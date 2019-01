Небесный интернет раздаст Zephyr

Судя по всему, Facebook не намерен отказываться от своей программы запуска высокоскоростных интернет-дронов, которые обеспечат доступом в Сеть самые недоступные уголки Земли. В настоящее время соцмедиа-гигант работает с компанией Airbus, тестируя свои беспилотники в Австралии.

Издание NetzPolitik на основании Заклона о свободе информации, получило документ, в котором содержатся подробные планы Facebook по продолжению тестирования беспилотных летательных аппаратов. Обе компании планировали провести испытания на аэродроме Wyndham в Западной Австралии в ноябре и декабре прошлого года, используя новаторский дрон на солнечной энергии Zephyr от Airbus.

Также стало известно, что регуляторы ЕС встречались с Facebook и Airbus, чтоб обсудить планы запуска дрона, и согласно им, «небесный интернет» будет развернут также и над Европой.

— Alexander Fanta (@FantaAlexx) January 21, 2019