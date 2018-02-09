В Госдуме и Роскомнадзоре поговорили с Facebook

Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин провёл встречу с представителями Facebook – директором компании по вопросам общественной политики соцсети в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России Томасом Кристенсеном, директором по связям с государственными организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех, а также главой общественной политики соцсети Ульяной Зининой.

Стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности онлайн среды и создания комфортной площадки для общения пользователей, в том числе для такой уязвимой группы как подростки. По заверению пресс-службы инфокомитета Госдумы, «участники встречи выразили интерес к сотрудничеству по проектам в области онлайн-безопасности и договорились продолжить обсуждение возможной реализации данных инициатив в России».

Комментируя вопрос так называемых «ложных новостей» Леонид Левин обратил внимание представителей Facebook на то, что борьба с фейками не должна становиьтся борьбой со свободой слова. А также подчеркнул необходимость объективности при публикации мнений о целях или заказчиках тех или иных информационных компаний в социальных сетях:

«Аккаунт, находящийся в каком-либо государстве нельзя не имея серьёзных оснований связывать с позицией этого государства и тем более с позицией всего народа проживающего в этом государстве. Современные средства анонимизации вообще делают такие обвинения достаточно сомнительными».

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Говоря о взаимодействии Facebook и российских контролирующих органов, председатель Комитета напомнил о необходимости исполнения российского законодательства, а также создания более эффективной системы взаимодействия с правоохранительными органами, сопоставимой с той, что существует в ряде других стран. Также Леонид Левин заметил, что: «Аудитория «Фейсбука» по некоторым оценкам составляет свыше двадцати процентов российских пользователей Интернет, поэтому для оперативного взаимодействия по защите интересов столь многочисленной группы потребителей для компании было бы своевременно открыть офис на территории Российской Федерации».

В этот же день состоялась другая встреча представителей соцсети — с главой Роскомнадзора Александром Жаровым. «В ходе встречи обсуждались вопросы исполнения компанией «Фейсбук» на территории России норм и требований российского законодательства. Ответственные лица компании были проинформированы, что во второй половине 2018 года в отношении «Фейсбук» будет проведена комплексная проверка исполнения российского законодательства. Роскомнадзор и компания «Фейсбук» договорились об обмене необходимой информацией в рамках подготовки к комплексной проверке», — сказано на официальном сайте надзорного ведомства, а в Twitter ещё и проиллюстрировано странными мемами:

Руководитель РКН Александр Жаров встретился с представителями Facebook — руководителем по связям с гос. организациями ЕС Томасом Кристенсеном и директором по связям с гос. организациями региона Центральной и Восточной Европы Габриэллой Чех: https://t.co/k0iRnoycs9 pic.twitter.com/KV4Qv4pDzl — Роскомнадзор (@roscomnadzor) February 8, 2018

В данный момент Facebook вместе с Twitter и Google участвует в расследовании американских властей по делу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США, проходившие в 2016 году. По их версии, «Агентство интернет-исследований» из Санкт-Петербурга, именуемое также «Фабрикой троллей», распространяло в соцсетях агитационные материалы в поддержку Дональда Трампа, а также разжигающие межрасовую и социальную рознь через фейковые аккаунты. Данные материалы были оплачены как рекламные, поэтому не исчезали из ленты. По сведениям руководства Facebook, публикации от российских троллей увидело более ста миллионов американцев, а «Боты из России» даже вошли в топ-50 самых влиятельных персон 2017 года по версии Bloomberg.

Подозрения в попытке повлиять на Brexit выдвинула России и Великобритания, вследствие чего тамошние власти также обратились к владельцам вышеупомянутых соцсетей с требованием предоставить об этом соответствующие данные. Однако согласно последним отчётам американских IT-компаний для парламентов Великобритании и США, надежды обнаружить какой-либо заметный «русский след» в вопросе влияния на выборы не увенчался успехом. Компании заявили, что фактор иностранного вмешательства не имел решающую роль на выборах в 2016 году, а в 2017-м его и вовсе удалось свести на нет. Однако этот ответ не удовлетворил ни американских, ни британских политиков, которые заявили, что ожидают более глубокого исследованиям этих вопросов от руководства соцсетей.

В конце сентября Роскомнадзор пригрозил Facebook блокировкой, если тот в 2018 году откажется исполнить требования российского законодательства по части переноса пользовательских данных на территорию России. Стоит заметить, что подобные намёки зарубежным соцсетям российское надзорное ведомство подаёт достаточно часто, особенно в моменты очередных обострений между властями США и РФ.

Facebook, между тем, уже давно включился в кампанию по борьбе с фейковыми новостями. В частности, соцсеть планировала помечтать специальной иконкой сообщения от авторитетных СМИ. Кроме этого в письменных показаниях комитету по разведке сената Соединенных Штатов компания призналась, что ежедневно блокирует миллионы учетных записей при регистрации. Как передала Facebook, компания тем самым подтверждает, что привержена непрерывным изменениям к лучшему.

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