в статус неофициального.

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