ООН: блокчейн и криптовалюты — новый рубеж в бизнесе и госуправлении

В новом отчете о глобальной экономике под наименованием «World Economic and Social Survey 2018. Frontier technologies for sustainable development» ООН назвала криптовалюту «новым рубежом» в области цифровых финансов. По данным ООН, крипто- и blockchain-технологии в целом способны создавать новые, революционные бизнес-модели, которые сокращают волокиту и резко повышают эффективность.

Это не первый случай, когда ООН проявляет интерес к цифровым активам. В мае прошлого года Управление по обслуживанию проектов ООН (United Nations Office for Project Services, UNOPS) объявило о своём сотрудничестве с IOTA с целью изучения этой инновационной технологии, которая поддерживает работу распределённой бухгалтерской книги с открытым исходным кодом для управления данными, что может повысить эффективность операций UNOPS.

Новый документ ООН под названием «Обзор мирового экономического и социального положения, 2018 год» раскрывает преимущества криптотехнологий, блокчейна и распределённой бухгалтерской книги.

ООН назвала криптовалюты «новой гранью» мира цифровых финансов, отметив, что их популярность продолжает расти. Криптовалюты, например, биткоин, позволяют обменивать ценности и могут стать ресурсом для создания новых бизнес-моделей, которые в другом случае потребовали бы «существенных регулятивных и институциональных обязательств»:

«К примеру, токен под названием Climatecoin является основой для создания глобальной системы учета углеродных выбросов, в рамках которой возможен прямой обмен кредитами на выбросы и подключение к «Интернету вещей». Затем устройства сами смогли бы рассчитывать уровень выбросов и приобретать углеродные кредиты».

.

В ООН отметили, что уже существуют решения по использованию блокчейн-технологии для регистрации прав собственности, персональной идентификации и доказательства происхождения продуктов питания и медикаментов.

Сама организация, совместно с World Identity Network, изучает возможность регистрации детей в блокчейне, чтобы бороться с таким явлением, как торговля детьми.

«Инновационность этой системы состоит в комбинации различных элементов… с учетом интересов участников и параметров безопасности всей системы. Традиционная финансовая система, напротив, опирается на сложный каркас отчетности, надзора, явных и неявных гарантий, поддерживаемых репутацией центральной власти. Поэтому блокчейн впервые в истории предоставляет возможность заменить необходимую составляющую «доверия к институтам, правительствам», на доверие к компьютерному коду», — убеждены авторы отчета.

Ранее стало известно о новом совместном проекте Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью и блокчейн-платформы doc.com, согласно которому жители Восточной Африки начнут получать бесплатную дистанционную медицинскую помощь в обмен на предоставление персональных данных. По мнению журнала Forbes, блокчейн может помочь достижению целей устойчивого развития мира, поставленных ООН.

.



.