IT-гиганты потратили рекордные суммы на лобби в правительстве США

Согласно новой информации американских властей, в 2018 году Google, Amazon и Facebook в целом потратили 48 миллионов долларов для оказания влияния на правительство США. Это на 13% больше, чем в 2017 году. Лоббирование интересов со стороны технологических гигантов, особенно у использующих пользовательские данные для получения доходов от рекламы, явление распространённое, поскольку все они находятся под усиленным контролем властей. В частности, Facebook столкнулся с рекордным штрафом Федеральной торговой комиссии за явные нарушения правил конфиденциальности данных в прошлогоднем скандале с Cambridge Analytica.

Подобные компании подвергаются риску антимонопольного регулирования, а также законов, которые могут препятствовать их возможности собирать данные и, соответственно, получать доход. Согласно данным Центра респонсивной политики, лоббистские усилия Google, Amazon и Facebook в основном направлены на решение вопросов регулирования рынка и данных.

Ниже показаны графики того, как изменялись лобби-расходы компаний:

Как видим, рекордсменом здесь выступает Google — он увеличил свои расходы на лоббирование почти на 18 процентов до 21,2 миллиона долларов. Расходы Facebook выросли почти на 10 процентов до 12,6 миллиона долларов. Apple, которая все чаще критикует получающих весомый доход с рекламы конкурентов за их практику передачи данных, а также делает упор на своих требованиях к аппаратной безопасности, была единственной из этих компаний, сократившая расходы на лоббирование в прошлом году:

У Google, Amazon и Facebook сформированы собственные лобби-команды. Конечно, тратить миллионы долларов на продвижение своих интересов — это не так много для этих технологических компаний, чья прибыль исчисляется миллиардами.

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