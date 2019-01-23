Небесный интернет раздаст Zephyr

Судя по всему, Facebook не намерен отказываться от своей программы запуска высокоскоростных интернет-дронов, которые обеспечат доступом в Сеть самые недоступные уголки Земли. В настоящее время соцмедиа-гигант работает с компанией Airbus, тестируя свои беспилотники в Австралии.

Facebook and Airbus working on solar-powered drones connectivity project https://t.co/dAmoMH6vFY pic.twitter.com/2IUjLAPMnD — Eric Vanderburg (@evanderburg) January 23, 2019

Издание NetzPolitik на основании Заклона о свободе информации, получило документ, в котором содержатся подробные планы Facebook по продолжению тестирования беспилотных летательных аппаратов. Обе компании планировали провести испытания на аэродроме Wyndham в Западной Австралии в ноябре и декабре прошлого года, используя новаторский дрон на солнечной энергии Zephyr от Airbus.

Также стало известно, что регуляторы ЕС встречались с Facebook и Airbus, чтоб обсудить планы запуска дрона, и согласно им, «небесный интернет» будет развернут также и над Европой.

EU regulators met Facebook and Airbus already last year to discuss the drone plans. According to meeting minutes, Facebook plans to deploy 🛩️internet in Europe as well. pic.twitter.com/lkHHkGtTtH — Alexander Fanta (@FantaAlexx) January 21, 2019

Представитель Facebook подтвердил, что компания продолжает разработку системы раздачи интернета вместе с партнерами, однако отказался уточнить детали. Ранее Facebook закрыл проект Aquila по разработке небольших беспилотных самолетов на солнечных батареях.Планировалось, что аппараты должны летать на высоте в 18 км и обеспечивать подключение к интернету в труднодоступных районах мира при помощи лазерного луча. Тогда сообщалось, что компания полностью расформировала группу сотрудников, работающих над проектом Aquila. Теперь они начнут разработку беспилотников, но уже в рамках других контрактов, например, в партнерстве с Airbus.

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Подобно беспилотникам, разработанным в рамках проекта Aquila, летательный аппарат Zephyr также является высотным псевдоспутником — High Altitude Pseudo-Satellite (HAPS).

Он может достигать высоты порядка 21 километра над землёй и имеет питание от солнечной энергии, так что он может летать почти месяц без перерыва.

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