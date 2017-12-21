Роскомнадзор (почти) не будет блокировать соцсети за аккаунты «нежелательных организаций»

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что его ведомство не собирается блокировать соцсети за присутствие в них материалов «нежелательных организаций»:

«Речь о блокировке на данном этапе не идет. В настоящий момент мы написали во все существующие соцсети — Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники, популярный на территории РФ YouTube. Поскольку закон не оговаривает сроки, мы находимся в диалоге».

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Согласно действующему законодательству, если какая-то организация признается нежелательной в России, то Роскомнадзор получает уведомление о блокировке информационных ресурсов этой организации. «Мы исполняем это уведомление — это говорит о том, что основные сайты организации и все «зеркала», которые появляются, будут автоматически нами блокироваться», — отметил он.

Жаров также пояснил, что соцсети не являются копиями сайта той или иной нежелательной организации, «однако очевидно, что они используются для пропаганды различных способов, в том числе обхода блокировок. Рассказывают, как можно получить информацию, расположенную на таком-то сайте такими-то действиями. Вот именно эту информацию от социальных сетей мы требуем удалить». Глава Роскомнадзора подчеркнул, что некоторые из этих соцсетей уже удалили противоправную информацию, но отказался озвучивать конкретные названия.

Пример твита, который Роскомнадзор хочет, чтобы не существовал и был удален самим сервисом:

Рассказываем, как читать нас теперь и обходить блокировки: https://t.co/6jDC0iRdY6 Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.co/D5rLAJkH5u pic.twitter.com/DK4e5dsioo — Открытая Россия (@openrussia_org) December 12, 2017

Также Жаров указал, что все СМИ должны четко понимать: «если они распространяют материалы с сайтов этой организации, то мы будем требовать от них, чтобы они их удаляли». «Безусловно, если идет аналитическая статья, которая описывает деятельность этой организации и информация сайта используется в контексте, то есть не полностью берется кусок и постится в СМИ, то, соответственно, нарушений нет. Мы по этому поводу разъяснения на нашем сайте дали», — рассказал глава Роскомнадзора.

В середине декабря Роскомнадзор по распоряжению Генеральной прокуратуры РФ начал массово блокировать сайты нежелательных организаций из соответствующего списка Минюста. Он мониторит также все СМИ и интернет-площадки, которые ретранслируют информацию от нежелательных организаций, и пригрозил блокировкой ресурсам, в том числе сетевым СМИ, которые размещают «гиперссылки на материал с противоправным контентом». Особое внимание российские власти уделили сайтам онованной Михаилом Ходорковским организации «Открытая Россия». Организация также сообщала об угрозе Роскомнадзора заблокировать весь YouTube и Twitter в РФ, и в данный момент количество блокируемых доменов «Открытки» перевалило за полсотни.

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