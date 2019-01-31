По требованию НТВ YouTube заблокировал выпуск программы Fake News

Видеосервис YouTube по требованию НТВ удалил выпуск программы Fake News (проект «Дождя») о том, что телеканал платит героям своих сюжетов деньги. Об этом Медиазоне сообщила телеведущая «Дождя» Мария Борзунова.

ой, рассказали как нтв платит героям своих сюжетов, а они нас заблочили, какие нежные и обидчивые ребята

(ща придумаем что-нибудь) pic.twitter.com/2sAueFLkz8 — маша борзунова (@mborzunova) January 31, 2019

Вместо видеоролика YouTube показывает сообщение, что «видео содержит материалы от партнёра NTV Broadcasting Company, который заблокировал данное видео в целях соблюдения авторских прав». Стоит заметить, это уже не первый случай использование авторского права в целях цензуры.

В 17-м выпуске программы Fake News рассказывалось о герое передачи НТВ Николае Вершинине, который собрался купить дом на курильском острове Шикотан. Журналисты выяснили, что Вершинин уже снимался на федеральном телевидении в передачах «Давай поженимся» и «Давай разведемся». В разговоре с корреспонденткой «Дождя» герой НТВ сказал, что пока переезжать на Курилы не собирается, но готов снова поговорить об этом подробнее, если «Дождь» заплатит ему деньги.

Под новостью о блокировке сюжета «Дождя» несколько пользователей попытались обратиться к видеосервису, отметив его в публикации, но обнаружили, что «антибот Твиттера» тут же обнаруживает в деятельности такого пользователя странную активность, заставляя проходить процедуру антиспам-идентификации. Некоторые это находят даже забавным:

Стоит вякнуть что то в сторону ютуба… и на тебя сразу же накидывается антибот… Совпадение? Не думаю… pic.twitter.com/ow7Zx5R8Cy — Кровь Зевса (@ZevsBlood) January 31, 2019

Поэтому никогда не пытайтесь покинуть Омск настроить обратную связь с YouTube через Twitter.

Борзунова рассказала, что сейчас телеканал оспорил блокировку, написав письмо в YouTube. Удаленный выпуск можно посмотреть на личной странице журналистки в фейсбуке.

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