Блокировки Роскомнадзора не отвернули пользователей от Telegram

Массового исхода из Telegram или «деградации» мессенджера, о которой так долго говорил глава Роскомнадзора А.А.Жаров, после блокировки не произошло. В мае этого года мобильным приложением Telegram в среднем в день пользовались 3 667 000 человек, проживающих в крупных городах, подсчитала аналитическая компания Mediascope (данные по жителям 12-64 лет в городах России с населением более 100 000 человек).

Получается, по сравнению с апрелем этого года аудитория Telegram практически не изменилась: тогда, по данным Mediascope, приложением каждый день пользовались 3 716 000 человек. В апреле мессенджер собрал рекордную аудиторию с октября 2017 г., когда Mediascope начал считать пользователей мобильных приложений в крупных городах.

По сравнению с октябрем, к апрелю аудитория Telegram выросла на 70%, причем самый большой прирост произошел в марте. Тогда Верховный суд признал законным приказ ФСБ о необходимости передавать ключи шифрования мессенджерами. Блокировка Telegram, который отказывался это делать, стала практически неизбежной. 13 апреля текущего года Роскомнадзор получил санкцию Таганского районного суда города Москвы на блокировку мессенджера, и 16 апреля приступил к ее осуществлению, начав вносить в реестр запрещенных до того момента небывалое количество IP-адресов, из-за чего была нарушена работа множества сторонних сайтов. При этом мессенджер до сих пор доступен для российских пользователей.

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