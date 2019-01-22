В реестре осталось ещё около миллиона IP-адресов ради «блокировки» Telegram

2,7 млн IP-адресов, принадлежащих облачному сервису Amazon, были разблокированы Роскомнадзором, о чем надзорное ведомство сообщило на своём официальном сайте:

«Специалистами Роскомнадзора установлено, что данные подсети длительное время не используются для обеспечения функционирования мессенджера Telegram. Указанный мессенджер блокируется по решению Таганского районного суда г. Москвы от 13 апреля 2018 года в связи с неисполнением российского законодательства».

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«’Длительное время мы блокировали хрен знает что на хрен знает каком основании’. Публичный каминг-аут», — иронизирует в своём Telegram-канале глава DiPHOST Филипп Кулин.

«Итог разблокировки, — подытоживает он, — Amazon больше не блокируется подсетями. 62.9% заблокированных подсетей — облачный хостинг DigitalOcean, 14.8% — Microsoft, 7.4% — хостер Hetzner, 10.2% — целый ряд хостеров по-мелочи, остальные 4.7% заблокированных подсетей делят мессенджеры BlackBerry, Telegram и какой-то японский». Здесь Кулин, видимо, имеет в виду мессенджер LINE, доступ к которому вместе с Blackberry ограничивается с мая 2017 года.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев отмечает:

«Роскомнадзор разблокировал почти три миллиона IP-адресов обачного сервиса Amazon, которые были под блокировкой с апреля 2018 года. Это произошло через несколько дней после того, как компания Ariston официально подтвердила, что ее водонагреватели не работают из-за ковровых бомбардировок Роскомнадзора, предпринимаемых в бесплодных попытках угнаться за Telegram. Надеюсь, теперь и у Sony Playstation все заработает».

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«Как это ни смешно, я считаю, что история с бойлером Ariston подвигла РКН выкинуть эту подсеть. Уж очень она разлетелась по СМИ, — поддерживает Плющева Филипп Кулин. — А толку в подсетях реально нет. Продавить все равно не удалось».

Роскомнадзор, по его мнению, изменил тактику блокировки Telegram и проски-серверов пару дней назад: «Судя по всему, они увеличили ботнет-ферму, сканящую популярные хостинговые сервисы, увеличили ферму «клиентов» Telegram, установили у ряда провайдеров в опытную эксплуатацию оборудование, выделяющее характерный трафик прокси серверов, развернули программы анализа соцсетей, уменьшили время реакции на нахождение новых IP-адресов с нескольких дней до примерно часа. Это, конечно же, не очень хорошо сказывается на работе Telegram».

Также Филипп считает, что часто используемый для функционирования Telegram в России Socks-прокси хоть и самый быстрый, но его также быстро и вычислить, что скорее всего РКН сейчас и делает. Поэтому он советует MTProto-proxy (или просто MTProxy), где есть возможность сокрытия трафика. «У MTProxy существует возможность подмешивать в трафик случайные данные, чтобы усложнить выявление характерных шаблонов протокола», — утверждает Кулин, а также даёт короткую инструкцию по его настройке.

Кроме этого он рекомендует «настроить прокси за nginx на обычном 443 порту вместе с каким-нибудь сайтом» и также приводит инструкцию по запуску этого метода обхода блокировок Роскомнадзора.

Несмотря на массовую разблокировку айпишников Amazon, под блокировкой, согласно данным RKNSHOWTIME, по Telegram блокируются ещё более 950 тысяч IP-адресов. Кроме того, на днях Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 3 тысяч новых IP. Судя по жалобам пользователей на возникшие после этого пополнения реестра некоторые проблемы с доступом к Telegram, надзорное ведомство массово заблокировало адреса прокси-серверов, используемых для обхода блокировки мессенджера.

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