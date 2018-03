Очередной скандал с утечкой персональных данных сильно ударил по Facebook

Компания Facebook оказалась в центре очередного большого скандала, связанного с утечкой персональных данных. В скандале также оказалась замешена британская компания Cambridge Analytica, получившая известность ранее благодаря её роли по сбору и анализу больших данных в популярной соцсети для электорального таргетинга в рамках президентской кампании Дональда Трампа.

За несколько лет до этого Cambridge Analytica участвовала в совместном проекте с профессором университета Кембриджа Александром Коганом. Он разработал приложение, получившее название thisisyourdigitallife и предназначенное для “исследовательских целей” – приложение могло делать предсказания на основе анализа личностных черт. Как и многие его аналоги, это приложение для своей работы должно было получить доступ к пользовательским данным.

Несколькими днями ранее Facebook признал, что приложение установили 270 тысяч человек, предоставив его создателям доступ к своему местоположению. Однако данные пользователей оказались доступны не только непосредственному разработчику, но и компании Cambridge Analytica, что нарушило запрет соцсети на передачу данных третьим лицам. Когда в Facebook узнали об этом нарушении, приложение было немедленно удалено, а все вовлечённые в инцидент стороны заявили о том, что они уничтожили полученные ими персональные данные пользователей. Однако, как недавно выяснилось, далеко не все данные были удалены. Более того, приложение получало доступ к информации друзей пользователя, установившего его (в случае если такая возможность не была отключена в настройках приватности). В итоге в распоряжении Cambridge Analytica оказались персональные данные порядка 50 миллионов человек, что отчасти объясняется эффективность и точность проводимого ими анализа социально-демографических профилей пользователей соцсети.

Этот скандал уже причинил Facebook серьезный репутационный ущерб при том, что соцсеть и так испытывает серьезный кризис доверия со стороны властей и простых пользователей. Британские парламентарии уже призвали к расследованию роли компании Cambridge Analytica в голосовании по выходу страны из ЕС и потребовали подробных объяснений от руководства Facebook. Генеральный прокурор штата Массачусетс Мора Хили объявила в субботу о начале расследования против обоих компаний. Американские конгрессмены готовятся к очередному опросу представителей соцсети, не так давно представавших перед ними в связи с расследованием российского вмешательства в американские выборы.

К настоящему моменту Facebook уже прекратил сотрудничество с Cambridge Analytica, сославшись на нарушение ею установленных правил. Однако пока не понятно, будет ли такой отказ от сотрудничества постоянным. Представители Cambridge Analytica в своем официальном заявлении отвергли обвинения в нарушении правил соцсети и повторили, что они изначально удалили полученные персональные данные и не использовали их в ходе сотрудничества с предвыборным штабом Трампа.

Cambridge Analytica fully complies with Facebook’s terms of service. We are in touch with Facebook now and can confirm that we do not hold or use any data from profiles https://t.co/YD8kFXCFTL

— Cambridge Analytica (@CamAnalytica) March 17, 2018