IMEI 100 рублей. Реакция Рунета на новую инициативу сенатора Боковой

Законопроект, разработанный первым зампредом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмилой Боковой, предполагает введение с 1 февраля 2020 г. платной регистрации всех устройств, работающих в сотовых сетях, — от мобильных телефонов и планшетов до счетчиков ЖКХ. Речь идет об устройствах с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Документ в ближайшем будущем будет внесен в Госдуму. Законопроект обяжет производителей и импортеров регистрировать мобильные устройства по номеру IMEI. Люди смогут самостоятельно регистрировать свои устройства на сайте госуслуг. Процедура будет платной, однако ее цена не будет больше 100 рублей, уверяют авторы документа.

В свою очередь, сотовые операторы должны будут блокировать устройства, не разрешенные для работы в сетях, по IMEI. Будет создана центральная база этих номеров. Хранением данных займется Научно-исследовательский институт систем связи и управления (ЦНИИС), подчиняющийся Россвязи. Купленное за границей устройство нужно будет зарегистрировать в течение месяца. Если этого не произойдет, то гаджет операторы заблокируют.

В пояснительной записке говорится, что законопроект призван бороться с телефонными кражами и ввозом «серых» устройств. Когда в декабре в СФ обсуждали аналогичный документ, его поддержали МТС, «Вымпелком» (владеет «Билайном») и «МегаФон».

Те телефоны, что используются сейчас, можно будет не регистрировать в течение трёх-пяти лет, но затем всё-таки придётся. Автор законопроекта заявила: «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации». Она планирует внести его в Госдуму в ближайшее время.

Пользователи Сети достаточно скептически отнеслись к продвигаемой Людмилой Боковой идее регистрации устройств по IMEI. Большинство видят в этом желание установить ещё один способ слежки за россиянами, кто-то считает это новым способом заработать для приближенных к властям корпораций:

Сенатор Людмила Боков предложила ввести обязательную платную регистрацию всех устройств с SIM-картами с 2020 года. Кажется, мы станем чуточку ближе к Турции😐 (там это уже практикуется):https://t.co/TAdxqWnZNW — Хайтек (@Hightech_fm) January 25, 2019

Совфед предложил ввести платную регистрацию всех гаджетов, с помощью которых можно выйти в интернет.

Да, и ноутов с планшетами тожеhttps://t.co/NbqwSn12W2 pic.twitter.com/tobhIRQJtE — Лентач (@oldLentach) January 25, 2019

У двухсимочных телефонов два imei, так что с владельцев ведроидов — надои в бюджет будут вдвое выше )) — Dmitry E. Simakov (@de_simakov) January 25, 2019

Позвольте спросить, а что мешает сейчас без всяких реестров и регистраций заблокировать украденное устройство по номеру IMEI на основании заявления законного владельца? Наверное то, что в России воля государства всегда важнее воли простого человека. — Игорь Солдатов (@isoldatofff) January 25, 2019

Даешь в паспортах графу IMEI https://t.co/uIl57JKlfl — Даниль (@dkhasanshin) January 25, 2019

Обычный мультик 1961 года! Всё знали заранее https://t.co/QkcefBeYBb — Татьяна (@Tatyana_k173) January 25, 2019

«Самое неприятное, что несмотря на все теоретические достоинства этой идеи — в России оно будет использовано ТОЛЬКО для фискальных и репрессивных мероприятий, — считает нижегородский блогер и IT-специалист Илья Вайцман. — Найти пропавшего человека или заблокировать украденный телефон так и будет невозможно — «вот когда вас убьют, тогда и приходите», ага. Только теперь этот ответ будет еще и за деньги».

Бывший депутат Госдумы, политик и активист Дмитрий Гудков разделяет мнение многих пользователей Сети:

«Налог на дождь, снег и прочие осадки уже есть, пора вводить налог на воздух. Именно его сегодня и придумала сенатор Бокова. Суть: с 2020 года за использование любого устройства с выходом в интернет нужно будет заплатить около 100 рублей, чтобы зарегистрировать его на Госуслугах. Не заплатим — отключат. Сенатор Бокова при этом возглавляет комиссию по развитию информационного общества. Это известно: кто что возглавляет, тот то и доламывает. Понятно, что ни к чему, кроме поборов, налог отношения не имеет. Какая там борьба с кражами или террористами — 100 рублей заплатите. Так и вижу, как террористы похищают холодильник с вай-фаем, ага. Остаётся лишь вновь напоминать себе и сенатору Боковой, что неизвестно, что случится раньше: они введут налог на воздух, или их снесет мощным потоком ветра».

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«Это ж как у них кормовая база-то сократилась, ежели они хотят откатить ситуацию назад, в лихие 90-е?» — вторит ему блогер Александр Фельдман.

«На русском поле экспериментов — вечный бенефис Саратовской области. Вот и сегодня в ГД законопроекты о фейках и посадках граждан за оскорбления чиновников в Сети представляла наш сенатор Люда Бокова, а вовсе не Андрей Клишас. Что ж, у Системы много псевдонимов», — считает главред «Взгляд-инфо» Николай Лыков.

«Я уже писал про желание нашего проворовительства ещё подрегулировать российский телеком, чтоб совсем перестал дышать, — пишет в своём Telegram-канале исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв:

«Что характерно, опять на арене цырка Людочка Бокова. И что ‘представители операторов’ соглашаются. Вангую, что закон примут. И что он работать не будет. Но бабла, конечно же, кто-то с этого подымет — это к гадалке ходить не надо. Ну, например, заработают всякие пацаны из лавочек по ремонту телефонов, которые будут массово перешивать залоченные аппараты и продавцы баз с ‘белыми IMEI'».

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«Раньше мы поражались количеству безумных законопроектов и скорости, с которой их выплевывал «бешеный принтер», — рассуждает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. — Теперь от одних только законопроектов, касающихся интернета и технологий кругом голова идет: к уже имеющемуся «пакету Яровой», от одних и тех же авторов поступили законы «об оскорблении Величества», «о фейках», об автономном интернете, а вот теперь еще о платной регистрации телефонов. Последний — совсем бессмысленный с точки зрения безопасности или общественной пользы и учреждает, по сути, новый сбор. Причем, не налог в казну, что было бы еще туда-сюда, а сбор в пользу определенных лиц, вроде михалковского «налога на флешки». Дальше можно регистрировать вообще любой включаемый в розетку прибор, скажем, утюг, чайник, дрель или даже торшер. Потом — карманные фонарики. Затем — одежду, игрушки, ну и вообще все. Чего стесняться-то, если в кармане есть бешеный принтер?»

Как видим, доверия к очередной инициативе властей у пользователей нет. Да и, наверное, уже вряд ли появится с учетом того, в каких количествах принимаются законы о якобы защите россиян от терроризма/экстремизма/порнографии/наркотиков/мошенничества/etc, однако сложно вспомнить хотя бы один случай, когда б все они сработали во благо. Как правило, применение подобных инициатив используется для цензуры в интернете и СМИ, а также для точечного репрессивного воздействия на неудобных активистов и организации.

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