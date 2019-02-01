ФАС идёт в Правительство с проектом по регулированию интернет-сервисов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в правительство законопроекты, предусматривающие ужесточение требований к интернет-сервисам. Поправки вносятся в закон «О защите конкуренции» и в КоАП. Инициатива подразумевает ужесточение требований к интернет-сервисам и добавление новых критериев для согласования сделок в отрасли. Для компаний, нарушивших антимонопольное законодательство, поправки предусматривают блокировку их сайтов на срок до 90 суток.

Пятый антимонопольный пакет был разработан ФАС год назад. Документ раскритиковал Яндексом, который вместе с другими игроками подготовил свой вариант законопроекта. В конце года Минэкономразвития представило отрицательный отзыв на пакет поправок, назвав их недостаточно обоснованными. Обсуждение законопроекта привело к некоторым его корректировкам. Так, ФАС добавила числовые показатели для определения доминирующего положения компании с цифровой платформой — 35% «на рынке взаимозаменяемых услуг», поэтому пятый антимонопольный пакет должен дать толчок развитию стартапов.

В проекте было прописано, что признать компанию доминирующей на рынке можно только в том случае, если цифровая платформа имеет выручку не менее чем 400 млн руб. в год. Антимонопольное ведомство рассчитывает, что пятый антимонопольный пакет может быть принят Госдумой в 2019 году, говорит заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.

Позиция Минэкономики по отношению к законопроекту остается прежней, поскольку ведомство не видело скорректированной версии документа, сообщили в пресс-службе министерства.

«Мы обсудили законопроект на рабочей группе АНО «Цифровая экономика», — сообщил Пузыревский в интервью «Ъ». — Несмотря на определенные разногласия по тексту с ФОИВ (Федеральными органами исполнительной власти) и предпринимательским сообществом, мы попробуем отстоять свою позицию в правительстве».

Также, по его словам, преимущественно регулирование будет касаться компаний, не являющихся российскими, но работающих в российском сегменте:

«Это платформы, которые контролируются в том числе и иностранными владельцами. Я имею в виду крупные площадки, которые принадлежат Amazon, это могут быть в определенном смысле организации, которые связаны с продажей, интернет-торговлей,— например, Alibaba Group. Но в определенных сегментах, может быть, это будут и некоторые агрегаторы, в том числе и российского сегмента. Если мы говорим о платформах, то примером этого могут быть агрегаторы заказа такси».

.

Этим пакетом поправок ведомство намерено «защитить российский сегмент рынка», поскольку, по сведениям ФАС, «сейчас преимущественно на этом рынке лидируют цифровые платформы, которые не принадлежат отечественным игрокам».

.



.