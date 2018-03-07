BlackBerry подала в суд на Facebook за нарушение патентных прав

Канадский производитель смартфонов BlackBerry подал в суд на американскую компанию Facebook, обвинив её в нарушении патентных прав. BlackBerry в последнее время испытывает определённые трудности в плане продажи смартфонов, однако патентный портфель у этой компании весьма объемный — в нем насчитывается 40 тыс. документов, описывающих технологии практически в любой IT-сфере. В прошлом году BlackBerry получила почти миллиард долларов от Qualcomm, в этом году целью компании стал Facebook.

«[Мы] убедительно заявляем, что Facebook нарушил нашу интеллектуальную собственность. После нескольких лет диалога, а также исполняя обязательства перед нашими акционерами, [BlackBerry] намерено использовать соответствующие средства правовой защиты», — говорится в пресс-релизе BlackBerry.

Компания утверждает, что Facebook и принадлежащие ему сервисы Instagram и WhatsApp, которые также называются обвиняемыми в иске, присвоили её разработки и использовали запатентованные наработки, связанные с безопасностью, интерфейсом пользователя и сроком эксплуатации аккумулятора, при обновлении соответствующих приложений.

Компании несколько лет вели переговоры, однако договориться у них не получилось.

В Facebook, в свою очередь, намерены «биться до последнего». Представитель компании заявил, что BlackBerry давно стала аутсайдером в сфере инноваций и теперь пытается обложить налогом тех, кто эти инновации внедряет.

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