20.03.2018
Очередной скандал с утечкой персональных данных сильно ударил по Facebook
Новый скандал с крупнейшей соцсетью вызвал большие вопросы у законодателей по обе стороны Атлантики, а также приоткрыл завесу тайны над инновационными электоральными исследованиями компании Cambridge Analytica

facebook - cambridge analytica
Компания Facebook оказалась в центре очередного большого скандала, связанного с утечкой персональных данных. В скандале также оказалась замешена британская компания Cambridge Analytica, получившая известность ранее благодаря её роли по сбору и анализу больших данных в популярной соцсети для электорального таргетинга в рамках президентской кампании Дональда Трампа.

За несколько лет до этого Cambridge Analytica участвовала в совместном проекте с профессором университета Кембриджа Александром Коганом. Он разработал приложение, получившее название thisisyourdigitallife и предназначенное для “исследовательских целей” – приложение могло делать предсказания на основе анализа личностных черт. Как и многие его аналоги, это приложение для своей работы должно было получить доступ к пользовательским данным.

Несколькими днями ранее Facebook признал, что приложение установили 270 тысяч человек, предоставив его создателям доступ к своему местоположению. Однако данные пользователей оказались доступны не только непосредственному разработчику, но и компании Cambridge Analytica, что нарушило запрет соцсети на передачу данных третьим лицам. Когда в Facebook узнали об этом нарушении, приложение было немедленно удалено, а все вовлечённые в инцидент стороны заявили о том, что они уничтожили полученные ими персональные данные пользователей. Однако, как недавно выяснилось, далеко не все данные были удалены. Более того, приложение получало доступ к информации друзей пользователя, установившего его (в случае если такая возможность не была отключена в настройках приватности). В итоге в распоряжении Cambridge Analytica оказались персональные данные порядка 50 миллионов человек, что отчасти объясняется эффективность и точность проводимого ими анализа социально-демографических профилей пользователей соцсети.

Этот скандал уже причинил Facebook серьезный репутационный ущерб при том, что соцсеть и так испытывает серьезный кризис доверия со стороны властей и простых пользователей. Британские парламентарии уже призвали к расследованию роли компании Cambridge Analytica в голосовании по выходу страны из ЕС и потребовали подробных объяснений от руководства Facebook. Генеральный прокурор штата Массачусетс Мора Хили объявила в субботу о начале расследования против обоих компаний. Американские конгрессмены готовятся к очередному опросу представителей соцсети, не так давно представавших перед ними в связи с расследованием российского вмешательства в американские выборы.

К настоящему моменту Facebook уже прекратил сотрудничество с Cambridge Analytica, сославшись на нарушение ею установленных правил. Однако пока не понятно, будет ли такой отказ от сотрудничества постоянным. Представители Cambridge Analytica в своем официальном заявлении отвергли обвинения в нарушении правил соцсети и повторили, что они изначально удалили полученные персональные данные и не использовали их в ходе сотрудничества с предвыборным штабом Трампа.

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Материал подготовил: Максим Волков,
специально для РосКомСвободы

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