05.02.2019
Запущен сервис Apple Censorship для отслеживания цензуры в Китае
Сервис демонстрирует, в какой степени американская компания сотрудничает с китайскими властями, блокируя новости, информацию о правах человека и даже приложения для анонимности и обхода блокировок

china_appstore_censorship

Проверить, какие распространяемые посредством магазина приложений Apple сервисы блокируются на территории Китая, теперь можно с помощью сервиса AppleCensorship.com. Он был создан исследователями из организации GreatFire.org, которая занимается мониторингом правительственных блокировок в КНР.

В конце 2017 года Apple призналась перед сенаторами США в факте удаления из своего магазина в Китае более 600 приложений VPN, которые позволяют справляться с цензурой и онлайн-шпионажем. Но компания так и не рассказала, какие именно приложения она удалила, и не раскрыла данные о других услугах, которые были удалены из ее магазина приложений по требованию авторитарного правительства Китая.

Кроме сотен VPN-сервисов, Apple в настоящее время запретила своим китайским пользователям загружать приложения новостных ресурсов, включая New York Times, Radio Free Asia, Tibetan News и Voice of Tibet. Также блокируются такие инструменты обхода цензуры, как Tor и Psiphon; поисковое приложение Google и «онлайн-глобус» Google Earth; приложение под названием Bitter Winter, информирующее о правах человека и религиозных свободах в Китае; и приложение, управляемое Центральной администрацией Тибета, которое предоставляет информацию о правах человека и социальных проблемах в данном регионе.

По словам соучредителя GreatFire.org Чарли Смита (Charlie Smith), его группа запустила сайт, поскольку «Apple демонстрирует невысокую прозрачность в вопросе того, что она подвергает цензуре в своём магазине приложений. Большинство разработчиков обнаружили факт цензуры после того, как увидели падение трафика в Китае и попытались как-то выяснить, в чём там проблема. Мы хотели привнести прозрачность в то, что они цензурируют», — отметил он.

Хотя сайт еще находится в режиме бета-тестирования, уже сейчас видно — 100 лучших VPN-приложений из американского магазина в Китае недоступны. С помощью разработанного Смитом и его группой сервиса можно сравнить — насколько доступны сейчас те или иные приложения в США и в Китае. РосКомСвобода также провела пару тестов и убедилась в том, что сайт достаточно корректно показывает факт блокировки тех или иных сервисов — для этого мы использовали пример LinkedIn, который был удален из российского AppStore по требованию Роскомнадзора:

LinkedIn blocked China & Russia

А вот сервис NordVPN, наоборот, в России не блокируется, но почти по всем пунктам заблокирован в Китае:

NordVPN blocked China no Russia

По содержимому каждого приложения, отмечают создатели сайта, можно определить вероятную причину его удаления. К примеру, Радио Свободная Азия десятилетиями подвергалась цензуре в Китае. Базирующаяся в Вашингтоне организация, финансируемая Правительством США, регулярно сообщает о нарушении прав человека в Китае, и её трансляции блокируются правительством КНР с конца 90-х годов. Эта цензура распространилась и на интернет — теперь уже при поддержке Apple. И таких примеров, к сожалению, много.

Apple пока не комментирует данную ситуацию, ссылаясь лишь на правила пользования сервисом, согласно которым «Приложения должны соответствовать всем требованиям законодательства в том регионе, где вы их распространяете». Представитель компании обещал в следующем отчете о прозрачности разместить информацию о правительственных вопросам на удаление приложений из своего онлайн-магазина.

Китайское правительство ожидает уступок от западных компаний, прежде чем предоставит доступ к прибыльному рынку страны с более чем 800 миллионами интернет-пользователей.

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don but rks

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VPNlove.me

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