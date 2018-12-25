Эксперты при Правительстве: изоляция Рунета как защита от мнимых угроз

Реализация поправок к законам «О связи» и «Об информации», известный как законопроект о «суверенном интернете», приведет к существенным тратам бюджетных средств, хотя в самом тексте проекта нового правового акта утверждается, что они не потребуются, говорится в отзыве рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве РФ.

Напомним, изоляционистский законопроект №608767-7 был внесён в Госдуму сенаторами Совета Федерации Андреем Клишасом и Людмилой Боковой в соавторстве с не менее одиозным депутатом Андреем Луговым в середине декабря текущего года.

По оценке экспертов группы «Связь и IT», только единовременные затраты могут достичь 25 млрд руб. на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений. Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год, говорится в отзыве.

В отзыве на законопроект указано, что он имеет недостаточно прозрачные цели, а также предлагает дублировать полномочия разных органов. В частности, «полномочиями по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета» уже занимается ФСБ.

«Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства», — говорится в документе.

Как добавили эксперты, техническая реализация законопроекта пока невозможна: Роскомнадзор не может при необходимости забирать себе контроль над маршрутизаторами от операторов связи. Это потребует введения нового оборудования и найма сотрудников. Члены совета в принципе считают, что давать Роскомнадзору подобную власть может привести к «коррупционным рискам».

Эксперты предлагают доработать проект: уточнить его цель, конкретизировать угрозы, которым предполагается противодействовать, и получить заключение правительства о бюджетных тратах.

Также рабочая группа предостерегает от сосредоточения у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи, которое «несет неприемлемые коррупционные риски».

«Предлагаемые меры избыточны, технически труднореализуемы и несут серьезные риски нарушения пропуска интернет-трафика на территории России. Задачи, декларированные в документе, решаются нынешними возможностями операторов»,— согласен источник “Ъ” на рынке связи. Он подчеркивает, что сотовые операторы и без того нагружены обязательствами и регуляторным давлением, включая «закон Яровой» и отмену роуминга, а также до сих пор лишены понимания логики развития стандарта связи 5G.

«Мы изучаем законопроект. Важно понимать, какие именно технические требования и нормы будут в подзаконных актах. Без них оценить затраты сложно»,— сообщили в «Вымпелкоме». В МТС и Tele2 отказались от комментариев, в «МегаФоне» не ответили на запрос.

Людмила Бокова называет вопросы понятными, отмечая, что к мнению Экспертного совета «всегда прислушивались». Однако она уверена, что «гораздо хуже будет ситуация, если мы не сделаем дублирующую инфраструктуру, что может повлечь нереализацию программы «Цифровая экономика»», которая требует «стабильного интернета для оказания сервисов». Сенатор подтверждает, что в рамках «Цифровой экономики» уже заложены средства на проект, также закон будет реализовываться «за счет бюджетных ассигнований, которые выделены на Роскомнадзор». Андрей Клишас отказался комментировать отзыв, поскольку еще не получил его.

Минкомсвязь не разрабатывала проект, но поддерживает идею в целом, сообщил замглавы министерства Олег Иванов. «Интернет стал слишком много значить для государства, чтобы оно могло себе позволить не обращать на него внимания. Сейчас очень многое зависит от интернета экономически, социально и политически, и нельзя пустить его развитие на самотек. В противном случае мы можем потерять суверенитет»,— полагает чиновник.

Между тем, в правовом управлении Госдумы РФ рассмотрели проект закона «на предмет его соответствия требованиям статьи 104 Конституции Российской Федерации и пункта «д» части первой статьи 105 Регламента Государственной Думы», и сообщили, что «при отсутствии дополнительных расходов федерального бюджета необходимости получения на указанный законопроект заключения Правительства Российской Федерации не усматривается».

Комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил направить законопроект Клишаса, Боковой и Лугового в комитеты и комиссии российского парламента, в Совфед, Правительство РФ, Счетную и Общественную палаты РФ, в Конституционный и Верховный суды РФ для подготовки отзывов, предложений и замечаний. Ответственным за работу с проектом закона предлагается назначить вышеупомянутый инфокомитет, куда и должны будут прийти отзывы, предложения и замечания до 10 января 2019 года.

Соисполнителем в работе над законопроектом предлагается назначить комитеты ГД по:

— безопасности и противодействию коррупции,

— экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,

— природным ресурсам, собственности и земельным отношениям,

— международным делам,

— по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Инфокомитет предлагает включить законопроект №608767-7 в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии 2019 года (январь).

.



.