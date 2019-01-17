Facebook вычеркнул Sputnik

Соцсетью Facebook были удалены множественные аккаунты и страницы за согласованные, вводящие в заблуждение посты, сообщается в официальном блоге интернет-платформы. Большая часть постов происходила из России и велась сотрудниками информагентства Sputnik, утверждает Facebook:

«Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и учетных записей, которые занимались скоординированным недостоверным поведением в Facebook и Instagram».

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Удалены 289 страниц и 75 аккаунтов, которые были частью сети, берущей начало в России и действовавшей на территории Прибалтики, Средней Азии, Закавказья, стран Восточной и Центральной Европы.

Некоторые и этих страниц часто использовали антинатовскую риторику, писали о протестных движениях и борьбе с коррупцией. В Facebook утверждают, что действия страниц были скоординированы, а аккаунты — связаны с сотрудниками новостного агентства Sputnik.

У одной из этих страниц было 790 тысяч подписчиков, а на рекламу в Facebook они потратили 135 тысяч долларов. Еще 107 групп и страниц в Facebook, а также 41 аккаунт в Instagram были удалены за аналогичные действия в отношении Украины.

В качестве примеров постов с недостоверным содержанием Facebook приводит новости об усилении давления НАТО на Россию, уходе США из Сирии, «томос-туре» Президента Украины Петра Порошенко и коммунальных проблемах в Житомире.

Ну что ж, видимо, в ближайшее время стоит ждать очередного традиционного напоминания со стороны Роскомнадзора, что Facebook не исполняет те или иные нормы российского законодательства, а также заверений главы российского надзорного ведомства о диком желании соцсети вот-вот выполнить все предписания РКН.

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