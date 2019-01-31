31.01.2019
Роскомнадзор не смог заставить норвежское СМИ удалить материал о гее-сааме
Надзорное ведомство посчитало, что статья о представителе коренного малочисленного народа Севера, который благодаря работе в благотворительной организации отказался от суицидальных намерений, нарушает законодательство РФ

RKN want to block norvegian site

Barents Observer, публикующий часть материалов на русском языке, получил предупреждение Роскомнадзора. На днях надзорное ведомство направило редакции письмо, в котором потребовал удалить статью про жителя Швеции Дана Эрикссона.

Представитель коренного малочисленного народа Севера — саами признался, что долго не мог осознать свою гомосексуальную суть и дважды пытался покончить с собой, но позднее обрел душевное равновесие и теперь работает волонтером в некоммерческой организации Suicide zero («Нет суициду»). Рассказ про Эрикссона изначально был опубликован в шведском издании Arjeplognytt, позднее Barents Observer перевел статью и опубликовал на английском и русском языках.

«В письме в адрес Barents Observer Роскомнадзор заявляет, что эта статья нарушает положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По словам ведомства, контролирующего работу СМИ, статья содержит «информацию о способах совершения самоубийства». Кроме того, в ней содержатся «призывы к совершению самоубийства», — сообщается на сайте Barents Observer.

В письме Роскомнадзора сказано, что статья нарушает положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», так как содержит «информацию о способах совершения самоубийства» и «призывы к совершению самоубийства». В ведомстве потребовали удалить сведения из статьи в течение суток, в противном случае доступ к Barents Observer заблокируют на территории России. Редактор издания Томас Нильсен сказал, что «об удалении статьи не может быть и речи».

Руководитель объединения «Команда 29» адвокат Иван Павлов сообщил, что норвежское СМИ обратилось к ним за консультацией. По его словам, «ведомство в очередной раз пытается продемонстрировать, что на свободу слова и печати могут не рассчитывать не только российские журналисты, но и зарубежные издания, которые пишут о России». Павлов уточнил, что блокировка грозит не сайту Barents Observer в целом, а конкретной странице со статьей, вызвавшей вопросы. При этом в «Команде 29» считают претензии Роскомнадзора «необоснованными».

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