Инициаторы суверенизации интернета собрали отзывы

Расширенное заседание комитета Госдумы по информационной политике проходило в формате конкурса «Кто лучше всех похвалит новую сомнительную инициативу?», где государственные и окологосударственные организации вполне ожидаемо выразили однозначное одобрение резонансного законопроекта №608767-7.

Кроме Минцифры, Роскомнадзора и ФСТЭК, желание дать возможноть государству запереть российский сегмент интернета в границах РФ выразили Россвязь и ФСО, но при этом, судя по сугубо формальным формулировкам, мало кто понимает, что же они конкретно будут в итоге делать-то:

«В Россвязи поддержали законопроект, сославшись необходимость обеспечения устойчивой работы Рунета, однако заместитель руководителя ведомства Роман Шередин настаивает на сохранении действующего порядка предоставления данных операторами связи. В Федеральной службе охраны уверены в необходимости такого закона и рекомендуют дополнить документ определенными техническими корректировками, которые можно внести во втором чтении».

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Свою поистине «комсомольскую» поддержку законопроекту выразил Институт развития интернета (ИРИ). «Мы позитивно оцениваем инициативы направленные на обеспечение устойчивости работы российского сегмента сети Интернет, со своей стороны готовы поддержать Комитет в дальнейшей проработке документа, – отметил директор ИРИ Сергей Петров. – Сегодня сложно найти такую отрасль, которая не зависит от интернета. Это необходимо учитывать и со всей ответственностью подходить к вопросу обеспечения стабильной работы Сети. При этом важно помнить, что никто не говорит о создании условий для изоляции Рунета».

По информации РосКомСвободы, на заседании также присутствовали такие «отраслевые эксперты», как Игорь Ашманов и Илья Массух, которые также ожидаемо высказали свою поддержку новым нормам по контролю за трафиком.

Несмотря на то, что законопроект серьезно повлияет и на их бизнес, инициатива об изоляции Рунета снискала одобрение среди представителей крупных IT-компаний.

Mail.ru Group поддерживает законопроект об автономной работе рунета. Об этом на расширенном заседании в Госдуме сообщил вице-президент и технический директор компании Владимир Габриелян.

«Данный законопроект должен быть поддержан по той причине, что если все угрозы, против которых он направлен, реализуются, в первую очередь пострадают компании, чей бизнес связан с интернетом. Даже если все те меры, которые предлагаются в законопроекте, никогда не пригодятся, их наличие позволит индустрии чувствовать себя более спокойно», — заявил Габриелян.

При этом он уточнил, что часть законопроекта, касающаяся правил маршрутизации трафика, должна работать только при наступлении чрезвычайной ситуации.

Директор по развитию сетевой инфраструктуры компании «Яндекс» Алексей Соколов заявил, что законопроект «вовремя направлен на защиту российского сегмента сети интернет», однако он требует серьезной доработки, в том числе с точки зрения предварительного составления угроз и плана противодействия им. Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев в своём Telegram-канале заметил:

«Яндекс, несмотря на вроде бы поддержку тоже пытается замотать, отсрочить, доработать, продолжить обсуждение. Пока из индустрии, как я понимаю, реально поддержал только MailRu Group. Как мы удивлены».

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На удивление вялую, хотя и отрицательную в целом реакцию продемонстрировали представители «Большой четвёрки» сотовых операторов («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2), которых в случае изоляции российского сегмента интернета от общемирового ждут те же самые риски, что MailRu с Яндексом.

В частности, представитель «Вымпелкома» по связям с государственными органами Сергей Мальянов заявил, что законопроект может увеличить риск получения третьими лицами информации о персональных данных пользователей.

«Есть риски получения информации персональных данных третьими лицами, риск использования полученных данных с технических средств противодействия угроз, не связанных с принятием обязательного выполнения этих указаний. Поэтому законопроект не достигает поставленной цели, противоречит нормам действующего законодательства и требует существенной переработки (…) Предлагается (…) продолжить дискуссию по разработке законопроекта по защите сети интернет прежде, чем его выносить в первое чтение», — заявил Мальянов.

Директор по связям с государственными органами «Мегафона» Алексей Ганин сообщил, что в случае принятия законопроекта вся ответственность за сбои в работе сети и оборудования, владельцем которого является Роскомнадзор, возлагается на операторов. По его словам, если законопроект примут в данной редакции, операторы понесут крупные затраты на реализацию законопроекта, которые никак не компенсируются.

«Надо проработать подробную концепцию законопроекта», — сообщил он.

Представитель Tele 2 Юлия Гошко сообщила, что в целом компания поддерживает задачи и цели законопроекта, однако необходимо доработать множество технических задач. В том числе, необходимо проработать автономную работу системы Paypass, чтобы пользователи не были лишены платёжных систем, уточнила она.

Тезис о правильности целей и задач придуманной в стенах Совфеда и Госдумы инициативы звучал уже не в первый раз, хотя ещё никто не представил доказательств обоснованности «автономизации» Рунета, не говоря уже хотя бы о примере хотя бы одного прецедента «внешнего отключения» интернета в какой-либо стране.

Представитель МТС также сообщил, что в законопроекте не определена ответственность за убытки из-за сбоев на сетях связи, которые могут возникать в результате работы оборудования, блокирующее пропуск трафика для ограничения доступа к запрещённым в России ресурсам.

По его словам, не урегулированы технические вопросы использования оборудования на фоне роста трафика в сетях 5G, из-за этого существует «серьезный риск сбоев и деградации качества услуг связи».

Вообще в словах всех отраслевиков между строк читается словно какая-то обречённость, будто всё уже давно решили за них — нужно только удачно затаиться, чтоб когда очередная авантюра провалится, как это сейчас происходит с внедрением «пакета Яровой», им пришлось вкладывать свои усилия последними, а если получится — так и совсем никак не поучаствовать в этом. «Авось пронесёт!»

По примеру исполнительного директора ОЗИ Михаила Климарёва, который попытался понять — РАЭК ругает или хвалит законопроект, РосКомСвобода также прочитала заключение за авторством директора ассоциации Сергея Плуготаренко, и не смогла определить — «что хотел сказать автор?». С одной стороны, РАЭК вроде как тоже умудрилась разглядеть острую необходимость сделать Рунет «более лучше устойчивым», но описанные в тексте замечания, лишь с учётом которых «необходимость таких мер может быть поддержана отраслевым сообществом» пока не поддаются переводу с отраслевого на русский. В целом этом можно охарактеризовать так: «Всё это может быть, но надо конкретизировать, доработать, пересчитать».

Принципиально же о несостоятельности самой инициативы Клишаса-Боковой-Лугового пока не сказал, увы, никто, если не считать мнение экспертов при Правительстве РФ, которые поставили под сомнение необходимость «защищать» Рунет от опасности внешнего отключения или попытки повлиять на его стабильную работу.

Напомним, законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Кроме того, ограничивать доступ к запрещенным ресурсам теперь будут не операторы связи, а сам Роскомнадзор. Для этого операторы будут обязаны установить специальные технические средства противодействия угрозам и соблюдать требования по их использованию.

Все это должно дать Роскомнадзору, который испытывает серьезные проблемы с выполнением решений о блокировке запрещенных ресурсов (прежде всего — мессенджера Telegram), новые возможности по ограничению доступа к ним российских пользователей. Если предусмотренные законопроектом специальные технические средства включают в себя оборудование Deep Packet Inspection (DPI), как и предполагает большинство экспертов, то параметров настройки блокировок может быть не один (как сейчас — по IP-адресу), а множество, рассуждает консультант «ПИР-центра» Олег Демидов.

Это система вычленения тех или иных целевых признаков трафика, гибко настраиваемая под текущие задачи (например, под выявление трафика Telegram), объясняет Демидов. Использование DPI может помочь госорганам сделать блокировки эффективнее, считает эксперт.

Один из учредителей ОЗИ, политик Леонид Волков считает, что

«Властям в России очень хочется, чтобы у нас было как в Зимбабве и Конго. Этому надо сопротивляться любыми средствами, а пособничество им в реализации их планов — гнусный коллаборационизм и преступление против интересов страны и ее граждан. Давно меня так не расстраивала новость, как история про поддержку Яндексом «суверенного интернета»».

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Он подчеркнул, что регулирование интернета сейчас стала одной из основных тем во всём мире, не только в России, однако необходимо искать компромисс между интересами государства и простых пользователей — это вопрос не только прав и свобод человека, но и дальнейшего развития страны.

«Пока в странах типа России и Зимбабве на повестке дня будет стоять вопрос чисто физической доступности современных средств обмена информацией, — пишет Волков, — в более продвинутых странах будет идти широкая и трудная дискуссия о балансе интересов граждан, правительств и корпораций. Мы увидим что-то типа нового движения за гражданские права, и, в конечном счете, общество сможет взять на себя больше, а правительства и корпорации уступят. Но это будет нелинейный процесс, который будет сопровождаться кучей шараханий и глупостей со всех сторон — как всегда (и это неизбежно) при освоении terra incognita».

По его мнению, в скором времени в мире «будут выработаны хорошие практики и ответы на все челленджи, надо будет просто их адаптировать», и если к моменту начала политических изменений в стране интернет не «озимбабвится», дальше будет проще. «Догоняющим развитием заниматься легко и приятно, потому что можно двигаться быстро и не повторять ошибок», — считает Волков.

Ну и напоследок еще интересный момент с состоявшегося заседания по законопроекту: оказывается его инициаторы видят будущее маршрутизации интернет-трафика в России «путём устных распоряжений» со стороны Роскомнадзора.

— Стой, стрелять буду! Ваш трафик нарушает границы Российской Федерации!

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