01.02.2019
Google отдал 500 т.р. за отказ блокировать «запрещёнку» в поиске
IT-гигант оплатил полумиллионный штраф за отказ подключаться к реестру запрещённой информации и удалять ссылки на соответствующие сайты из поисковой выдачи, как то хочет Роскомнадзор

google vyplatil shtraf

Американская корпорация Google оплатила штраф за неприсоединение к Федеральной государственной системе информации (ФГИС) и отказ от фильтрации запрещенного контента в России, сообщил пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

«Google оплатил штраф. Деньги поступили на счета», — сказал он.

В декабре 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тыс. рублей за несоблюдение законодательства России по части обязательства его как оператора подключиться к ФГИС, чтоб затем исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

Позднее Роскомнадзор вновь потребовал от Google фильтровать контент и пообещал проверить соблюдение законодательства в конце февраля. В Роскомнадзоре также заявили, что, если компания не начнет исполнять законодательство, будет возбуждено второе административное дело, а штраф составит уже 700 тыс. рублей.

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