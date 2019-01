Приближение DNS Flag Day всколыхнуло Рунет

На днях в Сети началось активное обсуждение DNS flag day, который наступит 1 февраля текущего года и ознаменует собой смену очередной эпохи существования Интернета. В этот день произойдёт переход на новые стандарты протокола DNS, а старые попросту перестанут поддерживаться.

Бизнес-консультант компании Cisco Алексей Лукацкий в своём блоге на Хабре провел небольшой ликбез на тему того, что собственно собой представляет этот самый DNS flag day, а также вкратце описал те риски, с которыми могут столкнуться сайты, не перешедшие на новый протокол. И эта публикация стала причиной достаточно оживлённой дискуссии, в которой можно наблюдать кардинально противоположные мнения относительно последствий этого «судного дня всея Интернета».

Лукацкий напомнил, что как таковой протокол DNS был создан в начале 80-х годов — естественно, с учетом технологий того времени, поэтому с тех пор в протокол добавлялись новые функции и возможности. В 1999 году была опубликована первая версия расширений EDNS0 (Extension Mechanism for DNS), которая «позволила снять некоторые ограчения, например, на размер некоторых полей флагов, кодов возврата и т.п.», отметил эксперт Cisco. При этом в Интернет продолжали существовать DNS-сервера, которые не поддерживали и не поддерживают EDNS, создавая тем самым определенные сложности при взаимодействии, необходимости обеспечивать обратную совместимость, что в свою очередь приводит как к замедлению работу всей системы DNS, так и к невозможности в полной мере реализовать все новые возможности EDNS.

«Но этой вакханалии пришел конец — с 1-го февраля неподдерживающие стандарт EDNS сервера будут недоступны и попасть на них будет невозможно. Будут внесены изменения в самое популярное ПО, отвечающее за работу DNS — Bind, Knot Resolver, PowerDNS и Unbound, которое будет принимать только соответствующий стандарту EDNS трафик. Трафик со старых и необновленных серверов будет рассматриваться как нелегитимный и эти сервера обслуживаться не будут, что может привести к недоступности доменов, которые «висят» на этих серверах», — пишет Лукацкий.

Для большинства компаний, уверен эксперт, DNS Flag Day пройдет незамеченным, так как многие DNS-провайдеры уже обновляют или обновили свое ПО до необходимых версий:

Многие пользователи в Рунете пришли к выводу, что неполадки, которые вследствие безалаберности некоторых госслужащих возникнут у целой армии государственных сайтов, могут быть впоследствии использованы в качестве аргумента в поддержку активно проталкиваемого в Госдуме законопроекта №608767-7 «о суверенизации Рунета».

Проверить наличие соответствующих проблем у сайта можно с помощью сервиса https://dnsflagday.net. И сразу же были найдены достаточно серьёзные проблемы с данным протоколом у сайта «Центра реагирования на компьютерные инциденты в информационных системах органов государственной власти Российской Федерации» cert.gov.ru, Роскомнадзора rkn.gov.ru, Госуслуг gosuslugi.ru. РосКомСвобода также проверила ряд сайтов российских госведомств и крупных компаний. Например, сервис пророчит большие проблемы сайту ФСБ:

А вот админы сайта российского МВД заранее озаботились обновлением протоколов:

Удивляет некоторая беспечность представителей телеком-бизнеса:

Как уверяют специалисты, при наличии подобной проблемы в работе сайта могут быть некоторые сбои. Та же самая ситуация с сайтами РИА и ТАСС:

Совсем не всё в порядке и у сайта «национального достояния» России:

Проверить соответствие того или иного сайта новым стандартам DNS можно и другими сервисами:

If you are concerned about #DNSflagday and you want to test your domains, there is https://t.co/NBXbv8fNqb and https://t.co/6qtvh2x4Fc, but since y'all keep hammering those sites, you can also just use dig, like yourself. Instructions: https://t.co/4FFzZGnguM

