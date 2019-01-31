Роскомнадзор не смог заставить норвежское СМИ удалить материал о гее-сааме

Barents Observer, публикующий часть материалов на русском языке, получил предупреждение Роскомнадзора. На днях надзорное ведомство направило редакции письмо, в котором потребовал удалить статью про жителя Швеции Дана Эрикссона.

Представитель коренного малочисленного народа Севера — саами признался, что долго не мог осознать свою гомосексуальную суть и дважды пытался покончить с собой, но позднее обрел душевное равновесие и теперь работает волонтером в некоммерческой организации Suicide zero («Нет суициду»). Рассказ про Эрикссона изначально был опубликован в шведском издании Arjeplognytt, позднее Barents Observer перевел статью и опубликовал на английском и русском языках.

«В письме в адрес Barents Observer Роскомнадзор заявляет, что эта статья нарушает положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По словам ведомства, контролирующего работу СМИ, статья содержит «информацию о способах совершения самоубийства». Кроме того, в ней содержатся «призывы к совершению самоубийства», — сообщается на сайте Barents Observer.

В письме Роскомнадзора сказано, что статья нарушает положения Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации», так как содержит «информацию о способах совершения самоубийства» и «призывы к совершению самоубийства». В ведомстве потребовали удалить сведения из статьи в течение суток, в противном случае доступ к Barents Observer заблокируют на территории России. Редактор издания Томас Нильсен сказал, что «об удалении статьи не может быть и речи».

Руководитель объединения «Команда 29» адвокат Иван Павлов сообщил, что норвежское СМИ обратилось к ним за консультацией. По его словам, «ведомство в очередной раз пытается продемонстрировать, что на свободу слова и печати могут не рассчитывать не только российские журналисты, но и зарубежные издания, которые пишут о России». Павлов уточнил, что блокировка грозит не сайту Barents Observer в целом, а конкретной странице со статьей, вызвавшей вопросы. При этом в «Команде 29» считают претензии Роскомнадзора «необоснованными».

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