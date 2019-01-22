Онлайн-торговлю лекарствами государство трактует по-разному

Прокуратура Москвы и Роскомнадзор не нашли оснований для блокировки сайта Ozon.ru, дистанционно торгующего лекарствами с октября 2018 года. Об этом говорится в ответах ведомств на обращение Союза профессиональных фармацевтических организаций, требовавшего заблокировать Ozon за незаконную продажу лекарств.

О жалобе крупных сетей на Ozon стало известно в конце октября прошлого года. СПФО (объединяет около 30 фармкомпаний, в том числе аптечные сети «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм») попросил Роскомнадзор провести проверку в отношении сайта Ozon.ru на предмет его соответствия действующему законодательству. Также союз предлагал внести сайт оператора в единый реестр запрещенной информации и тем самым заблокировать его. Соответствующие обращения СПФО направил также в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Недовольство членов СПФО вызвало то, что у интернет-магазина появилась возможность делать онлайн-заказ лекарств с их последующей доставкой курьером. Сейчас торговля лекарствами через интернет запрещена постановлением правительства №612 от 27 сентября 2007 года, а также указом Президента №179 от 22 февраля 1992 года, указано в письмах СПФО.

В союзе посчитали, что продажа препаратов на Ozon нарушает права потребителей, так как на сайте нет информации о качестве реализуемых товаров, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований, в том числе процесса доставки. Кроме того, СПФО указал на отсутствие сведений о наличии у интернет-компании лицензии на фармацевтическую деятельность. Виновных лиц союз попросил привлечь к административной ответственности.

Но в итоге СПФО получил отказ надзорных ведомств наказывать Ozon. В прокуратуре объяснили, что онлайн-магазин продает лекарства через аптечный пункт в Москве на основании лицензии на фармацевтическую деятельность, а ее курьеры доставляют препараты по поручению покупателей. В Роскомнадзоре сообщили, что онлайн-продажа лекарств не входит в число оснований для внесудебной блокировки сайта. Ведомство также направило обращение фармацевтического союза в Росздравнадзор.

В прокуратуре, Роскомнадзоре и Росздравнадзоре не ответили на вопросы журналистов. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций сказали, что не удовлетворены позицией ведомств, считая, что данное решение позволяет любой компаний с фармацевтической лицензией продавать лекарства в интернете.

Однако осуществлять дистанционную торговлю лекарствами удается далеко не всем онлайн-магазинам. Сайты, содержащие информацию о торговле дистанционным способом лекарственными препаратами, в том числе легальными, вносятся в Реестр запрещенной информации Роскомнадзором. Это происходит на основании судебных решений о признании такой информации запрещенной на территории России. По информации надзорной службы по состоянию на октябрь 2018 года, за все время ведения Единого реестра в Роскомнадзор поступило около 1200 таких судебных решений. В результате был ограничен доступ более чем к 100 интернет-ресурсам на территории России и еще с более чем 1100 интернет-ресурсов запрещенная информация была удалена.

Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян говорит, что фармацевтический бизнес сильно страдает от запрета на онлайн-торговлю лекарственными препаратами:

«Невозможность реализации лекарств дистанционным способом является огромной проблемой для участников рынка, потому что закон до сих пор содержит устаревшую, ничем не обоснованную норму, которая содержит такое ограничение. Замечательно, что Ozon, являющийся гигантом в этой области, может так легко пролоббировать свои интересы. Но тем не менее, куда более мелкие игроки рынка, многие из которых являются агрегаторами онлайн-аптек, попадают под блокировку по искам районных прокуроров, которые даже реализацию возможности оплатить товар с последующим его получением в аптечном пункте считают нарушением закона. И нам уже приходилось иметь дело с прокурорами, которые стоят на таких позициях. Безусловно хорошо, что прокуратура Москвы придерживается здравой логики, но тем не менее Генпрокуратуре и судам следовало бы приостановить практику принятия решений о блокировках интернет-аптек в других регионах. Естественно, надо пересматривать норму, препятствующую полноценной реализации прав как субъектов фармацевтической деятельности, так и тех бедных пенсионеров, которые зачастую не могут самостоятельно дойти до аптеки в силу уже физической невозможности, и получить нужные им лекарства».

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Напомним, Госдума недавно приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за продажу фальшивых лекарств в интернете. Он связан и с оборотом не зарегистрированных в России препаратов. Продавать их в стране запрещено, но несмотря на благие намерения, которыми руководствовались авторы законопроекта, правозащитники и волонтеры обнаружили в продвигаемой норме ряд существенных недостатков. Например, новые принимаемые парламентариями нормы практически отсекают для России целый ряд лекарств, которые могут спасти жизнь неизлечимо больным.

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