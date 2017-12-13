13.12.2017
Роскомнадзор угрожает заблокировать Twitter и любой другой ресурс за материалы «нежелательных организаций»
В разъяснении Роскомнадзора о блокировках информационных материалов организаций, признанных «нежелательными», сказано о его праве блокировать любой сторонний ресурс - такое предупреждение уже получил Twitter

twitter zablochat

После того, как в течение нескольких суток произошла массовая блокировка сайтов организаций, ранее признанных российскими властями «нежелательными», Роскомнадзор опубликовал на своём официальном сайте «Разъяснения в связи с нормами законодательства, связанными с ограничениями доступа к информационным материалам организаций, признанных нежелательными»:

«Согласно действующей редакции ст. 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации…» (изменения внесены Федеральным законом № 327-ФЗ от 25.11.2017), Роскомнадзор по требованию Генерального прокурора или его заместителя обязан ограничить доступ к интернет-ресурсу, на котором распространяются информационные материалы иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации».

.

Положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации….» распространяются на все интернет-ресурсы вне зависимости от того, является ли сайт зарегистрированным средством массовой информации или нет, также отмечает надзорное ведомство. Особое внимание РКН обращает на то, что он в данном случае имеет полномочия блокировать любой интернет-ресурс, размещающий соответствующие «нежелательные» материалы:

«Обращаем внимание, что если материалы нежелательной организации распространяются на стороннем ресурсе, в том числе на сайте сетевого СМИ, Роскомнадзор должен ограничить доступ и к этим ресурсам. Такая обязанность наступает в том случае, если данные сторонние ресурсы указаны в требовании, поступившем из Генпрокуратуры».

Первое такое предупреждение уже получила популярная соцсеть Twitter. Согласно предписанию Роскомнадзора, если аккаунт «Открытой России» не будет удален в течение суток, сервис будет заблокирован. Об этом Twitter сообщил в письме «Открытой России».

«На основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 11.12.2017 № 27-31-2017/Ид6629-17 о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона, доступ к информационному ресурсу http://twitter.com ограничивается операторами связи на территории Российской Федерации», — сообщается в уведомлении РКН.

В ответном письме «Открытая Россия» сообщила администрации Twitter, что её аккаунт не распространяет никакой информации с нарушением закона. Также «Открытка» считает действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова и напоминает, что сайт «Открытой России» и российского движения «Открытая Россия» не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России.

Естественно, соцсети вспомнили все пожелания относительно адресных блокировок, касающихся самого Роскомнадзора (но мы их цитировать не будем):

Волю Роскомнадзора уже поспешили исполнить «Одноклассники», заблокировав группу «Открытая Россия», причиной блокировки назвав «нарушение регламента».

Напомним, на днях Генеральная прокуратура России направила в Роскомнадзор требования об ограничении доступа к интернет-сайтам неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, которое размещено на официальном Telegram-канале ведомства (интересно, если по требованию ФСБ Роскомнадзор заблокирует Telegram, будет ли конфликт между двумя столь серьёзными ведомствами?).

Между тем, профсоюз журналистов и работников СМИ опубликовал заявление в поддержку сайта Открытая Россия после блокировки Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры, в котором осудил незаконность этого решения и призвал прекратить давление на независимые СМИ.

«Мы становимся свидетелями регулярных срывов мероприятий „Открытой России“ сотрудниками полиции и незаконной блокировки её сайтов. Профсоюз Журналистов и работников СМИ осуждает незаконные действия Прокуратуры и Роскомнадзора, требует прекратить давление на независимые СМИ и их сотрудников под надуманными поводами и выражает солидарность с редакцией информационного ресурса Открытая Россия», — заявили в профсоюзе.

.
don but rks

.

Читайте также:

Генпрокуратура заблокировала ряд сайтов иностранных НКО из-за их нежелательности
🔓
По решению суда заблокирован сайт Национального фонда демократии
🔓
Эксперты: Первые блокировки иностранных СМИ могут начаться уже со следующей недели
🔓
Депутаты предлагают крупно штрафовать СМИ за нарушение закона об «иноагентах»

.

VPNlove.me

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию