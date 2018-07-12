Прецедент: мэр поручил проверить законность Telegram-канала мэрии

В России намечается первый случай официального разбирательства в отношении законности использования со стороны гослиц запрещённых в нашей стране сайтов и сервисов.
В защиту популярной, информативной и уже раскрученной среди сахалинцев онлайн-площадки выступила пресс-секретарь мэрии Екатерина Каширина:
«Мы в начале года создали этот канал, ещё до блокировки, и он стал пользоваться популярностью — сейчас у нас свыше 600 подписчиков, и их количество растет. Зимой мы на заседании штабов сразу давали оперативную информацию, а она имела вирусный эффект. Что было опубликовано в Telegram-канале Южно-Сахалинска, то являлось нашей официальной позицией».
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Весной Роскомнадзор начал блокировать Telegram из-за его отказа предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Тем не менее, мэрия Южно-Сахалинска не стала удалять свой канал в мессенджере из-за его удобства. Теперь же мэр Сергей Надсадин решил выяснить, насколько канал горадминистрации в запрещенном мессенджере законен. «Как говорил наш пресс-секретарь администрации президента: „Закон есть закон“. Если есть конкретный запрет для органов власти, то мы не должны там находиться», — заявил мэр.
По поручению градоначальника юристы проверят, может ли Южно-Сахалинск официально находиться в Telegram. Спустя несколько часов в телеграм-канале администрации появилось сообщение, где заявлялось о переходе канала на «неофициальное положение», а также намерение и дальше использовать запрещенный в России мессенджер:
«Дорогие друзья! С этой минуты мы официально объявляем, что теперь этот ресурс является НЕОФИЦИАЛЬНЫМ. Поскольку в нашей стране официально свобода слова не только не запрещена, но и декларируется обратное, мы оставляем за собой право вещать даже на заборе.
И да, нам приятно, что наша работа раздражает Сахком [местное онлайн-издание]! Спасибо всем, что читаете нас».
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В свою очередь Sakh.соm заявило, что издание «раздражает не «работа» администрации Южно-Сахалинска (и всех остальных чиновников, депутатов и проч. властьимущих), а НЕработа, то есть полное бездействие даже тогда, когда нужно просто подняться со стула».
Несмотря на запрет в России мессенджера Telegram, в Думе, Совфеде, Кремле и правительстве продолжили им пользоваться. В свою очередь, в ответ на просьбу прокомментировать информацию об убытках компаний из-за блокировки мессенджера, вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, что у него функционирует мессенджер Telegram. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев также ранее заявлял, что «не очень верит» в успех данных блокировок.
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