31.01.2019
По требованию НТВ YouTube заблокировал выпуск программы Fake News
Вместо ролика о герое, которому заплатили за участие программе, интернет-сервис показывает сообщение, что видео содержит материалы от партнёра NTV Broadcasting Company, который заблокировал их в целях соблюдения авторских прав

censor_tube

Видеосервис YouTube по требованию НТВ удалил выпуск программы Fake News (проект «Дождя») о том, что телеканал платит героям своих сюжетов деньги. Об этом Медиазоне сообщила телеведущая «Дождя» Мария Борзунова.

Вместо видеоролика YouTube показывает сообщение, что «видео содержит материалы от партнёра NTV Broadcasting Company, который заблокировал данное видео в целях соблюдения авторских прав». Стоит заметить, это уже не первый случай использование авторского права в целях цензуры.

В 17-м выпуске программы Fake News рассказывалось о герое передачи НТВ Николае Вершинине, который собрался купить дом на курильском острове Шикотан. Журналисты выяснили, что Вершинин уже снимался на федеральном телевидении в передачах «Давай поженимся» и «Давай разведемся». В разговоре с корреспонденткой «Дождя» герой НТВ сказал, что пока переезжать на Курилы не собирается, но готов снова поговорить об этом подробнее, если «Дождь» заплатит ему деньги.

Под новостью о блокировке сюжета «Дождя» несколько пользователей попытались обратиться к видеосервису, отметив его в публикации, но обнаружили, что «антибот Твиттера» тут же обнаруживает в деятельности такого пользователя странную активность, заставляя проходить процедуру антиспам-идентификации. Некоторые это находят даже забавным:

Поэтому никогда не пытайтесь покинуть Омск настроить обратную связь с YouTube через Twitter.

Борзунова рассказала, что сейчас телеканал оспорил блокировку, написав письмо в YouTube. Удаленный выпуск можно посмотреть на личной странице журналистки в фейсбуке.

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don but rks

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VPNlove.me

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