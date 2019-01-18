Видеорассказ о нехватке школ как признак запрещённой деятельности

В Краснодаре прокуратура возбудила административное дело в отношении детского хирурга Яны Антоновой за публикацию в социальной сети Facebook ролика «Открытой России». Врача обвиняют в осуществлении деятельности «нежелательной организации».

«Сегодня в прокуратуре города Краснодара меня и моего адвоката Александра Валявского ознакомили с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении, — пишет Антонова в Facebook. — Поводом для возбуждения против меня административного дела стала публикация видео с символикой российского общественного движения «Открытая Россия», в котором рассказывается об обращении к депутатам Государственной Думы России с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство десяти школ в Краснодаре на тысячу ученических мест каждая. Ради строительства школ в Краснодаре не грех и административный штраф получить!»

Видеоролик посвящен нехватке школ в Краснодаре. Указывается, что в 2018 году в городе ввели в эксплуатацию всего два общеобразовательных учреждения. Сейчас в классах некоторых школ по 35-40 учеников. В связи с этим авторы ролика обратились к Госдуме с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство десяти новых учебных учреждений.

Антонова является координатором движения «Открытая Россия» в Краснодаре. Весной 2018 года ее оштрафовали на 30 тыс. рублей за баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Ее обвинили в проведении несанкционированного публичного мероприятия.

Врач попросила общественные и политические организации Краснодара, в том числе не разделяющие её политических взглядов, поддержать эту инициативу «и со своей стороны обратиться к депутатам Госдумы, членам комитетов по бюджету и налогам, образованию и науке, с просьбой о выделении из федерального бюджета средств на строительство десяти школ в Краснодаре».

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