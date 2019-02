Запущен сервис Apple Censorship для отслеживания цензуры в Китае

Проверить, какие распространяемые посредством магазина приложений Apple сервисы блокируются на территории Китая, теперь можно с помощью сервиса AppleCensorship.com. Он был создан исследователями из организации GreatFire.org, которая занимается мониторингом правительственных блокировок в КНР.

В конце 2017 года Apple призналась перед сенаторами США в факте удаления из своего магазина в Китае более 600 приложений VPN, которые позволяют справляться с цензурой и онлайн-шпионажем. Но компания так и не рассказала, какие именно приложения она удалила, и не раскрыла данные о других услугах, которые были удалены из ее магазина приложений по требованию авторитарного правительства Китая.

Кроме сотен VPN-сервисов, Apple в настоящее время запретила своим китайским пользователям загружать приложения новостных ресурсов, включая New York Times, Radio Free Asia, Tibetan News и Voice of Tibet. Также блокируются такие инструменты обхода цензуры, как Tor и Psiphon; поисковое приложение Google и «онлайн-глобус» Google Earth; приложение под названием Bitter Winter, информирующее о правах человека и религиозных свободах в Китае; и приложение, управляемое Центральной администрацией Тибета, которое предоставляет информацию о правах человека и социальных проблемах в данном регионе.

Apple cooperates with the Chinese government's censorship of the internet.

A new site by @GreatFireChina exposes which apps cannot be accessed by people in China through Apple’s app store, indicating those that have been banned: https://t.co/7V7Dal91ewhttps://t.co/DJAg51xbcs

— The Tor Project (@torproject) February 1, 2019