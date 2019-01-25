Одну электронную копию книги в одни руки!

В марте текущего года в Госдуму планируется внести поправки, определяющие порядок свободного использования образовательных и научных произведений, хранящихся в библиотеках, в электронной форме. Об этом говорится в материалах федерального проекта «Нормативное регулирование» нацпрограммы «Цифровая экономика». Документ, подлинность которого подтвердили участники профильной рабочей группы, есть у РБК. Речь идет о поправках в Гражданский кодекс, разработанных фондом «Сколково». В тексте поправок предлагается:

разрешить библиотекам предоставлять удаленный доступ к электронным копиям книг при условии, что пользователь не сможет скопировать материалы, а также если его целью не будет извлечение прибыли (сейчас читатель может получить доступ к электронной версии книги лишь в помещении библиотеки или архива);

разрешить читать в электронном виде научные и образовательные материалы любого года издания (сейчас такая возможность распространяется только на произведения, которые не переиздавались на территории России более десяти лет).

Максим Прокш, председатель группы «Интеллектуальная собственность» (работает в рамках группы «Нормативное регулирование»), сказал, что это будет правом, а не обязанностью библиотек, а также уточнил, что те не смогут предоставлять доступ к одному и тому же экземпляру электронной копии сразу нескольким пользователям: если в библиотеке хранится один экземпляр, то только один человек может его просматривать единовременно, если 50 экземпляров — то 50 пользователей.

На этой инициативе нам хотелось бы отдельно заострить внимание. Интересно, каким образом авторы поправок в ГК собираются проконтролировать отсутствие у читателей намерения извлекать прибыль? Ну, а ситуация с ограничением доступа к литературе вообще напоминает известный ещё с советских времён мем «одна пачка в одни руки», когда острый дефицит вынуждал работников госторговли идти на подобные меры.

«Речь идет в основном о специальной литературе, так как доступ к знаниям — основная цель законопроекта, — пояснил Прокш. — Однако иногда художественная литература тоже может иметь образовательный характер, например, для студентов гуманитарных факультетов или школьников, но это относится в основном к классике, которая и так уже имеет статус общественного достояния. По его словам, законопроект касается именно тех книг, которые защищены авторским правом: «У нас нет цели обрушить издательский рынок, мы ориентируемся исключительно на то, чтобы образовательная и научная литература была доступна для любого жителя страны без необходимости совершать дорогостоящую поездку до библиотеки, где находится нужный экземпляр».

Сейчас проект проходит внутриведомственное согласование, после чего будет представлен на рассмотрение в комиссию вице-премьера Максима Акимова. По плану документ может быть принят в мае этого года.

Пожалуй, это один из немногих случаев, когда интересы торговцев правом столкнулись с интересами окологосударственных организаций. Сколковский проект раскритиковала Ассоциация защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ). В ассоциации считают некорректным и опрометчивым подход авторов проекта: «Если книжный бизнес пострадает от таких инициатив, а ряд издательств обанкротится от изменения моделей потребления контента в сторону безвозмездного использования, то таковы реалии современного мира, и бизнес-риски издательской индустрии являются необходимой платой за цифровое развитие нашей страны».

В отзыве ассоциация указывается, что сейчас не существует технологий, которые позволят препятствовать копированию книг, а у библиотек нет программного обеспечения, которое позволит контролировать число пользователей электронных экземпляров.

Инициатива, по мнению АЗАПИ, будет способствовать развитию пиратских сайтов, которые формально изменят свое название на «библиотеки» и продолжат деятельность уже на законных основаниях. Принятие проекта повлияет также на перспективы развития библиотечной сети, так как достаточно будет оставить лишь несколько крупных библиотек, которые будут предоставлять доступ к необходимому контенту через интернет.

Гендиректор магазина электронных книг «ЛитРес» Сергей Анурьев напомнил, что уже существует Национальная электронная библиотека (НЭБ), которая изначально задумывалась как точка доступа к научной и образовательной литературе: «НЭБ сотрудничает с издателями и правообладателями, у них уже есть договоренности с рынком, поэтому более разумным было бы продолжать развиваться именно в этом ключе». По его словам, бесплатный доступ к книгам может пагубно сказаться на дальнейшем развитии научной литературы.

Омбудсмен в сфере интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, напротив, считает инициативу «Сколково» правильной: «В век интернета заставлять людей физически приходить в залы библиотек глупо — есть куча мер технической защиты, позволяющих затруднить снятие копий. Другой вопрос, что невозможно запретить снимать копии экрана, но это нельзя сделать и в зале библиотеки. В целом позиция рабочей группы разумная, но все будет зависеть от технической реализации».

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«Ситуация с ограничением для библиотек «одна электронная копия книги — в одни руки» выглядит одновременно и смешной, и абсурдной, и глупой. Правообладатели всё пытаются остановить технический прогресс и искусственно вводят ограничения для свободного распространения знаний. Что делать, если, например, один учёный взял электронную копию, а эта же книга понадобилась другому? Библиотека может её раздать хоть всем, но другой учёный из-за таких норм останется без нужного ему экземпляра. А если над одним трудом работает группа ученых или, наоборот, обучающихся? Одному можно, другому уже нельзя брать? А потом правообладатели удивляются, почему это торрент-трекеры по-прежнему так популярны у населения и люди не спешат приучаться использовать легальные сервисы получения контента»,— Артём Козлюк, руководитель общественной организации «РосКомСвобода».

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