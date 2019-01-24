Интернет всё сильнее отбирает аудиторию у традиционных СМИ

Эксперты «Медиастандарта» по итогам исследований в 2015–2018 годах зафиксировали в отечественной медиасфере существенные изменения. Работа проводилась совместно исследовательской группой ЦИРКОН при поддержке Комитета гражданских инициатив. В данный момент, выяснили эксперты, наблюдается заметная стагнация телевидения, виден рост аудитории интернета с акцентом на потребление новых медиа, происходит снижение потребления газет и журналов, причем как в бумажной, так и электронной форме, а также снижение интереса к прослушиванию радио вне дома.

Фондом был составлен для 85 российских регионов по уровню развития института массовой информации «Индекс развития медиасферы-2018» (MSindex-2018). Одновременно с презентацией Индекса фонд «Медиастандарт» публикует выдержки из проведенных по его заказу исследований состояния аудитории и потребления новостного контента.

Массовые опросы показывают, что телевидение остается самым популярным каналом информации для россиян, в том числе по общественно-политической тематике (этот вариант выбрали 75% респондентов). Далее следует интернет, который в качестве одного из основных источников информации назвала почти половина россиян (48%). Пресса замыкает тройку лидеров с 19%. При этом, когда респондентов спрашивают о доверии к различным источникам информации, заметен резкий рост показателей у неформальных медиа. Так, согласно опросу 2018 г., информации в Youtube доверяет 12%, каналам в Telegram – 4% россиян (среди молодежи – втрое больше), еще в 2017 г. было 8% и 1% соответственно.

Если роста ТВ-аудитории нет вообще, то интернет-аудитория год от года растет, а интернет стал вторым по популярности источником получения информации у россиян. При этом существенно снизился интерес к прослушиванию радио, а также к чтению газет и журналов, причем как в бумажной, так и в электронной версиях.

62% опрошенных фондом заявили, что умеют собирать информацию из разных источников, чтобы получить полное представление об интересующей их теме. 42% считают, что могут замечать различия между информацией и другими сообщениями, в том числе мнениями, суждениями и критикой. О явлении fake news россияне мало знают — лишь 38% известно, что это такое.

«Хуже обстоят дела, когда речь идет не об абстрактной «информации вообще», а об информации из интернета: только чуть больше трети респондентов (36%) декларировали умение определять, является ли она правильной и заслуживающей доверия, — приводит выдержки из исследования Комитет гражданских инициатив. — Также примечателен в целом низкий уровень знаний о таком явлении, как «фейковые новости». Лишь 38% знакомы с этой проблемой, остальные – либо нет, либо что-то слышали. Причем если среди молодежи 90% знакомы или что-то слышали об этом явлении (в том числе 68% знакомы), то среди россиян старше 60 лет 74% не слышали о fake news».

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